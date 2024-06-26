Симонс склоняется к переходу в «Лейпциг», а не в «Баварию». «Красные быки» хотят купить хавбека «ПСЖ», трансфер может стать рекордным для них
Хави Симонс склоняется к переходу в «РБ Лейпциг», а не в «Баварию».
По информации Bild, сам «Лейпциг» хочет купить полузащитника «ПСЖ», а не продлевать аренду. Парижане не хотят продавать игрока летом, поскольку в таком случае они будут вынуждены передать ПСВ около 10 миллионов евро.
Есть вероятность, что между немецким и французским клубами будет заключено арендное соглашение с опцией выкупа хавбека зимой.
Если «Лейпциг» решит выкупить Симонса у «ПСЖ», то будет должен заплатить рекордную для клуба сумму. В настоящий момент самым дорогим трансфером для «красных быков» является подписание Лои Опенды за 40 миллионов евро.
Если сделка не будет оформлена, «Бавария» может вернуться в борьбу за 21-летнего футболиста.
В минувшем сезоне Бундеслиги Симонс провел 32 матча, отличившись 8 голами и 11 ассистами. Его статистика – здесь.
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?