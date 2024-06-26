Эрмосо и вратарь женского «Реала» Родригес подверглись гомофобным оскорблениям из-за фото в купальниках из отпуска. Дженнифер назвала комментаторов «пещерными людьми»
Две футболистки сборной Испании подверглись гомофобным оскорблениям.
Полузащитник женской сборной Испании и «Пачуки» Дженнифер Эрмосо выложила совместную фотографию с вратарем «Реала» Мисой Родригес из отпуска. На ней футболистки позируют в купальниках на корабле.
После этого девушки подверглись гомофобным оскорблениям в соцсетях. Один из фанатских аккаунтов, опубликовавших эту фотографию, был вынужден ее удалить из-за негативной реакции пользователей.
Эрмосо отреагировала на оскорбления.
«На данный момент подобные комментарии меня совершенно не обижают, но я понимаю, что есть люди, которых они могут задеть.
В таких ситуациях могут появиться сомнения, стоит ли вообще показывать себя, пока эти пещерные люди не вымрут. Я думаю, что такое случается редко, и мы должны оставаться такими же свободными и ни по какой причине не отказываться от этого.
Здесь я оставлю еще одну фотографию, которая, я знаю, вам понравится, на этот раз более скромную. Посмотрим, какие глупости вы придумаете в этот раз», – написала Дженнифер в сторис инстаграма.
Фото: инстаграм Дженнифер Эрмосо
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И фото, и поведение, и личность. Хотя какая она личность...
- Может быть шрамы?
- Нет. Шрамы это больно. А шмары украшают.
- уровень образования и интеллекта показательный:
стадия промискуитета, пройдена видом хомо сапиенс много тысячелетий тому назад, соответственно возвращение к ней и есть ничто иное, как деградация к пещерному менталитету...