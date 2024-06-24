«Спартаку» интересен Виллиан Жозе. Клуб общался с агентами форварда «Бетиса» («СЭ»)

В «Спартак» может перейти форвард «Бетиса» Виллиан Жозе.

32-летний бразилец присутствует в списках « » на усиление. Красно-белые уже общались с представителями футболиста, сообщает « ».

По данным телеграм-канала «У Кузьмича», московский клуб заплатит за 1,5 млн евро.

В прошедшем сезоне игрок провел 43 матча во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 6 голевых передач. Его статистика – здесь.