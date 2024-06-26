Валуев о Евро-2024: «Согласен с Фетисовым, госканалы не должны это показывать – тогда не останется желающих обзывать ссыкунами наших спортсменов»

Теги Николай Валуев Вячеслав Фетисов телевидение Государственная дума Евро-2024 Футбол

Николай Валуев высказался о показе Евро-2024 в России.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов назвал показ чемпионата Европы предательством.

«Согласен с Фетисовым. Мы скоро придем к пониманию этого.

Госканалы не должны это показывать – тогда не останется желающих обзывать ссыкунами наших спортсменов», – сказал депутат Госдумы РФ Валуев.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

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99 комментариев
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Ну этому товарищу профессионально по голове стучали, ничего удивительного
+102
-1
+101
Ответ Aleksey Yashin
Ну этому товарищу профессионально по голове стучали, ничего удивительного
Выражение "порхай, как бабочка, жаль, что ты тупой" про Валуева, получается
+83
-4
+79
Ответ Aleksey Yashin
Ну этому товарищу профессионально по голове стучали, ничего удивительного
Мой любимый анекдот про Коленьку.

Берут интервью у известного боксера:
- Вот представтьте, на Вас напал хулиган, что предпримете?
- Хук слева и он в больничке.
- А вот если два хулигана?
- Хук слева, прямой справа-два трупака.
Корреспондент не унимается:
- А вот если три хулигана, тогда что?
- Первого с левой, второго с правой - жмурики.
- Подождите, а третьего?
- Третьего... ,- надолго задумывается, потом радостно улыбается,- а третьего у меня день рождения!
+61
-3
+58
А как одно с другим связано???
Хотя их логики все-равно нормальным людям не понять...
+40
0
+40
Да всех в ГУЛАГи закрыть, принудить размножаться и пайку хлеба выдавать за работу 7/0, чего мелочиться то уже. И Соловьёвых с Симонянами и прочими Гурулёвыми с утра до ночи включать под конспекты.
+29
0
+29
Умные не столько ищут одиночества, сколько избегают создаваемой дураками суеты…
+17
-1
+16
Валуев, который бегал от Кличко, про ссыкунов знает не понаслышке.
+17
-3
+14
Ответ GtSwan
А как одно с другим связано??? Хотя их логики все-равно нормальным людям не понять...
Лучше не показывать заседания Госдумы и реплики депутов, чтоб потом не называли их еб.ну..ми. А нет, тут как раз логика есть))
+12
0
+12
Ссыкуны не спортсмены, а депутаты. Мне так кажется.
+11
0
+11
Ответ GtSwan
А как одно с другим связано??? Хотя их логики все-равно нормальным людям не понять...
Почему не понять ?
Он просто не добавил список ссыкунов :
Овечкин , Бобровский , Головин и примкнувший к ним Сафонов !
+10
0
+10
Может быть вы тогда не должны ездить на немецких машинах, пользоваться американскими телефонами и одевать итальянскую одежду?
+11
-1
+10
Я бы запретил к показу матчи Англии.
Нельзя травмировать людям психику.
+10
-2
+8
Он вообще о чём? Имею в виду обзывательства. Кто-то так называл наших футболистов? Когда? Был какой-то эпизод?
Так много вопросов...
+8
0
+8
Боксер был никакой , практически мешок .
+9
-1
+8
ЕВРО это футбольный праздник для каждого фаната футбола, а все болельщики всего мира и всех национальностей с огромным удовольствием смотрят этот турнир, и лишать их этого не правильно, какое дело футбольным болельщикам например до ОИ комитета. Тогда по логике Валуева все футбольные фанаты России должны смотреть РПЛ и кубок России
+7
0
+7
Ну здесь ничего нового говорящая голова из Госдуры
+6
0
+6
Ответ Xell
По ходу мозги все отбили в боксе. Вас выбирает народ. Соответственно народ сам решает что ему смотреть. У меня почти все знакомые смотрят Евро. И многие болеют и за другие сборные.
поставил плюс, но народ их не выбирает. там списком утверждается все это
+8
-2
+6
Я нихрена не понял что сказал Валуеа,потрудитесь точнее выражать мысли,кто на кого и почему нассал?
+7
-1
+6
Ну чему удивляться ,у человека 10 сотрясений ,9 из них не помнит
+5
0
+5
Каждый человек имеет право быть дураком, но и правом надо пользоваться с некоторой умеренностью.

Кто-то из великих.
+5
0
+5
Вот наши народные избранники и покажут пример. Продадут недвижимость за рубежом, вернут сбережения и детей. А посмотрим, ссыкливые они или нет.
+6
-1
+5
По ходу мозги все отбили в боксе. Вас выбирает народ. Соответственно народ сам решает что ему смотреть. У меня почти все знакомые смотрят Евро. И многие болеют и за другие сборные.
+6
-1
+5
Умные мысли преследовали его, но он оказался проворнее
+5
-1
+4
Аналитика уровня госдума подтянулась. Клоуны.
+5
-1
+4
и фильмы зарубежные тоже не показывать, и авто не завозить, и вино да костюмы
нечего простолюдинам "отдушину" иметь
+4
0
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Покажите бой башки с пенсионером охранником!
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Ответ OldRedWhite
Комментарий скрыт
Противно читать ваш комментарий) Какое счастье, что довелось провести молодость в "20 лет назад". Намного лучше было всё)
+5
-2
+3
Ответ Доктор Щульц
Все мозги выбили человеку
Враньё. Не было ничего.
+4
-1
+3
Пробитыйнаглуходятел!А учиться играть в футбол по методчикам из кремля будешь?
+4
-1
+3
Ответ Aleksey Yashin
Ну этому товарищу профессионально по голове стучали, ничего удивительного
Быстро догнал Кличко.
+4
-2
+2
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