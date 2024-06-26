«Спартак» предлагает Виллиану Жозе 2-летний контракт на 1,7 млн евро в год плюс бонусы (Metaratings.ru)

Стало известно, какие условия «Спартак» предлагает Виллиану Жозе.

По данным Metaratings.ru, красно-белые предлагают 32-летнему бразильскому форварду « » соглашение на два сезона и зарплату в размере 1,7 млн евро в год плюс бонусы за достижение определенных целей.

Ранее появилась информация о том, что « » заплатит 1,5 миллиона евро за .

В прошедшем сезоне нападающий провел 43 матча во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 6 голевых передач. Его статистика – здесь.

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