«Спартаку» интересен Виллиан Жозе. Клуб общался с агентами форварда «Бетиса» («СЭ»)
В «Спартак» может перейти форвард «Бетиса» Виллиан Жозе.
32-летний бразилец присутствует в списках «Спартака» на усиление. Красно-белые уже общались с представителями футболиста, сообщает «Спорт-Экспресс».
По данным телеграм-канала «У Кузьмича», московский клуб заплатит за Виллиана 1,5 млн евро.
В прошедшем сезоне игрок провел 43 матча во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 6 голевых передач. Его статистика – здесь.