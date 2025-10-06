Николаев о пенальти «Спартаку»: «Формально ВАР прав, но ни один повтор не убеждает, что касание было именно в штрафной. Чистяков потерял мяч из виду и не видел падение»

Алексей Николаев оценил назначение пенальти в ворота «Спартака» в матче с ЦСКА (2:3).

На 9-й минуте хавбек красно-белых Жедсон на углу своей штрафной заплел ноги нападающему Алеррандро . После вмешательства ВАР был назначен 11-метровый, который реализовал Иван Обляков.

«Во‑первых, очень нелогичный эпизод. Во‑вторых, интересно было увидеть, что главный судья [Чистяков] вообще потерял мяч из виду, вообще не видел это падение. Он смотрел, где приземляется мяч, и не видел этого эпизода. Поэтому в этом случае принимал решение исключительно ВАР.

Глупое нарушение, если оно есть, хотя оно тоже для меня спорное, не было умысла. Формально судья был прав, но ни один повтор не убеждает, где произошло это касание — в штрафной площади, не в штрафной. Поэтому, конечно, в таких матчах очень нелогичное решение. Но формально арбитр был прав, причем арбитр ВАР», — сказал бывший арбитр ФИФА.