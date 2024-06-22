Симмонс открыт для перехода в «Баварию». У него отличные отношения с директором мюнхенцев Эберлем
Хави Симонс открыт для перехода в «Баварию».
По данным Флориана Плеттенберга, у хавбека «Лейпцига» отличные отношения с директором «Баварии» Максом Эберлем.
«Бавария» нацелена на сделку по аренде с обязательством выкупа. «Лейпциг» все еще стремится к заключению нового контракта с хавбеком, арендованным у «ПСЖ».
«Бавария» ведет переговоры об аренде Симонса с обязательным выкупом за 60-70 млн евро
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