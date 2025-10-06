Круговой о ЦСКА: «Заслуженно лидируем в РПЛ. Победа над «Спартаком» — хорошая заявка на чемпионство»

Данил Круговой считает, что ЦСКА сделал заявку на чемпионство.

В воскресенье армейцы обыграли «Спартак» (3:2) и после 11 туров лидируют в РПЛ, опережая «Локомотив» и «Краснодар» на одно очко.

«Очень хорошо, что удалось реализовать моменты в начале матча и повести с хорошим счетом. Да, во втором тайме было непросто, но мы качественно оборонялись и сделали главное — добились победы.

Считаю, что мы заслуженно лидируем в чемпионате. И победа в дерби над «Спартаком» — хорошая заявка на чемпионство. Но мы на таблицу сейчас не обращаем внимания. Главное – продолжать побеждать и играть так, как мы играли в первые 15 минут матча со «Спартаком», – сказал защитник ЦСКА.