Дешам обвинил Жиру в недостаточной вовлеченности. Форвард не хочет быть проблемой для сборной и старается улучшить форму (L’Équipe)
Дидье Дешам недоволен работой Оливье Жиру в сборной Франции на Евро-2024.
По информации L’Équipe, главный тренер национальной команды обвинил футболиста в недостаточной вовлеченности. Он также сообщил своему окружению, что не верит в способность нападающего «Лос-Анджелеса» усилить команду.
В свою очередь, Жиру остался недоволен тем, как именно он узнал, что останется в запасе на пятничный матч с Нидерландцами (0:0). Однако он не планирует портить атмосферу в коллективе.
37-летний игрок не хотел бы становиться проблемой для сборной и попытается улучшить свою игру. Понимая, что во время своих первых выступлений он был не в лучшей форме, он не намерен сдаваться и добавил физической нагрузки, чтобы хорошо проявить себя, когда это потребуется.
Напомним, ранее Жиру объявил, что уйдет из сборной Франции по окончании Евро-2024.
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Так ли уж сильна такая сборная?
Лучше бы Ляказетта взяли. Вот уж у кого была огненная концовка сезона...
- Одним словом, голландец.
- Так он же бельгиец!
- Да, а какая разница?