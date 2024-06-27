Депутат Терюшков о Евро: «Покупая права на трансляцию, российские каналы поддерживают дискриминацию России. Это открытое пособничество НАТО, внимание к нему президента – лишь вопрос времени, уверен»

Теги премьер-лига Россия бизнес телевидение Владимир Путин Государственная дума Евро-2024 Политика Роман Терюшков Футбол

Депутат Роман Терюшков возмущен трансляцией матчей Евро-2024 в России.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов назвал показ чемпионата Европы в России предательством.

«Спортивный бизнес держится на телевизионной рекламе и продаже прав на трансляцию. Российские телеканалы, покупая права на трансляцию европейских соревнований, куда русских и белорусов не допустили по политическим основаниям, по факту поддерживают экономику этих транснациональных компаний, оказывают поддержку и популяризируют как сами соревнования, так и дискриминационные действия по отношению к России.

Уверен, внимание президента России к этому открытому пособничеству противникам, реализуемыми телеканалами в условиях вооруженного противостояния с блоком стран НАТО за госбюджет или за счет различных субсидии, вливаний госкорпораций – лишь вопрос времени. Аффилированность ряда спортивных функционеров и телемагнатов с транснациональными организациями давно очевидна, доказательная база к определенному моменту станет достаточной, и придется держать ответ за содеянное как перед высшим должностным лицом, так и перед российским народом», – сказал депутат Госдумы.

Елена Вяльбе: «Очень странно видеть трансляции Евро-2024. Надо популяризировать наш спорт – все возмущены, что Игры БРИКС очень мало показывали»

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71 комментарий
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Мечтаю о том дне когда он такие как он минимум будут без работы , максимум сидеть в тюрьме .
+116
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+113
Оплачивая деятельность таких депутатов Терюшковых наш бюджет поддерживает дискриминацию России.
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Только недавно узнал, что этому деятелю 44 года, думал, там дед маразматик. Страшно.
+52
-2
+50
Ответ Плакса Джон ушел налево
Только недавно узнал, что этому деятелю 44 года, думал, там дед маразматик. Страшно.
Ничего страшного, сын мусорного магната, ни дня не работал, депутат с пеленок
+29
0
+29
Ответ gusilebedi
Мечтаю о том дне когда он такие как он минимум будут без работы , максимум сидеть в тюрьме .
многих из них до тюрьмы не донесут, врачи не всесильны, чивоуштам

бгг
+20
0
+20
А покупая недвижимость в странах ЕС вы НАТО не поддерживаете ? И получая в этих странах двойное гражданство ?
+21
-1
+20
Ответ gusilebedi
Мечтаю о том дне когда он такие как он минимум будут без работы , максимум сидеть в тюрьме .
Этот процесс неизбежен, ждать осталось не долго, скоро профессор Соловей придет к власти и сделает полную перезагрузку в стране 😄😂
+16
-4
+12
Терюшков либо болен, либо очень тонко троллит режим
+14
-2
+12
Наконец, дождался комментария этого депутата. Когда начнутся выражения про Химки?
+12
-1
+11
А этот депутат, оплачивая себе BMW, не поддерживает страну НАТО?
+10
-1
+9
Есть какая-то функция отключить комментарии Терюшкова на Спортс ру ?
+9
0
+9
а ведь когда-то это был ребенок, который как и все дети имел свой взгляд на мир, наверняка хотел делать добро и мог стать полезным обществу и людям.

а выросло через 40 лет вот такое
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А продавать газ дорогим западным партнёрам, попутно платя деньги Украине за транзит не спонсирование врага? А дети Пескова,Матвиенко,Медведева живущие и тратящие деньги в странах НАТО не преступление и спонсирование врага? До владыки это когда дойдет. А РФС платящий взносы в УЕФА?
Достали эти мракоборцы/бесы псевдопатриотные,эшафот по вам плачет.

ПС: простите,накипело...
+8
-1
+7
Ну, вообще, что смотреть и чем пользоваться - личное дело народа России, депутатов и президента это вообще волновать не должно. Депутаты и Президент являются наёмными сотрудниками и работают они согласно Конституции на этот самый народ, но это в сказке "Конституция" написано.
+7
-1
+6
Ответ Доктор Щульц
Есть какая-то функция отключить комментарии Терюшкова на Спортс ру ?
Готов оформить подписку на такое отключение
+5
0
+5
А покупая иномарку?
+5
0
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Ответ Krauvec Cool
Нет. Бггг
помнится, одним зимним вечером в программе «Время» сказали что советские спортсмены, все как один, не хотят участвовать в Олимпиаде-84

три года готовились, а потом передумали стартовать

конечно, и не показывали

бгг
+4
0
+4
Покупая недвижимость в Европе, российские депутаты поддерживают дискриминацию России
+4
0
+4
Испания : Хорватия смотрят миллионы (включая Россию ) , Химки - Торпедо 242 человека , так что пускай завалит **** и идет ** ***
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Этот персонаж отлично олицетворяет нынешнее правительство, и это очень грустно, маразм все крепчает и крепчает
+6
-2
+4
С BMW слезь, недопатриот.
+3
0
+3
Ответ gusilebedi
Мечтаю о том дне когда он такие как он минимум будут без работы , максимум сидеть в тюрьме .
Для таких как Терюшков, тюрьма - это как раз минимум
+3
0
+3
Чтоб Славка Фетисов, наш родной, высказался, а Терюшков ранимый промолчал? Не не, не бывать.
+4
-1
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Ой дурак - ПОПУсист/ПОПУлиж🤦🏼‍♂️🤦🏼‍♂️🤦🏼‍♂️
+3
0
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Да Терюшков сам шпион НАТО, можно не сомневаться)))

Такой патриотизм из уст выливается только у предателей)))
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Бастрыкин сегодня уже всё сказал...
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Пшел вон.
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Вот увидите, когда кхм-кхм случится, Терюшков первый будет говорить, что он это специально, троллил режим, а на самом деле он либерал и демократ
+2
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Ответ Подкат Пенальтьевич
Интересно на какой машине ездит г-н Терюшков и каким телефон пользуется. Надеюсь не от транснациональных западных корпораций.
ё-мобиль и йотафон
+2
0
+2
сколько же таких идиотов-бездельников в думе живет за счет наших налогов и что-то еще вякают, когда их мнение вообще никому неинтересно((
+3
-1
+2
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