Симонс склоняется к переходу в «Лейпциг», а не в «Баварию». «Красные быки» хотят купить хавбека «ПСЖ», трансфер может стать рекордным для них

Теги Бавария ПСЖ ПСВ бундеслига Германия лига 1 Франция возможные трансферы РБ Лейпциг Хави Симонс Футбол

Хави Симонс склоняется к переходу в «РБ Лейпциг», а не в «Баварию».

По информации Bild, сам «Лейпциг» хочет купить полузащитника «ПСЖ», а не продлевать аренду. Парижане не хотят продавать игрока летом, поскольку в таком случае они будут вынуждены передать ПСВ около 10 миллионов евро. 

Есть вероятность, что между немецким и французским клубами будет заключено арендное соглашение с опцией выкупа хавбека зимой. 

Если «Лейпциг» решит выкупить Симонса у «ПСЖ», то будет должен заплатить рекордную для клуба сумму. В настоящий момент самым дорогим трансфером для «красных быков» является подписание Лои Опенды за 40 миллионов евро. 

Если сделка не будет оформлена, «Бавария» может вернуться в борьбу за 21-летнего футболиста. 

В минувшем сезоне Бундеслиги Симонс провел 32 матча, отличившись 8 голами и 11 ассистами. Его статистика – здесь

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2 комментария
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А через год выкупят у РБ за 80 млн и отдадут в аренду условной Барсе, да?
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Мини-Компани не так хорош, как его обрисовывают)
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