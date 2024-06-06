Фетисов о ЧМ по хоккею: «Это предательство – показывать эту вакханалию в России. Я не смотрел турнир»
Вячеслав Фетисов назвал показ ЧМ по хоккею в России предательством.
Сборная России была отстранена от участия в соревнованиях под эгидой ИИХФ.
На чемпионате мира-2024 победу одержала сборная Чехии, которая в финале обыграла Швейцарию. Бронзовыми призерами стали шведы, победившие в матче за третье место Канаду.
«Я не смотрел чемпионат мира. Я думаю, это предательство – показывать эту вакханалию здесь, в стране», – заявил двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
то им надо хоккей во всем мире развивать, а то так показ чемпионата - предательство. тьфу.
Так турнир, или вакханалию?
я уже лет двадцать не смотрю.
какие же у нас мудрые руководители всё-таки.
и совсем они не закапываются всё глубже и глубже, нет!