«Спартак» предлагает Виллиану Жозе 2-летний контракт на 1,7 млн евро в год плюс бонусы (Metaratings.ru)
Стало известно, какие условия «Спартак» предлагает Виллиану Жозе.
По данным Metaratings.ru, красно-белые предлагают 32-летнему бразильскому форварду «Бетиса» соглашение на два сезона и зарплату в размере 1,7 млн евро в год плюс бонусы за достижение определенных целей.
Ранее появилась информация о том, что «Спартак» заплатит 1,5 миллиона евро за Виллиана Жозе.
В прошедшем сезоне нападающий провел 43 матча во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 6 голевых передач. Его статистика – здесь.
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
Работайте дальше, методичка от медведева должна работать))))
Вообще как у них в принципе в голове не укладывается, что именно зенит купил самых дорогих футболистов в истории, а зарплаты у них чуть ли не на уровни Ростова))))
Всех прочих--с пляжа!