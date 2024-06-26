Титов о словах Фетисова про показ Евро: «У тебя есть пульт, всегда можно переключить – это выбор каждого. Когда у нас показывали ЧМ по хоккею, все молчали»
Егор Титов прокомментировал слова Вячеслава Фетисова о показе Евро-2024 в России.
Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов назвал показ чемпионата Европы в России предательством.
«Когда у нас показывали чемпионат мира по хоккею, все молчали. Показывали игры БРИКС, и к этому тоже много вопросов.
Отношусь с огромным уважением к Вячеславу Александровичу, но здесь выбор каждого – смотреть или нет. У тебя есть пульт, и ты всегда можешь переключить канал», – сказал бывший игрок «Спартака».
Фетисов о ЧМ по хоккею: «Это предательство – показывать эту вакханалию в России. Я не смотрел турнир»
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Если бы царь захотел, то Матч ТВ(Газпром) и Окко(Сбербанк) не стали показывать ЧЕ, а это практически государственные структуры, получается Фетисов в разрез с мнением партии мнение высказывает.
И вообще, человек сделавший свой капитал в недружественной стране, должен сидеть молча в данной ситуации