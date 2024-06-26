Титов о словах Фетисова про показ Евро: «У тебя есть пульт, всегда можно переключить – это выбор каждого. Когда у нас показывали ЧМ по хоккею, все молчали»

Теги Спартак Егор Титов Вячеслав Фетисов премьер-лига Россия телевидение Евро-2024 ЧМ по хоккею Политика Спорт-Экспресс Футбол

Егор Титов прокомментировал слова Вячеслава Фетисова о показе Евро-2024 в России.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов назвал показ чемпионата Европы в России предательством.

«Когда у нас показывали чемпионат мира по хоккею, все молчали. Показывали игры БРИКС, и к этому тоже много вопросов.

Отношусь с огромным уважением к Вячеславу Александровичу, но здесь выбор каждого – смотреть или нет. У тебя есть пульт, и ты всегда можешь переключить канал», – сказал бывший игрок «Спартака».

Фетисов о ЧМ по хоккею: «Это предательство – показывать эту вакханалию в России. Я не смотрел турнир»

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

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65 комментариев
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Не в бровь, а в глаз
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Молодец Егор, верно все сказал, когда шел ЧМ по хоккею, все эти умники молчали и не возмущались почему его показывают по федеральному каналу)
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В Госдуме тоже есть пульт, только они им редко пользуются.
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Ответ SKA Rostov1992
Молодец Егор, верно все сказал, когда шел ЧМ по хоккею, все эти умники молчали и не возмущались почему его показывают по федеральному каналу)
Фетисов последователен в своем патриотическом угаре и на хоккейный ЧМ он тоже возмущался
+34
-4
+30
Ответ Вова Пупкин
Комментарий скрыт
А как ваше заболевание в мед. карте записано? Очень интересный случай, знаете ли!)
+17
-1
+16
Ответ Aleks Dir
В Госдуме тоже есть пульт, только они им редко пользуются.
Там только 1 кнопка: "Как царь сказал, так и будет"
+16
-3
+13
Сказал бы короче-Завалил хлебало!)
+11
-2
+9
Удивительно как сильно усыхают и без того маленькие мозги у некоторых бывших спортсменов когда они становятся депутатами.
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Ответ Вова Пупкин
Комментарий скрыт
Справедливости ради, Фетисов на постоянной основе вылизывает такого персонажа, по сравнению с которым Промес - мать Тереза.
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Тот случай, когда хоккеисту синхронно вдули и фигуристы, и футболисты.
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Как же нужно ненавидеть свой народ, чтобы во всех видеть врага!? Далеко пойдет этот неуч! Сам то играл на территории врага и доволен!? Подло так думать!
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Ответ Честный контроль
Мнение допингиста очень важно для народа!
Вы о Романе Еременко, который в ЦСКА с кокаином попался?)
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Ответ Жаргал Шадапов
Не в бровь, а в глаз
лучше в глаз!😂
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А есть пульт переключить Фетисова?
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Да они всей думой даже финал НХЛ смотрели, что бы писать про то как Боб прославляет Россию, тут не двойные а десятерых стандарты - это другое!!! Лицемеры.
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Фетисов же патриот. У него советский отечественный телевизор Спектр, без пульта. Вставать переключать идти просто лень.
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У Фетисова просто деменция прогрессирует.
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Титову - уважение за такие слова
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Всё в точку сказал! Не показывать, это бред. Мало того, что нас отстранили, так еще и не показывать. Кто эти решения принимает, того в тайгу без благ цивилизации. Раз они не хотят быть со всем остальным миром. Лишать себя, это путь к деградации!!!
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А эти депутаты сдали паспорта недружественных стран???
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Фетисов ведет себя как ИИХФ, которые не указали россиян среди победителей Кубка Стенли.
Если бы царь захотел, то Матч ТВ(Газпром) и Окко(Сбербанк) не стали показывать ЧЕ, а это практически государственные структуры, получается Фетисов в разрез с мнением партии мнение высказывает.
И вообще, человек сделавший свой капитал в недружественной стране, должен сидеть молча в данной ситуации
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Ответ юра георгиевский
Фетисов совсем уже. Помешался на своём хоккее. Не хочешь смотреть футбол, не смотри. Вот, я не смотрю же чемпионат мира по хоккею и никому ничего не советую.
Фетисов был против показа чм по хоккею. Не нужно искать логику или смысл. Он просто окончательно потерял мозг.
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Старый ахинею несет…
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Фетисов сначала пусть свою недвижку за океаном продаст. А может у него и гражданство двойное? Вот тут прям попахивает предательством...
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То есть все эти говоруны одной половинкой рта говорят о "спорте вне политики", другой — вот вот всё... Давно он (Фетисов) взял себе право решать кому что и когда смотреть? То есть, увольняться со скандалом из армии, уходить из ЦСКА и на всех парах ломиться на Запад в своё время и чувствовать "яркое послевкусие предательства и разочарования", когда его "закрыли", не дав уехать, когда он пожелал — это борьба "против системы", "за всё хорошее", а указывать кому что смотреть или не смотреть, закрывать доступ к футболу высшей пробы, в данном случае, по сути, натягивать железный занавес за собой, который он в своё время пробивал башкой — это видите ли, "какого хрена надежда" и "предательство.
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Ответ Старый Сухи
Удивительно как сильно усыхают и без того маленькие мозги у некоторых бывших спортсменов когда они становятся депутатами.
У некоторых и без депутатства усыхают, к сожалению. Царь не даст соврать
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Комментарий удален модератором
Дзюбу за это на канале «Матч ТВ» наоборот хвалили. 😂
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Как раз этот псих и ЧМ по хоккею требовал не показывать)
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Фетисовские речи задолбали. Титов правильно говорит.
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У Фетисова нет пульта. Это предательство! Кто то предал Фетисова украв ТВ пульт! Это понятно. Ждем объяснения по поводу футболистов зассавших играть на Евро (со слов Валуева).
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