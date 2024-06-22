Нико Уильямс: «Винисиус прошел путь от мема до отличного игрока, он многое пережил. Мы должны осуждать расизм»
Нико Уильямс поделился мнением об игре Винисиуса Жуниора.
Вингер «Атлетика» и сборной Испании оценил шансы бразильского игрока «Реала» на получение «Золотого мяча» и высказался об оскорблениях в его адрес.
«Винисиус – парень, который многое пережил, он прошел путь от мема в Испании до отличного игрока. Мы должны осуждать проявления расизма.
Винисиус, Мбаппе, Беллингем... Они все очень хороши, кто бы ни получил [«Золотой мяч»], это будет абсолютно заслуженно», – сказал в интервью Onda Cero.
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Забавно да, что у других темнокожих ребят из мадрида вроде условных рюдигера, тчуамени или камавинги таких проблем нет, что как бы намекает - дело в самом винисиусе, а не в его цвете кожи
странно, правда, почему у кучи других темнокожих в Реале проблем нет
ОСУЖДАЮ
А то старые с ситуацией
уже не справляются.
на ютубе лежат нарезки десятками, где Винисиус ведёт себя некорректно, агрессивно, глумливо и так далее
особенно всё это смешно после его крокодиловых слёз, что он просто хочет играть