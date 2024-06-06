Сака – лучший правый вингер мира по версии FourFourTwo. Салах и Родриго – в топ-3, Дембеле – 5-й, Месси – 6-й, Ямаль – 7-й

Букайо Сака признан лучшим правым вингером мира по версии FourFourTwo.

Британский журнал обновил топ-10 лучших правых вингеров мира на данный момент. Английский полузащитник « » занял первую строчку, из «Ливерпуля» занял второе место.

Весь список выглядит так:

1. , «Арсенал».

2. Мохамед Салах, « ».

3. Родриго, « ».

4. Лерой Сане, «Бавария».

5. Усман Дембеле, «ПСЖ».

6. Лионель Месси, «Интер Майами».

7. Ламин Ямаль, «Барселона».

8. Майкл Олисе, «Кристал Пэлас».

9. Такефуса Кубо, «Реал Сосьедад».

10. Хави Симонс, «Лейпциг».

Винисиус – лучший левый вингер мира по версии FourFourTwo. Леау – 2-й, Хвича – 3-й

Кейн – лучший форвард мира по версии FourFourTwo. Мбаппе – 2-й, Холанд – 3-й, Осимхен – 4-й, Лаутаро – 6-й