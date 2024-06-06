Сака – лучший правый вингер мира по версии FourFourTwo. Салах и Родриго – в топ-3, Дембеле – 5-й, Месси – 6-й, Ямаль – 7-й

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Букайо Сака признан лучшим правым вингером мира по версии FourFourTwo.

Британский журнал обновил топ-10 лучших правых вингеров мира на данный момент. Английский полузащитник «Арсенала» занял первую строчку, Мохамед Салах из «Ливерпуля» занял второе место.

Весь список выглядит так:

1. Букайо Сака, «Арсенал».

2. Мохамед Салах, «Ливерпуль».

3. Родриго, «Реал Мадрид».

4. Лерой Сане, «Бавария». 

5. Усман Дембеле, «ПСЖ». 

6. Лионель Месси, «Интер Майами». 

7. Ламин Ямаль, «Барселона».

8. Майкл Олисе, «Кристал Пэлас». 

9. Такефуса Кубо, «Реал Сосьедад».

10. Хави Симонс, «Лейпциг». 

Винисиус – лучший левый вингер мира по версии FourFourTwo. Леау – 2-й, Хвича – 3-й

Кейн – лучший форвард мира по версии FourFourTwo. Мбаппе – 2-й, Холанд – 3-й, Осимхен – 4-й, Лаутаро – 6-й

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29 комментариев
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Ответ Ya glor
Я даже комментировать не хочу этот абсурд с Месси 🤣 почему не первый то ?
а что не так?))месси еще может играть на топ уровне)уровень то его особо не упал с победного чм
+17
-6
+11
Ответ Александр Северный
а список лучших истеричек мира будет!?)
1 место занимает Александр Северный. всё
+10
-3
+7
Месси давно перестал играть в вингера, да даже на пике он не был классическим вингером, а то и вовсе был ложной девяткой. Что употребляют авторы?
+8
-2
+6
Родриго в топ 3?😁 этот человек выдает 1-2 матча за сезон и вообще ни о чем в большинстве матчей, не важно топ соперник или нет. Что он делает в топ-3?)))
+4
0
+4
Ответ Ya glor
Я даже комментировать не хочу этот абсурд с Месси 🤣 почему не первый то ?
Но условный Модрич выступая за Цинцинатти был бы заслуженно в топе да?)
+5
-1
+4
Извините, что не по теме, но сделайте ветки отбора в Африке, Азии и Северной Америке к ЧМ-26, там уже начались более-менее интересные стадии. Азиаты точно интересны нашим соседям из постсоветских стран, в Африке и СА тоже есть свои любопытности.
+3
0
+3
Ответ usman703
Месси давно перестал играть в вингера, да даже на пике он не был классическим вингером, а то и вовсе был ложной девяткой. Что употребляют авторы?
Просто забей… такой стафф не достать.
+3
-1
+2
При таких рейтингах вполне можно поверить в очередной Золотой Мяч если Аргентина выйдет хотя бы 1/2 финала на Копе ..
+10
-9
+1
Ответ Ya glor
Я даже комментировать не хочу этот абсурд с Месси 🤣 почему не первый то ?
Какой ваш список?
+1
0
+1
Я даже комментировать не хочу этот абсурд с Месси 🤣 почему не первый то ?
+16
-16
0
Очевидно Сака топ, без него пушкари с трудом в последнем туре ирисок обыграли
+1
-1
0
Ответ Влад Аронофски
1 место занимает Александр Северный. всё
Приз зрительских симпатий получает ригобер
+3
-3
0
Ответ usman703
Месси давно перестал играть в вингера, да даже на пике он не был классическим вингером, а то и вовсе был ложной девяткой. Что употребляют авторы?
А тут разве написано " классических правых вингеров" ? Сейчас почти все позиции на поле размыты, а привязки к местам условны.
Если уж претензии по Мессии , то чего молчим про Симонса или Сане, которые тоже бегают где хотят, но в изначалоной номинальной схеме тоже обозначаются на позиции в правой атакующей зоне
0
0
0
Ответ Асхат Мусин
Опять Месси в списках о лучших, а где Роналду то, его днём с огнём не сыщешь, а глоры его сравнивают с Месси
Криштиану Роналду бог футбола
+2
-2
0
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