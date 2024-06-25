Гризманн разочарован решением Дешама не выпускать его в старте на матч с Польшей. Антуан не считает, что нуждается в отдыхе

Антуан Гризманн расстроен тем, что не выйдет на матч с Польшей в старте.

Ранее стало известно, что главный тренер сборной Дидье Дешам не выпустит 33-летнего нападающего в стартовом составе на игру заключительного тура группового этапа Евро-2024. Ожидается, что в матче 1/8 финала турнира Гризманн вновь появится с первых минут.

Как сообщает L’Equipe со ссылкой на источники в команде, был разочарован этим решением. Он не считает, что нуждается в отдыхе.

Если футболист « » выйдет на замену в матче с Польшей, то обойдет Лилиана Тюрама по количеству игр за сборную Франции на крупных турнирах – сейчас у них по 32 таких матча. Рекорд принадлежит Уго Льорису – 35.

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