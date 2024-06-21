«Бавария» ведет переговоры об аренде Симонса с обязательным выкупом за 60-70 млн евро

Теги Бавария ПСЖ ПСВ бундеслига Германия возможные трансферы РБ Лейпциг деньги Хави Симонс Футбол

«Бавария» пытается подписать Хави Симонса.

Журналист Флориан Плеттенберг утверждает, что мюнхенцы ведут с «ПСЖ» переговоры об аренде полузащитника с обязательным выкупом более чем за 60-70 млн евро. Немецкий клуб настроен оптимистично.

При этом «Лейпциг» тоже надеется, что сможет оставить нидерландца, арендованного у парижан, в своем составе. Также в переговорном процессе задействован ПСВ.

В Бундеслиге-2023/24 Симонс провел 32 матча и сделал 11 результативных передач – больше всех в «Лейпциге». Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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22 комментария
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Уведев пуш уведомление, долго думал
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Очень перспективный молодой человек, 60-70 конечно немалые деньги, но такие сейчас цены, по прошлому сезону можно сказать, что стоит этих денег, впечатлил в Лейпциге.
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Казалось перейдя в ПСЖ затухнет пацан, удачи ему, даже если не перейдёт, чтоб как Эдегор до высот добрался.
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Казалось перейдя в ПСЖ затухнет пацан, удачи ему, даже если не перейдёт, чтоб как Эдегор до высот добрался.
Ну,в принципе,тебе правильно казалось. В ПСЖ затух. А потом аренды и всё наладилось.
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Ответ Сергей Нортман
Каких высот добился Эдегор?
От аренд в Витессы до капитана Арсенала. Я считаю,что неплохо совсем.
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очень дёшево за такого игрока
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Они с Мусиалой не дублируют друг друга??
Или Мусиала АПЗ больше?? Я не в теме
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Ответ Локуся
Уведев пуш уведомление, долго думал
Ахахахах я тоже в раздумии смотрел в пустоту
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Ответ <Inter>
очень дёшево за такого игрока
70 млн очень дёшево за Симонса?Он что 100 млн и более должен стоить?)
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Ответ Сергей Нортман
Если Антони 100,то Симонс 500
Если Винисиус 45,то Симонс 5
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Ответ Пытливый Исследователь
Мусиала может сыграть и вингера. Да и сам Симонс играл в РБ во многом вингера, причём на обоих флангах. Но тогда подвисают Гнабри и Коман, возможно Тель может уйти - ему Тухель не давал толком играть в старте, а ещё Сарагоса и Тель+Дэвис играл вингера против РМ.
Так значит они (оба-два) изначально вингеры??
Симонс ЦПЗ в сборной играет
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Ответ Пытливый Исследователь
Мусиала может сыграть и вингера. Да и сам Симонс играл в РБ во многом вингера, причём на обоих флангах. Но тогда подвисают Гнабри и Коман, возможно Тель может уйти - ему Тухель не давал толком играть в старте, а ещё Сарагоса и Тель+Дэвис играл вингера против РМ.
Про Комана и Гнабри можно забыть, они вечно в травмах, а даже если и будут здоровы под важные матчи, то смогут усиливать игру со скамейки. Продлевать их с такими зарплатами под 20 млн до уплаты налогов нельзя.
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Ответ Иван Иванов
Так значит они (оба-два) изначально вингеры?? Симонс ЦПЗ в сборной играет
Изначально Мусиала играет АПЗ, но после одновременных травм и Гнабри, и Комана, где-то в районе января-февраля, стал поигрывать и на фланге атаки
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Ответ Александр Гончаров
Про Комана и Гнабри можно забыть, они вечно в травмах, а даже если и будут здоровы под важные матчи, то смогут усиливать игру со скамейки. Продлевать их с такими зарплатами под 20 млн до уплаты налогов нельзя.
У Комана контракт до 30 июня 2027, у Гнабри до 30 июня 2026. Это первый провальный сезон у обоих игроков, сливать их без шанса в сезоне 24/25 неправильно.
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