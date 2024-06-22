Симонс уведомил «ПСЖ» о желании уйти – это будет аренда на год. «Бавария» и «Лейпциг» – среди претендентов

Хави Симонс хочет уйти из «ПСЖ».

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, нидерландский полузащитник официально уведомил парижан о своем намерении покинуть клуб этим летом.

Отмечается, что он уйдет на правах аренды до июня 2025 года.

На Хави Симонса претендуют « » и « », за который Симонс выступал в этом сезоне. Решение будет принято после Евро.

В прошедшем розыгрыше Бундеслиги на счету Симонса 32 игры, 8 голов и 11 голевых передач. Его полную статистику можно увидеть здесь.

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