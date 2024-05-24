Жиру завершит карьеру в сборной Франции после Евро-2024. Он владеет рекордом команды по голам (57)

Теги Милан Сборная Франции по футболу серия А Италия Оливье Жиру Евро-2024 Футбол

Оливье Жиру завершит карьеру в сборной Франции после Евро-2024.

«Конечно, я буду скучать по выступлениям за сборную, но мое время заканчивается. Надо уступить место молодым», – сказал форвард «Милана». 

37-летний Жиру выступает за сборную Франции с 2011 года. Он провел за национальную команду 131 матч, забив 57 голов (рекордный показатель). 

Вместе с «трехцветными» нападающий выиграл ЧМ-2018 в России. Также в составе команды стал победителем Лиги наций (2021 год) и стал серебряным призером ЧМ-2022 в Катаре и домашнего Евро-2016. 

Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.

10 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ ramzan.merzhoev@icloud.com
Второй Клозе по своей роли в сборной. Кроме того, что забивал красивые голы мало чем запомнится. Средний нападающий. При таком количестве матчей за сборную Бензема за последние несколько лет наколотил бы раза в два больше голов.
Все свои главные достижения нынешняя сборная Франции добилась без токсичного Бенза в составе. И как раз с Жиру а основе. Но ты конечно в футболе разбираешься лучше Дешама..
+3
0
+3
57 голов (рекордный показатель).
Мбаппе идет за рекордом
0
0
0
Хороший , скромный нападающий.
0
0
0
Во Франции уже отказались от Евро, и теперь в Германии??? Или он в Германии будет завершать в то время, когда Франция играет дома)
0
0
0
Ответ Питер Пэн
Все свои главные достижения нынешняя сборная Франции добилась без токсичного Бенза в составе. И как раз с Жиру а основе. Но ты конечно в футболе разбираешься лучше Дешама..
На всех других турнирах где они вылетели смогли бы показать более лучшие результаты нежели с Жиру в основе и да, Лигу Наций Франция выиграла с Бензема в основе против очень сильной Испании
0
0
0
Ответ ramzan.merzhoev@icloud.com
На всех других турнирах где они вылетели смогли бы показать более лучшие результаты нежели с Жиру в основе и да, Лигу Наций Франция выиграла с Бензема в основе против очень сильной Испании
Ты че-то совсем поплыл.. Они на одном только важном турнире вылетели уже в 1/8 - на последнем Евро. И как раз с Бензом
0
0
0
Ответ Питер Пэн
Ты че-то совсем поплыл.. Они на одном только важном турнире вылетели уже в 1/8 - на последнем Евро. И как раз с Бензом
А с Жиру и Мбаппе и другими звездами сборная ни разу не вылетала ?)) Что за бред ты несешь ?) Тебе просто сложно принять тот факт, что Бензема в разы круче, чем Жиру и у тебя с этого подгорает)
0
0
0
Ответ ramzan.merzhoev@icloud.com
А с Жиру и Мбаппе и другими звездами сборная ни разу не вылетала ?)) Что за бред ты несешь ?) Тебе просто сложно принять тот факт, что Бензема в разы круче, чем Жиру и у тебя с этого подгорает)
Несешь бред ты! Я назвал один турнир (!) на котором она вылетела раньше срока. Или ты считаешь, что проиграть Аргентине в финале ЧМ- это сродни вылету?! Рамзан такой Рамзан. А медаль за Лигу Наций достойна только того, чтобы засунуть ее в ж..
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий