  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Круговой о ЦСКА: «Заслуженно лидируем в РПЛ. Победа над «Спартаком» — хорошая заявка на чемпионство»
1

Круговой о ЦСКА: «Заслуженно лидируем в РПЛ. Победа над «Спартаком» — хорошая заявка на чемпионство»

Данил Круговой считает, что ЦСКА сделал заявку на чемпионство.

В воскресенье армейцы обыграли «Спартак» (3:2) и после 11 туров лидируют в РПЛ, опережая «Локомотив» и «Краснодар» на одно очко.

«Очень хорошо, что удалось реализовать моменты в начале матча и повести с хорошим счетом. Да, во втором тайме было непросто, но мы качественно оборонялись и сделали главное — добились победы.

Считаю, что мы заслуженно лидируем в чемпионате. И победа в дерби над «Спартаком» — хорошая заявка на чемпионство. Но мы на таблицу сейчас не обращаем внимания. Главное – продолжать побеждать и играть так, как мы играли в первые 15 минут матча со «Спартаком», – сказал защитник ЦСКА.

Как вам дерби?8551 голос
Огонь!ЦСКА
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)Александр Мостовой
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Известия»
logoЦСКА
logoСпартак
logoДанил Круговой
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Челестини о 3:2 со «Спартаком»: «ЦСКА не хватало терпения, спокойствия, чтобы забить еще, были проблемы в прессинге. Мы могли провести матч лучше, команде есть куда расти»
20вчера, 18:56
Акинфеев пропустит 10-14 дней по оптимистичному прогнозу, сообщил врач ЦСКА: «Он подвернул голеностоп, там надрыв связок»
14вчера, 18:09
Игорь Дивеев: «Непозволительно, чтобы «Спартак» на поле ЦСКА так доминировал. Повезло, что забили три, но есть разочарование из-за пропущенного с углового нелепого гола»
26вчера, 17:53
Главные новости
МЛС. «Атланта» Миранчука в гостях у «Лос-Анджелеса»
24сегодня, 01:03Live
В финале Fonbet Кубка России забивал британец. Вспомните его клуб?
вчера, 22:30Тесты и игры
Личка после 7 поражений в 8 матчах: «Фатих Карагюмрюк» – худшая команда лиги, я – худший тренер. Как ослы, повторяем те же ошибки, и главный осел здесь я. Объясняю – игроки не понимают»
24вчера, 22:09
У «Атлетико» 13 очков после 8 туров – худший старт в Ла Лиге с сезона-2011/12. У команды Симеоне всего три победы
23вчера, 21:22
«Милан» не проигрывает 6 матчей – 5 побед и ничья с «Ювентусом». Команда Аллегри пропустила один гол за это время
11вчера, 21:17
Палестинская федерация сообщила, что израильтяне закидали ее офис газовыми и шумовыми гранатами: «Нападение произошло на фоне продолжающегося геноцида. Призываем ввести санкции»
91вчера, 21:04
Чемпионат Испании. «Барселона» разгромлена «Севильей», «Атлетико» сыграл вничью с «Сельтой»
235вчера, 20:57
«Наполи» лидирует в Серии А после 6-го тура с 15 очками. «Рома» – 2-я, «Милан» – 3-й, «Интер» – 4-й, «Ювентус» – 5-й
10вчера, 20:51
Это «Морской бой» – но про футбол! Выбирайте клуб
вчера, 20:50Тесты и игры
Чемпионат Франции. «Монако» Головина сыграл вничью с «Ниццей», «ПСЖ» Сафонова – с «Лиллем», «Лион» уступил «Тулузе»
36вчера, 20:43
Ко всем новостям
Последние новости
«Ну, разбили тебе губу, но ты стой на ногах, будь мужиком». Гришин о стычке Сперцяна с Ндонгом
17 минут назад
Николаев о пенальти «Спартаку»: «Формально ВАР прав, но ни один повтор не убеждает, что касание было именно в штрафной. Чистяков потерял мяч из виду и не видел падение»
351 минуту назад
Энрике доволен ничьей с «Лиллем»: «Равный в целом матч, но «ПСЖ» мог выиграть – после гола Мендеша было два-три момента»
сегодня, 01:52
Осинькин о 1-й победе «Сочи» в сезоне: «Для ребят это глоток свежего воздуха. Мы еще не цельная команда, но уже в другом физическом и эмоциональном состоянии»
1сегодня, 01:34
Симеоне об 1:1 с «Сельтой»: «Нелегко играть в меньшинстве 60 минут, но «Атлетико» здорово отреагировал, приложив массу усилий»
3сегодня, 01:21
Чемпионат Португалии. «Порту» и «Бенфика» Моуринью сыграли вничью – 0:0
11вчера, 22:19
Аллегри о 0:0 с «Ювентусом»: «Милан» набрал очко, но мог добиться большего. Возвращение в Турин было эмоциональным, благодарю болельщиков за теплый прием»
5вчера, 22:05
Мбаппе забил «ПСЖ» на 85-й и принес ничью «Лиллю» в матче Лиги 1. Этан ушел из парижского клуба в 2024-м, как и его брат Килиан
7вчера, 21:53
Тудор о 0:0 с «Миланом»: «Сложный матч против сильного соперника. Обе команды создавали моменты, ничья – справедливый результат»
8вчера, 21:38
После проигрыша «Барсы» без поражений в топ-5 лиг идут только «Ювентус», «Аталанта», «Бавария» и «Боруссия». Немецкие клубы встретятся в следующем туре Бундеслиги
3вчера, 21:37