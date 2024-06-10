Тебас о тюремном сроке фанатам «Валенсии» за расизм в адрес Винисиуса: «Отличная новость для Испании. Люди, которые приходят на стадионы, чтобы оскорблять, получат четкий сигнал»

Глава Ла Лиги высказался о приговоре по делу о расизме в адрес Винисиуса Жуниора.

Сегодня суд признал трех фанатов «Валенсии» виновными в расистском поведении в отношении вингера « » во время матча на «Месталье» в мае 2023 года – их приговорили к 8 месяцам заключения и запретили посещать матчи в течение двух лет. В Испании впервые вынесли обвинительный приговор по делу о расизме во время футбольного матче.

«Этот приговор – отличная новость для борьбы с расизмом в Испании.

Он возмещает ущерб, нанесенный , и посылает четкий сигнал людям, которые приходят на стадион, чтобы оскорблять: их обнаружит, сообщит о них, и для них наступят уголовные последствия», – сказал .

Настаивает на массовом расизме в Валенсии, но признает, что иногда провоцирует: Винисиус в суде