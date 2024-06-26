Пинтиньо о том, что Винисиус «ведет себя как клоун»: «Люди, которые разбираются в футболе, знают, что это правда. Если он несчастлив в Испании, пусть едет в Англию»
Пинтиньо снова раскритиковал поведение Винисиуса Жуниора.
«Несколько дней назад я сказал, что Винисиус иногда ведет себя как клоун. Люди поддерживают меня. Дети – нет, но люди, которые разбираются в футболе, знают, что я говорю правду. Мне не нравится его поведение в определенных ситуациях.
Он не понимает, что молодые люди приходят на стадионы, чтобы спровоцировать его. Они провоцируют его, потому что он очень хорош, и они называют его негром. Ему должно быть все равно. Если он среагировал на это, значит, они добились своей цели.
Я ничего не имею против Винисиуса. Я хочу, чтобы он рос дальше, но мне не понравилось, что он сказал, что Испания – расистская страна. Я здесь уже 45 лет, и Испания не расистская страна. Если он несчастлив в Испании, пусть едет в Англию или куда-нибудь еще.
Анчелотти потворствует ему. Это правда, что он стал вести себя немного лучше. Он очень хорош, но он не должен провоцировать людей», – сказал бразилец Пинтиньо, игравший за «Севилью» и «Флуминенсе».
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