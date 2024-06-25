Дешам об 1:1 с Польшей: «Не собираюсь стегать дохлую лошадь, я бы больше волновался, если бы моментов не было. Можно иметь два шанса и два гола, а можно семь, как у Франции, и не забить»

Дидье Дешам высказался о ничьей сборной Франции с Польшей (1:1) на Евро-2024.

«Нам нужно играть быстрее, больше играть низом. Мы никогда не выиграем у них в воздухе, они сильнее нас. Можно иметь два шанса и забить два гола. Можно иметь семь, как у нас сегодня, и не забить. Конечно, есть куда расти, но я бы больше волновался, если бы моментов не было.

Я не собираюсь стегать дохлую лошадь. Команда вместе, она создает моменты. Тот факт, что мы не забиваем, ограничивает нашу эффективность, но, в конечном счете, мы в 1/8 финала. И посмотрите, мы были в действительно сложной группе. Теперь у нас будет немного времени на отдых, и надеюсь, у вас [журналистов] тоже будет немного времени на отдых!» – сказал главный тренер сборной .

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?