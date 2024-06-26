«Спартак» предлагает Виллиану Жозе 2-летний контракт на 1,7 млн евро в год плюс бонусы (Metaratings.ru)

Теги Спартак премьер-лига Россия Бетис Ла Лига возможные трансферы Виллиан Жозе деньги Футбол

Стало известно, какие условия «Спартак» предлагает Виллиану Жозе.

По данным Metaratings.ru, красно-белые предлагают 32-летнему бразильскому форварду «Бетиса» соглашение на два сезона и зарплату в размере 1,7 млн евро в год плюс бонусы за достижение определенных целей.

Ранее появилась информация о том, что «Спартак» заплатит 1,5 миллиона евро за Виллиана Жозе.

В прошедшем сезоне нападающий провел 43 матча во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 6 голевых передач. Его статистика – здесь.

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17 комментариев
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Ответ Игорь Новиков
Зенит дает лучшему игроку лиги (ладно, одному из двух) Глушенкову 1,4 млн в год. Спартак дает деду 1,7 млн плюс бонусы. Главное не перепутать, кто заваливает деньгами.
Этот дед в топ лиге делает 10+5 в 32 года так то.
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С ярмарки сразу на убой:))
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Лучше бы пенсионерам отдали!!!
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Ответ Игорь Новиков
Зенит дает лучшему игроку лиги (ладно, одному из двух) Глушенкову 1,4 млн в год. Спартак дает деду 1,7 млн плюс бонусы. Главное не перепутать, кто заваливает деньгами.
ваш лучший игрок у нас был вып**** из клуба бесплатно))
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0
+1
Ответ Игорь Новиков
Зенит дает лучшему игроку лиги (ладно, одному из двух) Глушенкову 1,4 млн в год. Спартак дает деду 1,7 млн плюс бонусы. Главное не перепутать, кто заваливает деньгами.
Вы сами в это верите? Одно дело на бумаге,а другое у глушенкова в кармане . Ска давно уже это практикует,у них вообще по их словам готовы играть за идею. Там первая пятерка стоит дешевле,чем один игрок в другом клубе. И тут также
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Сейчас придут ’бездомные’ и скажут что Спартак развели на жирный контракт чувака едущего с ярмарки...ПРИ ЭТОМ НЕ ПОНИМАЯ, ЧТО САМЫЕ БОЛЬШИЕ ЗП В РОССИИ ИМЕННО ЗЕНИТ НАЧАЛ ПЛАТИТЬ. Они начали эту гонку денег с данни/ тимощука, а потом уже и хульки и ко.
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Не успел дописать комментарий, а уже именно про это и написал сбголубой...картина маслом.

Работайте дальше, методичка от медведева должна работать))))

Вообще как у них в принципе в голове не укладывается, что именно зенит купил самых дорогих футболистов в истории, а зарплаты у них чуть ли не на уровни Ростова))))
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Многовато, но... российская "надбавка"...
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Разве не в Спартаке говорили про курс на молодых игроков и отказ от возрастных легионеров еще несколько месяцев назад? В Угальде уже разочаровались? Виллиан Жозе в этом сезоне худо-бедно оправдался после нескольких лет спада, но это кратковременная история угасающего игрока. Лучше бы в Южной Америке поискали молодых.
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Надо предлагать 1 , и 3 ляма бонус за чемпионство.
Всех прочих--с пляжа!
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Ответ Игорь Новиков
Зенит дает лучшему игроку лиги (ладно, одному из двух) Глушенкову 1,4 млн в год. Спартак дает деду 1,7 млн плюс бонусы. Главное не перепутать, кто заваливает деньгами.
А сколько там бразильцы зенитовские получают?
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Ответ Зелёный гопник
Лучше бы пенсионерам отдали!!!
Питерских бабушек бразильцы содержат.
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