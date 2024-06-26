Эрмосо и вратарь женского «Реала» Родригес подверглись гомофобным оскорблениям из-за фото в купальниках из отпуска. Дженнифер назвала комментаторов «пещерными людьми»

Две футболистки сборной Испании подверглись гомофобным оскорблениям.

Полузащитник женской сборной Испании и «Пачуки» Дженнифер Эрмосо выложила совместную фотографию с вратарем «Реала» Мисой Родригес из отпуска. На ней футболистки позируют в купальниках на корабле.

После этого девушки подверглись гомофобным оскорблениям в соцсетях. Один из фанатских аккаунтов, опубликовавших эту фотографию, был вынужден ее удалить из-за негативной реакции пользователей.

Эрмосо отреагировала на оскорбления.

«На данный момент подобные комментарии меня совершенно не обижают, но я понимаю, что есть люди, которых они могут задеть.

В таких ситуациях могут появиться сомнения, стоит ли вообще показывать себя, пока эти пещерные люди не вымрут. Я думаю, что такое случается редко, и мы должны оставаться такими же свободными и ни по какой причине не отказываться от этого.

Здесь я оставлю еще одну фотографию, которая, я знаю, вам понравится, на этот раз более скромную. Посмотрим, какие глупости вы придумаете в этот раз», – написала Дженнифер в сторис инстаграма.

Фото: инстаграм Дженнифер Эрмосо

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