Валуев о Евро-2024: «Согласен с Фетисовым, госканалы не должны это показывать – тогда не останется желающих обзывать ссыкунами наших спортсменов»
Николай Валуев высказался о показе Евро-2024 в России.
Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов назвал показ чемпионата Европы предательством.
«Согласен с Фетисовым. Мы скоро придем к пониманию этого.
Госканалы не должны это показывать – тогда не останется желающих обзывать ссыкунами наших спортсменов», – сказал депутат Госдумы РФ Валуев.
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
Берут интервью у известного боксера:
- Вот представтьте, на Вас напал хулиган, что предпримете?
- Хук слева и он в больничке.
- А вот если два хулигана?
- Хук слева, прямой справа-два трупака.
Корреспондент не унимается:
- А вот если три хулигана, тогда что?
- Первого с левой, второго с правой - жмурики.
- Подождите, а третьего?
- Третьего... ,- надолго задумывается, потом радостно улыбается,- а третьего у меня день рождения!
Хотя их логики все-равно нормальным людям не понять...
Он просто не добавил список ссыкунов :
Овечкин , Бобровский , Головин и примкнувший к ним Сафонов !
Нельзя травмировать людям психику.
Так много вопросов...
Кто-то из великих.
нечего простолюдинам "отдушину" иметь