Дешам обвинил Жиру в недостаточной вовлеченности. Форвард не хочет быть проблемой для сборной и старается улучшить форму (L’Équipe)

Дидье Дешам недоволен работой Оливье Жиру в сборной Франции на Евро-2024.

По информации L’Équipe, главный тренер национальной команды обвинил футболиста в недостаточной вовлеченности. Он также сообщил своему окружению, что не верит в способность нападающего «Лос-Анджелеса» усилить команду.

В свою очередь, Жиру остался недоволен тем, как именно он узнал, что останется в запасе на пятничный матч с Нидерландцами (0:0). Однако он не планирует портить атмосферу в коллективе.

37-летний игрок не хотел бы становиться проблемой для сборной и попытается улучшить свою игру. Понимая, что во время своих первых выступлений он был не в лучшей форме, он не намерен сдаваться и добавил физической нагрузки, чтобы хорошо проявить себя, когда это потребуется.

Напомним, ранее объявил, что уйдет из сборной по окончании Евро-2024.

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