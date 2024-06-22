Симмонс открыт для перехода в «Баварию». У него отличные отношения с директором мюнхенцев Эберлем

Хави Симонс открыт для перехода в «Баварию».

По данным Флориана Плеттенберга, у хавбека « » отличные отношения с директором «Баварии» .

« » нацелена на сделку по аренде с обязательством выкупа. « » все еще стремится к заключению нового контракта с хавбеком, арендованным у « ».

«Бавария» ведет переговоры об аренде Симонса с обязательным выкупом за 60-70 млн евро

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