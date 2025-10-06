3

Аспас повторил рекорд по матчам (533) за «Сельту», догнав Маноло

Яго Аспас повторил рекорд по матчам за «Сельту».

38-летний форвард провел 533-ю игру за клуб из Виго, сравнявшись с экс-защитником Маноло, чье достижение длилось более 50 лет.

В воскресенье Аспас сравнял счет в матче с «Атлетико» (1:1), забив первый гол в текущем сезоне Ла Лиги.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: страница «Сельты» в Х
