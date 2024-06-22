Симонс уведомил «ПСЖ» о желании уйти – это будет аренда на год. «Бавария» и «Лейпциг» – среди претендентов
Хави Симонс хочет уйти из «ПСЖ».
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, нидерландский полузащитник официально уведомил парижан о своем намерении покинуть клуб этим летом.
Отмечается, что он уйдет на правах аренды до июня 2025 года.
На Хави Симонса претендуют «Бавария» и «Лейпциг», за который Симонс выступал в этом сезоне. Решение будет принято после Евро.
В прошедшем розыгрыше Бундеслиги на счету Симонса 32 игры, 8 голов и 11 голевых передач. Его полную статистику можно увидеть здесь.
Симонс открыт для перехода в «Баварию». У него отличные отношения с директором мюнхенцев Эберлем
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Скоро про аренды будут писать, типа "покинул клуб".
И как бы он попал в Лейпциг из ПСВ без заморочек, интересно? Клубы из голландии же спят и видят, как-бы своего лучшего игрока, которому всего 20 лет в аренду куда-нибудь пристроить...
По итогу вышло, что купили игрока стоимостью 40 млн всего за 4 млн
https://www.transfermarkt.de/xavi-simons/profil/spieler/566931