Александр Тихонов о словах Фетисова про показ Евро: «Не согласен. Не надо изолироваться от мира и искать причины неудач в ком-то. Надо начинать с себя» 

Александр Тихонов оценил слова Вячеслава Фетисова о показе Евро-2024 в России.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы назвал показ чемпионата Европы в России предательством.

«Не согласен с этим мнением. Игнорировать можно все, что угодно, но надо быть выше этого. На собственной судьбе скажу, что как только ни пытались меня унизить, показать, какой я нехороший, но я все выдержал. Так почему мы должны быть обездолены? Почему мы не можем смотреть чемпионат Европы? Вячеслав абсолютно не прав!

Не надо изолироваться от мира. И никогда не надо искать причины неудач в ком-то. Надо начинать с себя. Но мы же все проспали. А если по-русски выразиться — просpали! Ну, не так, что ли? Я с удовольствием смотрю все матчи чемпионата», — сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.

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