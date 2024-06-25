Дешам про 1:1 с Польшей: «Я не разочарован. Первая цель достигнута, даже если Франция не заняла 1-е место в группе»

Дидье Дешам подвел итоги матча с командой Польши (1:1) на Евро-2024.

заняла второе место в группе D, набрав 5 очков в 3 турах, и вышла в 1/8 финала чемпионата Европы.

«Я не разочарован. Целью было занять первое место, но нужно было побеждать. С того момента, как мы не выигрываем, мы должны это принять.

Мы сделали все возможное, у нас были моменты. Нужно ценить то, что мы сделали. Первая цель достигнута, даже если мы не заняли то место, которое хотели.

Сожалею ли я? Мы сделали все, что смогли. Можно было бы лучше реализовывать моменты, хотя вратарь сделал несколько отличных сэйвов. Мы не смогли обеспечить себе преимущество», – сказал главный тренер сборной Франции.

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