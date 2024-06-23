Дешам может убрать Дембеле из старта Франции из-за низкой эффективности на Евро-2024

Усман Дембеле может быть переведен на скамейку запасных Франции.

L’Equipe сообщает, что вингер проявляет себя недостаточно хорошо и действует недостаточно эффективно, в связи с чем тренерский штаб сборной во главе с начал рассматривать возможность вывода игрока « » из стартового состава. Такой шаг может быть реализован уже перед матчем с Польшей, назначенным на вторник.

На Евро-2024 Дембеле провел два матча и не отметился результативными действиями. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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