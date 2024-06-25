Дешам про 1:1 с Польшей: «Я не разочарован. Первая цель достигнута, даже если Франция не заняла 1-е место в группе»

Теги Дидье Дешам Сборная Франции по футболу Сборная Польши по футболу Евро-2024 Футбол

Дидье Дешам подвел итоги матча с командой Польши (1:1) на Евро-2024.

Сборная Франции заняла второе место в группе D, набрав 5 очков в 3 турах, и вышла в 1/8 финала чемпионата Европы. 

«Я не разочарован. Целью было занять первое место, но нужно было побеждать. С того момента, как мы не выигрываем, мы должны это принять.

Мы сделали все возможное, у нас были моменты. Нужно ценить то, что мы сделали. Первая цель достигнута, даже если мы не заняли то место, которое хотели.

Сожалею ли я? Мы сделали все, что смогли. Можно было бы лучше реализовывать моменты, хотя вратарь сделал несколько отличных сэйвов. Мы не смогли обеспечить себе преимущество», – сказал главный тренер сборной Франции.

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23 комментария
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Мбаппе, Гризманн, Дембеле... Один гол и тот с пенальти, представляю как бы полоскали наших тренеров физруков с таким подбором игроков и игрой.
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Что угодно можете рассказывать, господин главный тренер, но Португалия в 1/4 и Германия/Испания в 1/2 вряд ли входили в первоначальный план
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До сих пор не могу разобраться в том, кто же более унылый на этом Евро. Франция или Англия 🤦🏻‍♂️
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+9
Ответ Футбольный экспертъ
А разница? Австрию в 1/4 ждет возможно Бельгия, а в 1/2 Англия
Бельгия и Англия < Португалия, Испания, Германия
+10
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+9
Ответ Dvin
До сих пор не могу разобраться в том, кто же более унылый на этом Евро. Франция или Англия 🤦🏻‍♂️
Две сборные от которых я ждал особенно яркой игры...А как наоборот все пока получается то...
+9
0
+9
Ответ Evgeny Trifonov
Мбаппе, Гризманн, Дембеле... Один гол и тот с пенальти, представляю как бы полоскали наших тренеров физруков с таким подбором игроков и игрой.
Так у них просто плохая реализация. В каждом матче есть почти стопроцентные моменты
+5
-3
+2
Два не разочарованных пересидельца это Дешам и Саутгейт
+1
0
+1
Ответ Dvin
До сих пор не могу разобраться в том, кто же более унылый на этом Евро. Франция или Англия 🤦🏻‍♂️
это перебор сравнивать с Англией. Французы играют академично, но моментов создали много и в прошлых матчах было достаточно моментов, просто не забивают. Англичане же толком вообще не создают моментов
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Франция угодила в жировую сетку 😃✊🏻
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Ответ Гиперактивный осьминог
Что угодно можете рассказывать, господин главный тренер, но Португалия в 1/4 и Германия/Испания в 1/2 вряд ли входили в первоначальный план
А разница? Австрию в 1/4 ждет возможно Бельгия, а в 1/2 Англия
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Ответ &_Bishep_&
Две сборные от которых я ждал особенно яркой игры...А как наоборот все пока получается то...
с каких пор от франции ждут яркой игры? когда они играли ярко? на Евро 2016 играли от обороны, на ЧМ 2018 играли в самый негативный минималистский футбол, на Евро 2021 тот же прагматизм и надежда на Мбаппе, на ЧМ 2022 та же скука и уныние. франция забивает за счет рандомного индивидуального действия, потом полностью перестает играть в футбол. смотреть это невозможно.
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Ответ Футбольный экспертъ
Ну это все на бумаге,прошлый евро Португалия весь матч возила Бельгию и проиграла, обычно в полуфинале всегда есть не топ сборная ( Турция 2008, Португалия 2012(в 12 году у Португалии состав был средненький, Уэльс 2016, Дания 2020)
Португальцы и в 16 были нулевыми
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Ответ Dvin
До сих пор не могу разобраться в том, кто же более унылый на этом Евро. Франция или Англия 🤦🏻‍♂️
Да все евро дохлое какое-то. Вообще нет ощущения, что идет какой-то крупный чемп
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Ответ &_Bishep_&
Две сборные от которых я ждал особенно яркой игры...А как наоборот все пока получается то...
Ни Франция ни тем более Англия яркой игры не показывали последние турниры, а ты вдруг ждал яркой игры? )
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Ответ &_Bishep_&
Две сборные от которых я ждал особенно яркой игры...А как наоборот все пока получается то...
Да у Франции яркая игра,атакуют креативно,в защите не плохо,с завершением беда
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Ответ Evgeny Trifonov
Мбаппе, Гризманн, Дембеле... Один гол и тот с пенальти, представляю как бы полоскали наших тренеров физруков с таким подбором игроков и игрой.
Ну если наши тренеры физруки перед этим взяли бы золото и серебро ЧМ, может и не так сильно полоскали)
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Ответ kaka10
Дешемпс видимо у Хага купил курсы коучцыганства
У Саутгейта. Гуру футбола прямо сейчас дает мастер класс в игре с грозными словенцами.
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Ответ Гиперактивный осьминог
Что угодно можете рассказывать, господин главный тренер, но Португалия в 1/4 и Германия/Испания в 1/2 вряд ли входили в первоначальный план
на Евро в 1/4 только чудом будет не топ соперник, так что
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Цель - вымучить ничью с Польшей? Дешам ведёт себя как Раньери в Лестере
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Ну это все на бумаге,прошлый евро Португалия весь матч возила Бельгию и проиграла, обычно в полуфинале всегда есть не топ сборная ( Турция 2008, Португалия 2012(в 12 году у Португалии состав был средненький, Уэльс 2016, Дания 2020)
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Я правда не понимаю что происходит с Францией, катастрофическое не везение,все есть и движение и пасы и удары,голов нету
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С реализацией не везёт французам. Должны были с 9 очками закончить
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