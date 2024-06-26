Валуев о Евро-2024: «Согласен с Фетисовым, госканалы не должны это показывать – тогда не останется желающих обзывать ссыкунами наших спортсменов»

Николай Валуев высказался о показе Евро-2024 в России.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов назвал показ чемпионата Европы предательством.

«Согласен с Фетисовым. Мы скоро придем к пониманию этого.

Госканалы не должны это показывать – тогда не останется желающих обзывать ссыкунами наших спортсменов», – сказал депутат Госдумы РФ Валуев.

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