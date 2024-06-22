Симонс уведомил «ПСЖ» о желании уйти – это будет аренда на год. «Бавария» и «Лейпциг» – среди претендентов

Теги Бавария ПСЖ бундеслига Германия лига 1 Франция возможные трансферы РБ Лейпциг Хави Симонс Футбол

Хави Симонс хочет уйти из «ПСЖ».

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, нидерландский полузащитник официально уведомил парижан о своем намерении покинуть клуб этим летом.

Отмечается, что он уйдет на правах аренды до июня 2025 года.

На Хави Симонса претендуют «Бавария» и «Лейпциг», за который Симонс выступал в этом сезоне. Решение будет принято после Евро.

В прошедшем розыгрыше Бундеслиги на счету Симонса 32 игры, 8 голов и 11 голевых передач. Его полную статистику можно увидеть здесь.

Симонс открыт для перехода в «Баварию». У него отличные отношения с директором мюнхенцев Эберлем

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15 комментариев
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Не понимаю, как можно отпускать такого игрока
+14
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+14
Лучше бы сохранили Хави Симонса, и новое ядро строили
+10
0
+10
Ответ Pucheslav
Барколя не слабее
Барколя вингер.
+6
-1
+5
Зачем он вернулся туда после такого сезона в ПСВ
+3
-2
+1
Ответ <Inter>
Не понимаю, как можно отпускать такого игрока
Если он не хочет быть в Париже
+1
0
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Где так уходили? У него контракт с ПСЖ ещё 3 года.
Скоро про аренды будут писать, типа "покинул клуб".
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Ответ Cearvm
Зачем он вернулся в ПСЖ год назад с контрактом до 2027 года, если не хотел там играть? Ушел бы свободным агентом, так бы попал из ПСВ в Лейпциг без заморочек. Сомневаюсь, что бывают опции обратного выкупа с автоматическим заключением долгосрочного контракта, это было его решением.
Потому что у ПСЖ было право выкупа.
И как бы он попал в Лейпциг из ПСВ без заморочек, интересно? Клубы из голландии же спят и видят, как-бы своего лучшего игрока, которому всего 20 лет в аренду куда-нибудь пристроить...
+2
-2
0
Ответ keeperfcb
Потому что у ПСЖ было право выкупа. И как бы он попал в Лейпциг из ПСВ без заморочек, интересно? Клубы из голландии же спят и видят, как-бы своего лучшего игрока, которому всего 20 лет в аренду куда-нибудь пристроить...
Комментарий удален пользователем
Ответ madaev
Комментарий удален пользователем
ПСЖ отдал Симонса в ПСВ при условии, что смогут вернуть его за 4 млн евро. Вернули
+1
-1
0
Ответ keeperfcb
ПСЖ отдал Симонса в ПСВ при условии, что смогут вернуть его за 4 млн евро. Вернули
Комментарий удален пользователем
Ответ madaev
Комментарий удален пользователем
Так, что у Симонса был долгосрочный контракт с ПСЖ, но в какой-то момент они дали ему перейти свободным агентом в ПСВ, но с условием, что смогут дёшево выкупить.
По итогу вышло, что купили игрока стоимостью 40 млн всего за 4 млн
https://www.transfermarkt.de/xavi-simons/profil/spieler/566931
+1
-1
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