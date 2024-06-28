Ла Лига и министерство инклюзивности Испании будут совместно бороться с расизмом: «Винисиуса оскорбляли на стадионе «Осасуны», когда он даже не осознавал это»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Хавьер Тебас Эль-Садар Политика Винисиус Жуниор дискриминация Футбол

Ла Лига и Министерство инклюзивности Испании будут совместно бороться с расизмом.

Организации договорились обмениваться инструментами для более эффективного выявления случаев ксенофобии.

На недавнем мероприятии в присутствии президента Ла Лиги Хавьера Тебаса и министра инклюзивности, социального обеспечения и миграции Эльмы Саис был представлен совместный проект под названием «Расизм не играет».

Сообщается, что Ла Лига собирается предоставить министерству новый инструмент выявления разжигания ненависти с помощью ключевых слов и терминов, употребляемых на трибунах.

В своем выступлении Хавьер Тебас признал, что, несмотря на принимаемые усилия, для искоренения расизма необходимо делать больше.

«Сегодня я ухожу отсюда с домашним заданием, потому что мы делаем какие-то вещи хорошо, но этого недостаточно. Мы должны продолжать делать больше и повышать осведомленность.

В этом сезоне Винисиус получил расистские оскорбления на «Эль-Садаре» [в матче с «Осасуной»], даже не осознавая этого, но мы сообщили об этом инциденте, что многое говорит о вкладе Ла Лиги», – заявил Тебас.

Эльма Саис также призвала «к ответственности» перед обществом в целом.

«Речь идет о том, быть расистом или нет. Не должно быть невнятных сообщений, вы всегда должны быть самыми решительными и подавать пример», – заявила министр.

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26 комментариев
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Министерство инклюзивности. Мда. Совсем кукухой поехали. И ведь это на налоги людей содержится все.
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"Даже когда болельщики молчали" - мы-то знаем, что они имели ввиду.
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0
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Ответ tolstiy
Ну если даже вини не понял что это расизм, то как эти белые распознали?
Если они не будут находить расизм - министерство могут сократить. Так что не надейтесь - найдут.
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+21
Ну если даже вини не понял что это расизм, то как эти белые распознали?
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0
+10
Ответ Alex1104
"Даже когда болельщики молчали" - мы-то знаем, что они имели ввиду.
Чтобы поймать расиста, нужно мыслить как расист)
+7
0
+7
Весьма одиозный негр. Почему нет министерства по борьбе с винисиусами?
+6
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+5
" министерство инклюзивности" ... генералиссимус Франко вертится в гробу)
+5
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"...даже когда его не было на стадионе"
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Ответ Alex1104
"Даже когда болельщики молчали" - мы-то знаем, что они имели ввиду.
«Когда винисиус пришел за нами, мы молчали»
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Пора им уже министерство по делам Винисиуса открывать
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Он сам виноват а то ведёт себя как цирковая обезьянка
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Ответ Rio de Janeiro
Комментарий удален модератором
А я бы поработал: зарплата неплохая, пенсия потом тоже. Придумывай любую дичь. Хорошая работа.
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Ответ Rio de Janeiro
Комментарий удален модератором
Последнее слово , ваще в точку🤭
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В этом сезоне Винисиус получил расистские оскорбления на «Эль-Садаре» [в матче с «Осасуной»], даже не осознавая этого

Они назвали его тупым?
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Хочу быть министром инклюзивности Удмуртии,но лучше её представителем в Монако
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О дивный новый мир
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Ответ Rio de Janeiro
Комментарий удален модератором
выдал базу
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Ответ АРТУР АЛИЕВ
Пора им уже министерство по делам Винисиуса открывать
Почему? Это министерство в прошлом сезоне рассмотрело 57 дел, и только 4 с участием Винисиуса.
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покемоны, осасуны, запись Дюны)
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Ответ Phantom1289
Министерство инклюзивности. Мда. Совсем кукухой поехали. И ведь это на налоги людей содержится все.
На налоги белых цисгендерных мужчин в основном, что важно)
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Ожидание - Министерство правды
Реальность - инклюзивности.
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Конец чемпионата Испании близок
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Мигранты ограбили дом, угрожая человеку пистолетом - оправдан!

Пьяный испанский болельщик поухал на стадионе в адрес соперника - 2 года строгоча

Типичная Европа!:)
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Кажется даже болелы сливочных это уже не поддерживают
+2
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