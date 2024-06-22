Нико Уильямс: «Винисиус прошел путь от мема до отличного игрока, он многое пережил. Мы должны осуждать расизм»

Нико Уильямс поделился мнением об игре Винисиуса Жуниора.

Вингер « » и сборной оценил шансы бразильского игрока « » на получение «Золотого мяча» и высказался об оскорблениях в его адрес.

«Винисиус – парень, который многое пережил, он прошел путь от мема в Испании до отличного игрока. Мы должны осуждать проявления расизма.

, , Беллингем... Они все очень хороши, кто бы ни получил [«Золотой мяч»], это будет абсолютно заслуженно», – сказал в интервью Onda Cero.

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