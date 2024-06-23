Дешам может убрать Дембеле из старта Франции из-за низкой эффективности на Евро-2024

Теги ПСЖ Дидье Дешам Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Сборная Польши по футболу Евро-2024 Усман Дембеле Футбол

Усман Дембеле может быть переведен на скамейку запасных Франции.

L’Equipe сообщает, что вингер проявляет себя недостаточно хорошо и действует недостаточно эффективно, в связи с чем тренерский штаб сборной во главе с Дидье Дешамом начал рассматривать возможность вывода игрока «ПСЖ» из стартового состава. Такой шаг может быть реализован уже перед матчем с Польшей, назначенным на вторник.

На Евро-2024 Дембеле провел два матча и не отметился результативными действиями. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

Материалы по теме

43 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
В твиттере был прикол:
Stats Dembele:
2 matches
2 games
+90
0
+90
Ответ Raar
Дешаму нужен ещё один опорник.
В случае очной встречи Франции и Англии в плей-офф ,будет побит исторический мировой рекорд по количеству опорников на квадратный метр футбольного газона
+65
-2
+63
Ответ Борис Энгельгардт
а есть те, кто был более эффективен?
Автогол
+33
-1
+32
Дешаму нужен ещё один опорник.
+23
0
+23
а есть те, кто был более эффективен?
+14
0
+14
Дидье "зоркий глаз" Дешам на третий день заметил, что в здании нет одной стены.
+9
0
+9
Его могли бы неплохо заменить Диаби или Олисе, но их не вызвали не турнир. Тюрам пока не особо, Барколя даже не появлялся. Скорее всего, Коман выйдет в третьем туре.
+8
-1
+7
Ответ Эркинбек Апаканов
Автогол
слева надо его выпускать
+6
0
+6
Дембеле всегда был бегунком с хорошим дриблингом, плохой реализацией, с более-менее нормальным пасом и отсутствием видения поля. Моменты он создаёт отлично, но реализует плохо
+4
0
+4
Ответ Cearvm
Его могли бы неплохо заменить Диаби или Олисе, но их не вызвали не турнир. Тюрам пока не особо, Барколя даже не появлялся. Скорее всего, Коман выйдет в третьем туре.
Оба в сумасшедшой форме были, особенно Олисе
+4
0
+4
Или Дембеле такой читает в комментариях и такой: "Я против".
+4
0
+4
Наконец-то до Дешама стало что-то доходить. Сколько я уже жду этого решения! Когда-нибудь он еще поймет, что чтобы забивать голы, надо ставить Гироуда, а не стреляющего по воробьям Тюрама.
+6
-3
+3
Он много чего может, а в итоге просто поменяет Тюрама на Жиру.
+3
0
+3
отцепить дембеле - это правильно, конечно. но проблема в том, что вместо него выйдет такой же коман.
+2
0
+2
А Тюрама с нулевым КПД он убрать не хочет?
+2
0
+2
Ответ pq
Тхюрама
вот ты видишь, хоть нормально французский знаешь. Мог бы подсказать как-то Десчампсу уже
+1
0
+1
Ответ читай ниже
Так то он поучаствовал в первом голе сборной и первой победе на евро
Это Мбаппе навешивал на тот единственный на данный момент гол(вернее автогол) Франции
+1
0
+1
Ответ CHERNOMOREC
Наконец-то до Дешама стало что-то доходить. Сколько я уже жду этого решения! Когда-нибудь он еще поймет, что чтобы забивать голы, надо ставить Гироуда, а не стреляющего по воробьям Тюрама.
Тхюрама
+1
-1
0
Ответ OldRedWhite
Главное , что он обозначил свою гражданскую позицию : Против Правых - за Макрона ! Куда уж большая эффективность ? Зажрался Дешам !
Он еще до политики сыграл свой главный матч против Барсы.
+1
-1
0
Ответ Борис Энгельгардт
а есть те, кто был более эффективен?
Ну Дембеле по факту
Как говорится это игрок,у которого ноги отдельно,голова отдельно работают
0
0
0
В ряду лютейших скамов типа Магваера за сотни нефти
Никогда не понимал, за что Дембеле так котируют. Хлебушек на быстрых ногах.
0
0
0
Ответ читай ниже
Дембеле отдавал передачу Мбаппе
Ну так можно всю цепочку создать
0
0
0
Так то он поучаствовал в первом голе сборной и первой победе на евро
0
0
0
Он начал что-то подозревать
0
0
0
Нужно больше опорников :))
0
0
0
Он видимо настраивается только на Барсу)
0
0
0
Тогда надо всю сборную на лавку посадить, кроме Канте. Результативных действий у всей сборной нет. Вся сборная играет "Недостаточно эффективно".
+1
-1
0
Странная новость. По сути " тренерский штаб обдумывает кем заменить игрока, который не оправдывает надежд". Разве по другому бывает?
0
0
0
Бедный Дембеле 😁
0
0
0
Надо сначала с колдуном Погба согласовать. А то геморрой может образоваться, или камень в почках задвигаться.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий