Ла Лига и министерство инклюзивности Испании будут совместно бороться с расизмом: «Винисиуса оскорбляли на стадионе «Осасуны», когда он даже не осознавал это»

Ла Лига и Министерство инклюзивности Испании будут совместно бороться с расизмом.

Организации договорились обмениваться инструментами для более эффективного выявления случаев ксенофобии.

На недавнем мероприятии в присутствии президента Ла Лиги Хавьера Тебаса и министра инклюзивности, социального обеспечения и миграции Эльмы Саис был представлен совместный проект под названием «Расизм не играет».

Сообщается, что Ла Лига собирается предоставить министерству новый инструмент выявления разжигания ненависти с помощью ключевых слов и терминов, употребляемых на трибунах.

В своем выступлении Хавьер Тебас признал, что, несмотря на принимаемые усилия, для искоренения расизма необходимо делать больше.

«Сегодня я ухожу отсюда с домашним заданием, потому что мы делаем какие-то вещи хорошо, но этого недостаточно. Мы должны продолжать делать больше и повышать осведомленность.

В этом сезоне получил расистские оскорбления на «Эль-Садаре» [в матче с «Осасуной»], даже не осознавая этого, но мы сообщили об этом инциденте, что многое говорит о вкладе Ла Лиги», – заявил Тебас.

Эльма Саис также призвала «к ответственности» перед обществом в целом.

«Речь идет о том, быть расистом или нет. Не должно быть невнятных сообщений, вы всегда должны быть самыми решительными и подавать пример», – заявила министр.

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