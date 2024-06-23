Тетрадзе о Хвиче на Евро: «Тусклая игра, не похож сам на себя. Слухи о переходе в «ПСЖ» повлияли на него, думаю»
Омари Тетрадзе высказался об игре Хвичи Кварацхелии на Евро-2024.
Хавбек «Наполи», которого связывают с «ПСЖ», пока не отметился на турнире результативными действиями.
«Хвича Кварацхелия на чемпионате Европы не похож сам на себя. Я считаю, что на него повлияли слухи и новости о возможном переходе в «ПСЖ».
Если знать психологию футболистов, не имеет значения, кто будет играть, но такие слухи очень сильно сказываются на самоподготовке футболиста. Он отвлекается и думает больше о переходе, чем о футболе. Отсюда тусклая игра Кварацхелии», – сказал эк-игрок «Динамо», «Алании», «Ромы» и сборной России.
Хвича Кварацхелия: «Определюсь с будущим потом. Сейчас сосредоточен только на Евро»
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?