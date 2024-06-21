«Бавария» ведет переговоры об аренде Симонса с обязательным выкупом за 60-70 млн евро
«Бавария» пытается подписать Хави Симонса.
Журналист Флориан Плеттенберг утверждает, что мюнхенцы ведут с «ПСЖ» переговоры об аренде полузащитника с обязательным выкупом более чем за 60-70 млн евро. Немецкий клуб настроен оптимистично.
При этом «Лейпциг» тоже надеется, что сможет оставить нидерландца, арендованного у парижан, в своем составе. Также в переговорном процессе задействован ПСВ.
В Бундеслиге-2023/24 Симонс провел 32 матча и сделал 11 результативных передач – больше всех в «Лейпциге». Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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Или Мусиала АПЗ больше?? Я не в теме
Симонс ЦПЗ в сборной играет