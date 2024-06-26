Титов о словах Фетисова про показ Евро: «У тебя есть пульт, всегда можно переключить – это выбор каждого. Когда у нас показывали ЧМ по хоккею, все молчали»

Егор Титов прокомментировал слова Вячеслава Фетисова о показе Евро-2024 в России.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов назвал показ чемпионата Европы в России предательством.

«Когда у нас показывали чемпионат мира по хоккею, все молчали. Показывали игры БРИКС, и к этому тоже много вопросов.

Отношусь с огромным уважением к Вячеславу Александровичу, но здесь выбор каждого – смотреть или нет. У тебя есть пульт, и ты всегда можешь переключить канал», – сказал бывший игрок « ».

Фетисов о ЧМ по хоккею: «Это предательство – показывать эту вакханалию в России. Я не смотрел турнир»

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?