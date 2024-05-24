Жиру завершит карьеру в сборной Франции после Евро-2024. Он владеет рекордом команды по голам (57)

Оливье Жиру завершит карьеру в сборной Франции после Евро-2024.

«Конечно, я буду скучать по выступлениям за сборную, но мое время заканчивается. Надо уступить место молодым», – сказал форвард «Милана».

37-летний Жиру выступает за сборную Франции с 2011 года. Он провел за национальную команду 131 матч, забив 57 голов (рекордный показатель).

Вместе с «трехцветными» нападающий выиграл ЧМ-2018 в России. Также в составе команды стал победителем Лиги наций (2021 год) и стал серебряным призером ЧМ-2022 в Катаре и домашнего Евро-2016.

Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.