Дешам об 1:1 с Польшей: «Не собираюсь стегать дохлую лошадь, я бы больше волновался, если бы моментов не было. Можно иметь два шанса и два гола, а можно семь, как у Франции, и не забить»

Теги Дидье Дешам Сборная Франции по футболу Сборная Польши по футболу Евро-2024 Футбол

Дидье Дешам высказался о ничьей сборной Франции с Польшей (1:1) на Евро-2024.

«Нам нужно играть быстрее, больше играть низом. Мы никогда не выиграем у них в воздухе, они сильнее нас. Можно иметь два шанса и забить два гола. Можно иметь семь, как у нас сегодня, и не забить. Конечно, есть куда расти, но я бы больше волновался, если бы моментов не было.

Я не собираюсь стегать дохлую лошадь. Команда вместе, она создает моменты. Тот факт, что мы не забиваем, ограничивает нашу эффективность, но, в конечном счете, мы в 1/8 финала. И посмотрите, мы были в действительно сложной группе. Теперь у нас будет немного времени на отдых, и надеюсь, у вас [журналистов] тоже будет немного времени на отдых!» – сказал главный тренер сборной Франции.

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4 комментария
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Дохлая лошадь это его команда? Точно правильно перевели? Вообще интервью Дешама и Саутгейта можно менять местами, никто не заметит
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Дешам должен был уйти после ЧМ. Смотреть как играет самая сильная команда в мире в это УГ невозможно.
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Хватит стегать мёртвую Францию)
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Опа!!! Самокритика подоспела. А если б я тут про Францию сказал - дохлая лошадь, небось бан был бы.
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