Дешам может убрать Дембеле из старта Франции из-за низкой эффективности на Евро-2024
Усман Дембеле может быть переведен на скамейку запасных Франции.
L’Equipe сообщает, что вингер проявляет себя недостаточно хорошо и действует недостаточно эффективно, в связи с чем тренерский штаб сборной во главе с Дидье Дешамом начал рассматривать возможность вывода игрока «ПСЖ» из стартового состава. Такой шаг может быть реализован уже перед матчем с Польшей, назначенным на вторник.
На Евро-2024 Дембеле провел два матча и не отметился результативными действиями. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
Stats Dembele:
2 matches
2 games
Как говорится это игрок,у которого ноги отдельно,голова отдельно работают
Никогда не понимал, за что Дембеле так котируют. Хлебушек на быстрых ногах.