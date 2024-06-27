Александр Тихонов о словах Фетисова про показ Евро: «Не согласен. Не надо изолироваться от мира и искать причины неудач в ком-то. Надо начинать с себя» 

Теги Вячеслав Фетисов Александр Тихонов телевидение Евро-2024 Политика Футбол

Александр Тихонов оценил слова Вячеслава Фетисова о показе Евро-2024 в России.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы назвал показ чемпионата Европы в России предательством.

«Не согласен с этим мнением. Игнорировать можно все, что угодно, но надо быть выше этого. На собственной судьбе скажу, что как только ни пытались меня унизить, показать, какой я нехороший, но я все выдержал. Так почему мы должны быть обездолены? Почему мы не можем смотреть чемпионат Европы? Вячеслав абсолютно не прав! 

Не надо изолироваться от мира. И никогда не надо искать причины неудач в ком-то. Надо начинать с себя. Но мы же все проспали. А если по-русски выразиться — просpали! Ну, не так, что ли? Я с удовольствием смотрю все матчи чемпионата», — сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.

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8 комментариев
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просто и ясно ответил на эти истерики про предательство
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Красава Иваныч👍
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Ответ всем псевдопатриотам
+6
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Ответ Алексей Ненахов
Ответ всем псевдопатриотам
Да этот первый среди таковых, гляньте его другие высказывания - точно та же ересь, что у Фетисова
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После слов депутанов Славы и Коли , прям бальзам на душу
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«Надо начинать с себя» - это уже крамола по нынешним временам!)
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«Надо начинать с себя» - это уже крамола по нынешним временам!)
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Ответ SaTR
просто и ясно ответил на эти истерики про предательство
Да он той же риторики придерживается, гляньте другие его высказывания. Это он перепутал что-то)
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