Тетрадзе о Хвиче на Евро: «Тусклая игра, не похож сам на себя. Слухи о переходе в «ПСЖ» повлияли на него, думаю»

Теги ПСЖ лига 1 Франция серия А Италия возможные трансферы Наполи Сборная Грузии по футболу Омари Тетрадзе Евро-2024 Чемпионат.com Хвича Кварацхелия Футбол

Омари Тетрадзе высказался об игре Хвичи Кварацхелии на Евро-2024.

Хавбек «Наполи», которого связывают с «ПСЖ», пока не отметился на турнире результативными действиями.

«Хвича Кварацхелия на чемпионате Европы не похож сам на себя. Я считаю, что на него повлияли слухи и новости о возможном переходе в «ПСЖ».

Если знать психологию футболистов, не имеет значения, кто будет играть, но такие слухи очень сильно сказываются на самоподготовке футболиста. Он отвлекается и думает больше о переходе, чем о футболе. Отсюда тусклая игра Кварацхелии», – сказал эк-игрок «Динамо», «Алании», «Ромы» и сборной России.

Хвича Кварацхелия: «Определюсь с будущим потом. Сейчас сосредоточен только на Евро»

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

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17 комментариев
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Просто переоценённый игрок, качественный, но не супер звезда. Как его преподносят…
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Если слухи действительно повлияли, то пусть "спасибо" скажет своему папашке с агентом. Тайминг для своих заявлений они выбрали максимально неудачный.
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Ответ Ruslan super
Да, он сам не говорил, что желает переходить в другой клуб, но отец и агент (
Он зато много чего другого сказал, очевидно, возомнил из себя.
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Играет как всегда играл, просто защитники уже привыкли к его однообразным действиям и обводкам
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Ответ Robert Korsantes
Спасибо Саньолу что из сборной Грузии сделал дисциплинированную команду но Грузии нужен новый тренер чтобы двигаться дальше, желательно тренера из испанской или голландской школы, Грузия может играть 4-3-3 агрессивный пресинг подвижным центром и острыми флангами
Двигаться дальше? Сейчас Грузия находится на пике возможностей своего футбола.
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Есть у Кварацхелии еще один матч, чтобы показать свой максимум. Так что рано его критиковать.
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Ответ NIK7478
Есть у Кварацхелии еще один матч, чтобы показать свой максимум. Так что рано его критиковать.
Думаю Хвича сейчас не полностью готов делать что то неординарное .проблемы с клубом мешают ему проявить себя. Но большая заслуга Хвича что Сборная Грузии сейчас Играет ЧЕ 24 а Одегор и Холанд не смогли помочь в своей сборной Норвегии .квалифицироваться ЧЕ
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хвича барашек в душе
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Какие-то завышенные ожидания, замените его на Мбаппе, результат будет тот же.
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Какие напарники ,так он и играет.В Наполи другие исполнители.Хвича нарцисс и не хочет таскать рояль.
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Спасибо Саньолу что из сборной Грузии сделал дисциплинированную команду но Грузии нужен новый тренер чтобы двигаться дальше, желательно тренера из испанской или голландской школы, Грузия может играть 4-3-3 агрессивный пресинг подвижным центром и острыми флангами
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С такими слухами он должен был окрыленным летать по полю,чтобы точно взяли, а вот бумерангом лживые слова его о России к нему вернулись.
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Ответ Евгений Сидоров
Если слухи действительно повлияли, то пусть "спасибо" скажет своему папашке с агентом. Тайминг для своих заявлений они выбрали максимально неудачный.
Да уж, с этим тоже поспорить сложно. Перед самым началом турнира суету навели. "Уах, из Наполи уходить и точка". Да идите вы... после Евро такие заявления делать, фигли пацана тревожить такими вопросами перед важнейшим турниром в его карьере и жизни. Тем более с Наполи действующий контракт.
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Ответ Robert Korsantes
Да это только Начало, Грузия с каждым сезоном будет лучше и лучше как в Регбы. Сборная Грузии должна играть во владение с агрессивным прессингом острыми флангами креативным нападающим. Для этого Грузии сейчас не хватает только молодых центральх защитников но они уже на подходе.
Ооо, вот о чем говорили, когда шла речь "грузины считают"..)
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