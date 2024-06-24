«Спартаку» интересен Виллиан Жозе. Клуб общался с агентами форварда «Бетиса» («СЭ»)

Теги Спартак премьер-лига Россия Бетис Ла Лига возможные трансферы Виллиан Жозе Спорт-Экспресс Футбол

В «Спартак» может перейти форвард «Бетиса» Виллиан Жозе.

32-летний бразилец присутствует в списках «Спартака» на усиление. Красно-белые уже общались с представителями футболиста, сообщает «Спорт-Экспресс».

По данным телеграм-канала «У Кузьмича», московский клуб заплатит за Виллиана 1,5 млн евро.

В прошедшем сезоне игрок провел 43 матча во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 6 голевых передач. Его статистика – здесь.

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45 комментариев
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Ответ Честный контроль
Комментарий скрыт
ой кто бы говорил. цска на кредитах выживает. а какой то знаток из красносиних рот открыл про место Спартака. как бы свои порты не потерять
+25
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+20
Нормальный разброс, то человек из Нидерландов с ценником в 40 млн, теперь мужчина за 1,5 млн.
+22
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+19
Ответ Честный контроль
Для ЦСКА 6 место провал который исправим в приближающемся чемпионате. Для вашего же клуба 5 место успех. О чем вообще говорить )
Ну да,для 22 -х кратного чемпиона 5 место успех а для ЦСКА 6 провал)).В каком году ЦСКА в последний раз становился чемпионом))?Уж позже Спартака.
+6
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Ответ Честный контроль
Комментарий скрыт
Думайте о своем 6 месте.Смешно кого то пытаться в дерьмо ткнуть когда сам в дерьеме.
+7
-1
+6
Ответ Владимир Шипицын
в своё время динама купила Кураньи.Все ржали,а зачем этот пенсионер.А он приехал и показал КЛАСС.Головой он играет лучше Соболя.Глядишь на угловых и штрафных появится реально опасный нап
Сравнил Кураньи и этого ))) и Кевин в 28 в рпл заезжал
+9
-4
+5
Хороший вариант, хорошая статистика. Ещё 2-3 года попылит на уровне
+9
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+4
Ответ Трент Резнор
С утра Хименес, в обед Жозе )
А вечером Борщ.
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С утра Хименес, в обед Жозе )
+7
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+4
Ответ Великий Алонсо
32 летний дед из Бетиса 🤣🤣. С такими трансферами Спартаку точно ловить нечего
Ну ему хотя бы не 37 лет как сдувшейся Кристинке))
+2
0
+2
в своё время динама купила Кураньи.Все ржали,а зачем этот пенсионер.А он приехал и показал КЛАСС.Головой он играет лучше Соболя.Глядишь на угловых и штрафных появится реально опасный нап
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Что за сказки! Не перейдёт он в Спартак не когда в жизни.
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Чет молодой сильно, ИМХО.
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По какой статье пойдет?
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Но изначально, "Спартак" интересовался просто Жозе и, хорошо знакомым ему по работе в "Челси", Виллианом, потом решили совместить, из экономии.
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Статистика хорошая
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Это говорит о том, что Соболев уходит, или что?
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Ответ Spartakus1984
Ну ему хотя бы не 37 лет как сдувшейся Кристинке))
Которому 39?)
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Ответ malik194269@gmail.com
За полтора ляма ? Напа которого Бетис пару лет назад за десятку взял? Не верю…)))
Ну то что было 2 года назад,то не имеет отношения к современным реалиям и на трансфермаркт он уже стоит не 10 а 5 лямов.
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Ответ Damir Carlos
Хороший вариант, хорошая статистика. Ещё 2-3 года попылит на уровне
На уровне чего? Просто приедет (если приедет) за деньгами на последний проф. контракт в карьере. Какой ему смысл "пылить", когда этого никто не увидит и никаких плюсов ему не принесет?
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Ответ Serge Boev
Качественный нап. Но смысл ему при нынешних саудитах ехать в Россию? Вызовов для него здесь никаких нет, а там хотя бы $
А ты уверен что его Саудиты зовут к себе?
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Ответ Victor Pavlovuch
А что такого молодого берут? За него откат что ли будет больше? Тут брали так же немца старого и ноль эффект!
Если ты про немца Шюррле,то ему было 28 лет когда приходил в Спартак,это не старый.Но он завершил карьеру из-за травм хронических.
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Ответ Игорь Стукачев
да нахера Спартаку этот пенсионер??? в совете директоров вообще знают что такое футбол? или там кум,брат,сват.Позорище.Набрали асмаралов, станковичей зачем они. что в стране нет хороших тренеров? на крайняк поставьте Мостового и на купите ему игроков как Семаку. деньги надо тратиь/ не пилить/ на нормальных игроков ,а не ПЕНСИОНЕРОВ.
что в стране нет хороших тренеров?(с).Нет.
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Ответ Денис Уколов
у нас в лиге много пенсионеров, игравших в Ла Лиге и оформлявших 14+6 за сезон?
Да видно же, что коммент оторванного от реальности человека. Только человек, вообще ничего не понимающий в нынешнем состоянии дел, может такое писать. Если только это не троллинг, конечно:)
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