Нико Уильямс: «Винисиус прошел путь от мема до отличного игрока, он многое пережил. Мы должны осуждать расизм»

Теги Сборная Бразилии по футболу Реал Мадрид Атлетик Ла Лига Сборная Испании по футболу Золотой мяч мемы Килиан Мбаппе Винисиус Жуниор Джуд Беллингем дискриминация Нико Уильямс Футбол

Нико Уильямс поделился мнением об игре Винисиуса Жуниора.

Вингер «Атлетика» и сборной Испании оценил шансы бразильского игрока «Реала» на получение «Золотого мяча» и высказался об оскорблениях в его адрес.

«Винисиус – парень, который многое пережил, он прошел путь от мема в Испании до отличного игрока. Мы должны осуждать проявления расизма. 

Винисиус, Мбаппе, Беллингем... Они все очень хороши, кто бы ни получил [«Золотой мяч»], это будет абсолютно заслуженно», – сказал в интервью Onda Cero.

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47 комментариев
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Ответ Hugo Boss
Заметили это пользователи спортс или нет, но всегда технари вызывают хейт и ненависть. Вспомните что 10 лет назад говорили о Неймаре: клоун, нытик и тд. Что происходит сейчас... Люди говорят о низких человеческих качествах Вини, даже представления не имея что это за человек. А что касается расизма, то меня вчера какая-то бухая баба обвинила в том что она русская, а я понаехавший в Москву. Люди думающие что одна раса выше или ниже другой тупицы, не видящие дальше своего носа. Но белый человек слабо может себе представить с какой неприязнью достаточного количества людей приходится ежедневно сталкиваться представителю другой расы. Подойдите к любому киргизу/узбеку/таджику и спросите его, как часто люди относятся к нему пренебрежительно или не уважительно. Для многих это будет открытием. Мне наполовину корейцу, на половину русскому, выросшему в Хабаровске смешно от таких, потому что я могу без единого акцента и запиночки обматерить человека тек, что он понимает что сказал что-то не то, для других это давление и ущемление, которое сказывается на нервах и психике, а подобное поведение у него вызывает только ненависть.
Неймара оскорбляли на почве его поведения в игровых моментах, за нырки, за танцульки, за излишний драматизм при контактах, винисиуса же вполне справедливо кроют детородным органом за его напускное самомнение и поведение обезьяны, которая при любом удобном случае вопит о расовом ущемлении и расизме
Забавно да, что у других темнокожих ребят из мадрида вроде условных рюдигера, тчуамени или камавинги таких проблем нет, что как бы намекает - дело в самом винисиусе, а не в его цвете кожи
+25
-3
+22
Сам Нико выглядит как Винисиус в начале пути, очень быстрый с очень низким кпд.
+20
-2
+18
Заметили это пользователи спортс или нет, но всегда технари вызывают хейт и ненависть. Вспомните что 10 лет назад говорили о Неймаре: клоун, нытик и тд. Что происходит сейчас... Люди говорят о низких человеческих качествах Вини, даже представления не имея что это за человек. А что касается расизма, то меня вчера какая-то бухая баба обвинила в том что она русская, а я понаехавший в Москву. Люди думающие что одна раса выше или ниже другой тупицы, не видящие дальше своего носа. Но белый человек слабо может себе представить с какой неприязнью достаточного количества людей приходится ежедневно сталкиваться представителю другой расы. Подойдите к любому киргизу/узбеку/таджику и спросите его, как часто люди относятся к нему пренебрежительно или не уважительно. Для многих это будет открытием. Мне наполовину корейцу, на половину русскому, выросшему в Хабаровске смешно от таких, потому что я могу без единого акцента и запиночки обматерить человека тек, что он понимает что сказал что-то не то, для других это давление и ущемление, которое сказывается на нервах и психике, а подобное поведение у него вызывает только ненависть.
+33
-20
+13
Местные расисты негодуют
+21
-11
+10
Ответ Xm.md
Местные расисты негодуют
а ты отлично освоил тактику своего кумира, главное — вовремя тапнуть на тематическую кнопку

странно, правда, почему у кучи других темнокожих в Реале проблем нет
+12
-2
+10
Ответ Hugo Boss
Заметили это пользователи спортс или нет, но всегда технари вызывают хейт и ненависть. Вспомните что 10 лет назад говорили о Неймаре: клоун, нытик и тд. Что происходит сейчас... Люди говорят о низких человеческих качествах Вини, даже представления не имея что это за человек. А что касается расизма, то меня вчера какая-то бухая баба обвинила в том что она русская, а я понаехавший в Москву. Люди думающие что одна раса выше или ниже другой тупицы, не видящие дальше своего носа. Но белый человек слабо может себе представить с какой неприязнью достаточного количества людей приходится ежедневно сталкиваться представителю другой расы. Подойдите к любому киргизу/узбеку/таджику и спросите его, как часто люди относятся к нему пренебрежительно или не уважительно. Для многих это будет открытием. Мне наполовину корейцу, на половину русскому, выросшему в Хабаровске смешно от таких, потому что я могу без единого акцента и запиночки обматерить человека тек, что он понимает что сказал что-то не то, для других это давление и ущемление, которое сказывается на нервах и психике, а подобное поведение у него вызывает только ненависть.
Выдал базу. Мне никогда не понять, что чувствует представитель другой расы. Нельзя сказать человеку, чтобы он просто не обращал внимания на оскорбления. То, что не обижает меня, сильно задевает другого человека. У Винисиуса прослеживаются детские комплексы по поводу внешности, поэтому он так реагирует на оскорбления.
+12
-3
+9
Ответ solomka_na_chile
Фраза на могилу)
Эпитафия, простите)
+7
0
+7
Фраза на могилу)
+5
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+5
Ответ Мертвый
большинство игроков рияла такие же.
🤡
+6
-2
+4
Ну титул человека-мема никуда не делся☝️
+3
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Самый главный расист тот, кто громче всех его осуждает
ОСУЖДАЮ
+1
0
+1
Ответ revodrok
а ты отлично освоил тактику своего кумира, главное — вовремя тапнуть на тематическую кнопку странно, правда, почему у кучи других темнокожих в Реале проблем нет
вероятно потому что они нормальные мужики,а не правокаторы из разряда мышиных...
+2
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Не далеко он от мема ушел))
+2
-1
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Ответ Мертвый
винисиус это и есть главный мем 🤡 футбола
чел, остынь.
+1
0
+1
Ответ Trey4rch
Неймара оскорбляли на почве его поведения в игровых моментах, за нырки, за танцульки, за излишний драматизм при контактах, винисиуса же вполне справедливо кроют детородным органом за его напускное самомнение и поведение обезьяны, которая при любом удобном случае вопит о расовом ущемлении и расизме Забавно да, что у других темнокожих ребят из мадрида вроде условных рюдигера, тчуамени или камавинги таких проблем нет, что как бы намекает - дело в самом винисиусе, а не в его цвете кожи
Они не забивают и дают такую красоту в проходах = не вызывают такое раздражение у фанатов. А Винисиус красавчик, возвращает интерес к игре как к искусству
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Ответ Annamengli
Мадрид обосрётся с мбаппе
Мне искренне Вас жаль, что у Вас настолько примитивный словарный запас, раз Вы только за сегодня оставили 5 комментариев одного и того же содержания с этим неприличным словом. Но быть может я слишком категоричен и у Вас запор, тогда понимаю почему Вы так привязались к этому слову.
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Ответ revodrok
а ты отлично освоил тактику своего кумира, главное — вовремя тапнуть на тематическую кнопку странно, правда, почему у кучи других темнокожих в Реале проблем нет
Не понял на каком языке написано первое предложение в твоем комменте.
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Ответ corazon blanco
Мне искренне Вас жаль, что у Вас настолько примитивный словарный запас, раз Вы только за сегодня оставили 5 комментариев одного и того же содержания с этим неприличным словом. Но быть может я слишком категоричен и у Вас запор, тогда понимаю почему Вы так привязались к этому слову.
А есть новые матерные слова?
А то старые с ситуацией
уже не справляются.
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Ответ Александр Воронин
Не знаю. Я буду очень рад, если прочитаю новость "Винисиус получил тяжелейшую травму". А еще лучше "погиб Винисиус". Такие не должны жить.
Серьезно? Вы желаете человеку, которого Вы вообще не знаете смерти? Люди, что с Вами не так?
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Ответ LinkLin
Сам Нико выглядит как Винисиус в начале пути, очень быстрый с очень низким кпд.
Тем не менее, Италию он потрепал очень даже. Не видел его до этого, но в этом матче был очень хорош.
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Ответ Svobodu Mne
А что там было? Не в курсе просто
Тянули время, валялись при каждом стыке по минуте. После того, как Реал забил 2 случился этот инцидент. На самом деле Вини просто демонстративно передал мяч на угловой Модричу
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Ответ revodrok
смотри не смотри, а они будут появляться, ваш фавельщик не меняется вообще. зато такие, как ты, могут вечерком подрубить нарезку лучших голов Винисиуса, достать банку влажных салфеток и крепко с рукой на пульсе провести время)
По собственному опыту знаешь?))
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Ответ Raul14
Комментарий удален модератором
смотри не смотри, а они будут появляться, ваш фавельщик не меняется вообще. зато такие, как ты, могут вечерком подрубить нарезку лучших голов Винисиуса, достать банку влажных салфеток и крепко с рукой на пульсе провести время)
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Ответ revodrok
а разве косяки других оправдывают твои косяки? особенно если мы говорим о, как его позиционируют болельщики, великом и уникальном Реале, зачем мерить себя по другим на ютубе лежат нарезки десятками, где Винисиус ведёт себя некорректно, агрессивно, глумливо и так далее особенно всё это смешно после его крокодиловых слёз, что он просто хочет играть
Комментарий удален модератором
Ответ Raul14
Давай добавим гифку с поступками игроков Баварии тоже) Где они валялись от малейших столкновений, где игроки очень долго выходили на замену. Где специально тянули время)) Винисиус тогда еще мало сделал, надо было подольше тянуть))
а разве косяки других оправдывают твои косяки? особенно если мы говорим о, как его позиционируют болельщики, великом и уникальном Реале, зачем мерить себя по другим

на ютубе лежат нарезки десятками, где Винисиус ведёт себя некорректно, агрессивно, глумливо и так далее

особенно всё это смешно после его крокодиловых слёз, что он просто хочет играть
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Ответ revodrok
здесь нужна гифка из матча с Баварией, где Винисиус дважды демонстративно отбрасывает мяч, поданный Киммихом. футболист сильный, но 100% 🤡
Давай добавим гифку с поступками игроков Баварии тоже) Где они валялись от малейших столкновений, где игроки очень долго выходили на замену. Где специально тянули время)) Винисиус тогда еще мало сделал, надо было подольше тянуть))
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Ответ Эркинбек Апаканов
До этого что сделал Киммих, конечно умалчиваешь)
А что там было? Не в курсе просто
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Ответ revodrok
здесь нужна гифка из матча с Баварией, где Винисиус дважды демонстративно отбрасывает мяч, поданный Киммихом. футболист сильный, но 100% 🤡
До этого что сделал Киммих, конечно умалчиваешь)
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Мадрид обосрётся с мбаппе
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мы осуждаем расизм, но мерзкое поведение винидж мы осуждаем еще больше!
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