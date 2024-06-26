Пинтиньо о том, что Винисиус «ведет себя как клоун»: «Люди, которые разбираются в футболе, знают, что это правда. Если он несчастлив в Испании, пусть едет в Англию»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Винисиус Жуниор дискриминация Пинтиньо Футбол

Пинтиньо снова раскритиковал поведение Винисиуса Жуниора.

«Несколько дней назад я сказал, что Винисиус иногда ведет себя как клоун. Люди поддерживают меня. Дети – нет, но люди, которые разбираются в футболе, знают, что я говорю правду. Мне не нравится его поведение в определенных ситуациях.

Он не понимает, что молодые люди приходят на стадионы, чтобы спровоцировать его. Они провоцируют его, потому что он очень хорош, и они называют его негром. Ему должно быть все равно. Если он среагировал на это, значит, они добились своей цели. 

Я ничего не имею против Винисиуса. Я хочу, чтобы он рос дальше, но мне не понравилось, что он сказал, что Испания – расистская страна. Я здесь уже 45 лет, и Испания не расистская страна. Если он несчастлив в Испании, пусть едет в Англию или куда-нибудь еще.

Анчелотти потворствует ему. Это правда, что он стал вести себя немного лучше. Он очень хорош, но он не должен провоцировать людей», – сказал бразилец Пинтиньо, игравший за «Севилью» и «Флуминенсе». 

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27 комментариев
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Всё по делу сказал👍
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Даже бразильцев достал истеричка
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Я вот придерживаюсь мнения, что Вини - полит и пиар проект УЕФА, Реала и испанского чемпионата. Повсеместно и всегда возникают разные персонажи для рекламы в футболе того или другого. На мой взгляд, Вини просто обманули и развели как дурака, прикрываясь праведными целями.

А на выходе - идеальный кандидат на ЗМ и будущий заменитель МессиРоналду: борется со злом, хорошо играет в футбол, чёрный и популярный. Жаль, что не гей, а так-то бы и Оскар наверное вручили б
+17
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+8
Жестко он прибивает земляка
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Давайте будем честны - Винисиус действительно похож на обезьяну. И в этом нет ничего расисткого. Просто факт.
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Надо чаще публиковать этого чувака, очень четко все рассказывает
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Пусть едет в Африку
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Ответ simao_sabrosa
Жестко он прибивает земляка
Почему жёстко? В прошлый раз Пинтиньо высказался в агрессивной манере, но сейчас он всё разложил по полочкам. Он и похвалил Вини, и поругал.
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Комментарий удален пользователем
Маргарины расчехлили минусы, будьте осторожны.
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Дети которые тут сидят ставят дизлайки,этот мужик говорит правду красавчик 👌
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Ответ songbilong
Поэтому каждый раз давали ЗМ Лионелю Месси?
Так не ФИФА даёт ЗМ, а Франс Футбал)😆
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Ответ songbilong
Они не могут повлиять на какую-то газетенку?
Ну так рассуждая, можно придти к тому, что Роналду лучший пенальтист в истории футбола не с проста... главное во время следствия не выйти на себя..
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Ответ songbilong
В каких матчах он забил победный пенальти?
Майкл Оливер пусть ответит за свое преступление
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Ответ Владимир Владимир
Я вот придерживаюсь мнения, что Вини - полит и пиар проект УЕФА, Реала и испанского чемпионата. Повсеместно и всегда возникают разные персонажи для рекламы в футболе того или другого. На мой взгляд, Вини просто обманули и развели как дурака, прикрываясь праведными целями. А на выходе - идеальный кандидат на ЗМ и будущий заменитель МессиРоналду: борется со злом, хорошо играет в футбол, чёрный и популярный. Жаль, что не гей, а так-то бы и Оскар наверное вручили б
А ещё земля плоская, а рептилойды реально существуют
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