Депутат Терюшков о Евро: «Покупая права на трансляцию, российские каналы поддерживают дискриминацию России. Это открытое пособничество НАТО, внимание к нему президента – лишь вопрос времени, уверен»

Депутат Роман Терюшков возмущен трансляцией матчей Евро-2024 в России.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов назвал показ чемпионата Европы в России предательством.

«Спортивный бизнес держится на телевизионной рекламе и продаже прав на трансляцию. Российские телеканалы, покупая права на трансляцию европейских соревнований, куда русских и белорусов не допустили по политическим основаниям, по факту поддерживают экономику этих транснациональных компаний, оказывают поддержку и популяризируют как сами соревнования, так и дискриминационные действия по отношению к России.

Уверен, внимание президента России к этому открытому пособничеству противникам, реализуемыми телеканалами в условиях вооруженного противостояния с блоком стран НАТО за госбюджет или за счет различных субсидии, вливаний госкорпораций – лишь вопрос времени. Аффилированность ряда спортивных функционеров и телемагнатов с транснациональными организациями давно очевидна, доказательная база к определенному моменту станет достаточной, и придется держать ответ за содеянное как перед высшим должностным лицом, так и перед российским народом», – сказал депутат Госдумы.

Елена Вяльбе: «Очень странно видеть трансляции Евро-2024. Надо популяризировать наш спорт – все возмущены, что Игры БРИКС очень мало показывали»

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