Симонс склоняется к переходу в «Лейпциг», а не в «Баварию». «Красные быки» хотят купить хавбека «ПСЖ», трансфер может стать рекордным для них

Хави Симонс склоняется к переходу в «РБ Лейпциг», а не в «Баварию».

По информации Bild, сам «Лейпциг» хочет купить полузащитника « », а не продлевать аренду. Парижане не хотят продавать игрока летом, поскольку в таком случае они будут вынуждены передать около 10 миллионов евро.

Есть вероятность, что между немецким и французским клубами будет заключено арендное соглашение с опцией выкупа хавбека зимой.

Если « » решит выкупить Симонса у «ПСЖ», то будет должен заплатить рекордную для клуба сумму. В настоящий момент самым дорогим трансфером для «красных быков» является подписание Лои Опенды за 40 миллионов евро.

Если сделка не будет оформлена, « » может вернуться в борьбу за 21-летнего футболиста.

В минувшем сезоне Бундеслиги Симонс провел 32 матча, отличившись 8 голами и 11 ассистами. Его статистика – здесь.

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