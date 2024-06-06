Фетисов о ЧМ по хоккею: «Это предательство – показывать эту вакханалию в России. Я не смотрел турнир»

Теги ИИХФ Сборная России по хоккею с шайбой Вячеслав Фетисов телевидение ЧМ по хоккею Р-Спорт Хоккей

Вячеслав Фетисов назвал показ ЧМ по хоккею в России предательством.

Сборная России была отстранена от участия в соревнованиях под эгидой ИИХФ.

На чемпионате мира-2024 победу одержала сборная Чехии, которая в финале обыграла Швейцарию. Бронзовыми призерами стали шведы, победившие в матче за третье место Канаду.

«Я не смотрел чемпионат мира. Я думаю, это предательство – показывать эту вакханалию здесь, в стране», – заявил двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

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16 комментариев
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кто кого предал? ты перебарщиваешь с градусом высказываний, фраерок

то им надо хоккей во всем мире развивать, а то так показ чемпионата - предательство. тьфу.
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Я в это время смотрел Флорида-Рейнджерс и топил за Эдмонтон, - добавил Фетисов.
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🤣🤣🤣
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Везде надо искать плюсы. В кои-веки ЧМ можно смотреть не дёргаясь и не психуя)
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С Кожевниковым пообщался?
+3
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Очень воняет совдэповским нафталином,когда в эфире Фетисов.
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под таким соусом можно и показ Евро отменить...и ЛЧ, и вообще все спортивные мероприятия где наши не выступают.
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Вряд ли МатчТВ опубликует рейтинги этого ЧМ))
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Предательство это перебор.
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"...Я не смотрел турнир"
Так турнир, или вакханалию?
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Я вот тоже ЧМ не смотрел. Сейчас всё брошу, и побегу давать интервью о том, как я не смотрел чемпионат.
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согласен.
я уже лет двадцать не смотрю.
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Надоели но уже всякий бред говорить конечно печально что Россия не играла из за этой долбаной политики но остальные любители хоккея что должны страдать что ли
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Ответ разноцветный логотип
кто кого предал? ты перебарщиваешь с градусом высказываний, фраерок то им надо хоккей во всем мире развивать, а то так показ чемпионата - предательство. тьфу.
он лично никогда никого не предавал, это другое!
какие же у нас мудрые руководители всё-таки.
и совсем они не закапываются всё глубже и глубже, нет!
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