«Бавария» ведет переговоры об аренде Симонса с обязательным выкупом за 60-70 млн евро

«Бавария» пытается подписать Хави Симонса.

Журналист Флориан Плеттенберг утверждает, что мюнхенцы ведут с « » переговоры об аренде полузащитника с обязательным выкупом более чем за 60-70 млн евро. Немецкий клуб настроен оптимистично.

При этом «Лейпциг» тоже надеется, что сможет оставить нидерландца, арендованного у парижан, в своем составе. Также в переговорном процессе задействован .

В Бундеслиге-2023/24 провел 32 матча и сделал 11 результативных передач – больше всех в « ». Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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