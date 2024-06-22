Симмонс открыт для перехода в «Баварию». У него отличные отношения с директором мюнхенцев Эберлем

Теги Бавария ПСЖ бундеслига Германия лига 1 Франция возможные трансферы РБ Лейпциг Макс Эберль Хави Симонс Футбол

Хави Симонс открыт для перехода в «Баварию».

По данным Флориана Плеттенберга, у хавбека «Лейпцига» отличные отношения с директором «Баварии» Максом Эберлем.

«Бавария» нацелена на сделку по аренде с обязательством выкупа. «Лейпциг» все еще стремится к заключению нового контракта с хавбеком, арендованным у «ПСЖ».

«Бавария» ведет переговоры об аренде Симонса с обязательным выкупом за 60-70 млн евро

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15 комментариев
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Надеюсь, с чекаифкой всё хорошо!
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Ответ keeperfcb
Надеюсь, с чекаифкой всё хорошо!
там давно все плохо,если не начнет таблетки пить...
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Симонс вчера такие эмоции давал при каждом касании и при отмененном голе. Великие актеры позавидуют
+3
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Он не будет лишним? Олисе еще перешел
+1
0
+1
Эта новость вселяет оптимизм!
+1
0
+1
чекаиф, причина тряски? что с лицом?))
+1
0
+1
Ответ SaH4r.
Он не будет лишним? Олисе еще перешел
Коман и Гнабри уйдут, по всей видимости
+2
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+1
Всем выгодно всё.
+1
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0
Хороший трансфер. Если конечно состоится…
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Стойте, кулес же клялись, что Симонс хочет в БЧК
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Компани: "Это прям какой-то праздник".
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Опять эти "отличные отношения" - это имеет какой-то тайный смысл?
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Ответ keeperfcb
Надеюсь, с чекаифкой всё хорошо!
Комментарий удален пользователем
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