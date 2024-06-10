Тебас о тюремном сроке фанатам «Валенсии» за расизм в адрес Винисиуса: «Отличная новость для Испании. Люди, которые приходят на стадионы, чтобы оскорблять, получат четкий сигнал»

Теги Реал Мадрид Валенсия Ла Лига болельщики Хавьер Тебас Винисиус Жуниор дискриминация Футбол

Глава Ла Лиги высказался о приговоре по делу о расизме в адрес Винисиуса Жуниора.

Сегодня суд признал трех фанатов «Валенсии» виновными в расистском поведении в отношении вингера «Реала» во время матча на «Месталье» в мае 2023 года – их приговорили к 8 месяцам заключения и запретили посещать матчи в течение двух лет. В Испании впервые вынесли обвинительный приговор по делу о расизме во время футбольного матче.

«Этот приговор – отличная новость для борьбы с расизмом в Испании.

Он возмещает ущерб, нанесенный Винисиусу, и посылает четкий сигнал людям, которые приходят на стадион, чтобы оскорблять: Ла Лига их обнаружит, сообщит о них, и для них наступят уголовные последствия», – сказал Хавьер Тебас.

Настаивает на массовом расизме в Валенсии, но признает, что иногда провоцирует: Винисиус в суде

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29 комментариев
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При повторном нарушении на пожизненное отправят или казни введут? Совсем поехали. Общественные работы и штраф было б достаточно. "Приговор возмещает ущерб Винисиусу"... Как и когда эта тумба-юмба возместит ущерб от своих кривляний вечных и провокаций? Таким поведением он точно так же оскорбляет и подставляет темнокожих коллег футболистов и просто людей.
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Надеюсь Тебаса тоже за какой нибудь сжв скандал снимут, как Рубилеса. Хотелось бы посмотреть, что он тогда скажет.
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Люди приходят на стадионы, чтобы поболеть за любимую команду, а оскорбление винисиуса это всего лишь приятный бонус)
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Ответ войд
Винисиус наводит порядок в ЛЛ,хотя этим должен заниматься каталонец Тебас,а не футболист)
Тебас за Реал болеет
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Людям дали срок за кричалки. Не удивлюсь если после этого в отношении Винисиуса до телесных дойдет
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И как они там без FUN ID живут …
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Ответ headmaster
Главное теперь в перегиб не уйти.
Уже ушли.. будут ли осуждённые за оскорбления белых? Думаю нет..
+3
-2
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
При повторном нарушении на пожизненное отправят или казни введут? Совсем поехали. Общественные работы и штраф было б достаточно. "Приговор возмещает ущерб Винисиусу"... Как и когда эта тумба-юмба возместит ущерб от своих кривляний вечных и провокаций? Таким поведением он точно так же оскорбляет и подставляет темнокожих коллег футболистов и просто людей.
Вполне гуманно на фоне того,сколько дают за фото топлес на фоне храма и порчу черно-оранжевой ленты
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Главное теперь в перегиб не уйти.
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Ответ Дворовый футболист
Тебас за Реал болеет
Тебас болеет только за свой карман.
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Ответ Дворовый футболист
Тебас за Реал болеет
Врагу таких болельщиков не пожелаешь
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За расизм надо наказывать. При этом и Винисиуса за постоянные провокации надо наказывать, например, дисквалификацией. Сделали из него неприкасаемого, хотя сам он — не образец адекватности.
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Если бы еще Винисиус не провоцировал сознательно и постоянно то было бы все нормально. А так его ещё больше будут ненавидеть.
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правильно делают, надо очищать расистскую грязь
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Наказывать неадекватных болельщиков нужно, но не тюремным заключением же. 5 лет без посещений футбола и пару месяцев общественных вполне достаточно. Тебас опять подчеркнул свою неадекватность.
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Если ещё и за оскорбления белых игроков начнут сажать, на стадионах никого не останется
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бред
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Комментарий удален модератором
Видимо не за горами введение identificación del fan
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Винисиус хоть и нытик и провокатор, но наказывать бескультурных гопарей - правильное решение. Надо еще штраф в размере одной зп добавлять
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