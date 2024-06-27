Дешам обвинил Жиру в недостаточной вовлеченности. Форвард не хочет быть проблемой для сборной и старается улучшить форму (L’Équipe)

Теги Дидье Дешам МЛС Сборная Франции по футболу Евро-2024 Оливье Жиру Лос-Анджелес Футбол

Дидье Дешам недоволен работой Оливье Жиру в сборной Франции на Евро-2024.

По информации L’Équipe, главный тренер национальной команды обвинил футболиста в недостаточной вовлеченности. Он также сообщил своему окружению, что не верит в способность нападающего «Лос-Анджелеса» усилить команду.

В свою очередь, Жиру остался недоволен тем, как именно он узнал, что останется в запасе на пятничный матч с Нидерландцами (0:0). Однако он не планирует портить атмосферу в коллективе.

37-летний игрок не хотел бы становиться проблемой для сборной и попытается улучшить свою игру. Понимая, что во время своих первых выступлений он был не в лучшей форме, он не намерен сдаваться и добавил физической нагрузки, чтобы хорошо проявить себя, когда это потребуется.

Напомним, ранее Жиру объявил, что уйдет из сборной Франции по окончании Евро-2024.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

Материалы по теме

33 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ Андрей Хомиченок
Да этот Дешам там что, в край прихирел? Вся команда играет, как омно, а он решил повесить всех собак на Оливье?
Ну на черных же не повесишь)
+57
-4
+53
Да этот Дешам там что, в край прихирел? Вся команда играет, как омно, а он решил повесить всех собак на Оливье?
+55
-4
+51
Если 37-летний форвард так важен для сегодняшней сборной Франции...
Так ли уж сильна такая сборная?
Лучше бы Ляказетта взяли. Вот уж у кого была огненная концовка сезона...
+28
-3
+25
Де-юре он игрок Милана пока еще, а не ЛАГ. И в отсутствии вовлеченности замечен никогда не был. Скорее Дешам устал от сборной и потерял вовлеченность
+21
-1
+20
Дешам с Жиру бесится! )
+17
0
+17
Ответ Андрей Хомиченок
Да этот Дешам там что, в край прихирел? Вся команда играет, как омно, а он решил повесить всех собак на Оливье?
Ещё на Гризмана.
+15
-1
+14
Дешам - токсик. Точнее, toxique.
+12
-1
+11
Ответ Personology Center
Эка Вы махнули с Нидерландами, или Вы их с французами уже в финале свели? )
Давно так не лажался) последний раз в ЗАГСе, когда ответил "согласен". Конечно же, Бельгией
+7
0
+7
один же Жиру виноват что французы забили всего один гол за три матча и тот с пенальти 🤷‍♂️
+6
-1
+5
Он не хочет Рабье обвинить в излишней незаинтересованности?
+4
0
+4
Надо было после ЧМ Зидана назначить, Дешампс засиделся
+3
0
+3
Скоро начнет выбирать состав по гороскопу, начнет сходить с ума и командой начнет руководить настоящий лидер этой банды прямо на поле. Белый француз.
+3
0
+3
Хороший микроклимат в команде перед Нидерландами
+3
0
+3
Ответ Santucco
Хороший микроклимат в команде перед Нидерландами
Эка Вы махнули с Нидерландами, или Вы их с французами уже в финале свели? )
+3
0
+3
Ответ Santucco
Давно так не лажался) последний раз в ЗАГСе, когда ответил "согласен". Конечно же, Бельгией
Дело было в Брюсселе ))
+2
0
+2
Дешам: Не удивлюсь, если Жиру тайно голосует за ЛеПен
+2
0
+2
Ответ Balt
Дешам - токсик. Точнее, toxique.
Technique
+2
0
+2
Ответ Its my life
Ну на черных же не повесишь)
Черных повесишь
+2
0
+2
Ответ Santucco
Давно так не лажался) последний раз в ЗАГСе, когда ответил "согласен". Конечно же, Бельгией
Навеяло... )
- Одним словом, голландец.
- Так он же бельгиец!
- Да, а какая разница?
+1
0
+1
Недостаточная вовлеченность во что? В пиар компанию против Ле Пен, вроде французы на Евро только этим и занимались?
+1
0
+1
А на каком крупном турнире Жиру много забил? Просто особо за ним не следил, не помню... Дешам, похоже, чел на своей волне...
+1
0
+1
Дешаму пора уходить. Даже если выиграют Евро. Забронзовел он.
+1
0
+1
Все потому что он белый
0
0
0
Некомфортно человеку среди африканцев в своей сборной
0
0
0
Себя пусть обвинит
0
0
0
Ответ Евгений Сидоров
Ещё на Гризмана.
Лейтенант и правда запорол много
0
0
0
Ответ Its my life
Ну на черных же не повесишь)
на Рабио тоже - а то мама придет, порядок наведет
0
0
0
Ответ Balt
Дешам - токсик. Точнее, toxique.
Лё ТоксИк ©
0
0
0
Ответ News13
Надо было после ЧМ Зидана назначить, Дешампс засиделся
Лучше все же кого-то другого ))
0
0
0
Дешам только на белых гонят, причём на тех белых, которые тащили его и сборную на прошлых турнирах.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий