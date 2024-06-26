Эрмосо и вратарь женского «Реала» Родригес подверглись гомофобным оскорблениям из-за фото в купальниках из отпуска. Дженнифер назвала комментаторов «пещерными людьми»

Теги Реал Мадрид Ла Лига женский футбол высшая лига Мексика Пачука сборная Испании жен соцсети Дженнифер Эрмосо Футбол

Две футболистки сборной Испании подверглись гомофобным оскорблениям.

Полузащитник женской сборной Испании и «Пачуки» Дженнифер Эрмосо выложила совместную фотографию с вратарем «Реала» Мисой Родригес из отпуска. На ней футболистки позируют в купальниках на корабле. 

После этого девушки подверглись гомофобным оскорблениям в соцсетях. Один из фанатских аккаунтов, опубликовавших эту фотографию, был вынужден ее удалить из-за негативной реакции пользователей. 

Эрмосо отреагировала на оскорбления.

«На данный момент подобные комментарии меня совершенно не обижают, но я понимаю, что есть люди, которых они могут задеть. 

В таких ситуациях могут появиться сомнения, стоит ли вообще показывать себя, пока эти пещерные люди не вымрут. Я думаю, что такое случается редко, и мы должны оставаться такими же свободными и ни по какой причине не отказываться от этого. 

Здесь я оставлю еще одну фотографию, которая, я знаю, вам понравится, на этот раз более скромную. Посмотрим, какие глупости вы придумаете в этот раз», – написала Дженнифер в сторис инстаграма. 

Фото: инстаграм Дженнифер Эрмосо

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30 комментариев
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Получается Рубиалес был единственным мужиком, который поцеловал Эрмосо
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-3
+38
«Всякие шмары нам не нужны»
+27
-8
+19
Да ты не уймешься, ведьма!
+19
-4
+15
Ответ Leon Petov
Получается Рубиалес был единственным мужиком, который поцеловал Эрмосо
И это в 46 лет
+12
-1
+11
Страшные. Ничего женственного.
+5
-2
+3
Фу, гадость какая.
И фото, и поведение, и личность. Хотя какая она личность...
+10
-8
+2
Строго говоря, глядя на таких мадам, хочется что-нибудь гомофобное написать)
+6
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+2
Ответ Опа, Митяй
Строго говоря, глядя на таких мадам, хочется что-нибудь гомофобное написать)
Что например? Вы всегда когда видите женщин в купальниках со спортивной фигурой думаете о гомофобии? А глядя на мальчишек?
+3
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+2
когда видос всплывёт, то дайте знать сразу. друг просит
+3
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+2
Ответ Kazanest
Страшные. Ничего женственного.
Я правильно понимаю, что вы живёте в каком-то райском мире, где подавляющее большинство женщин женственнее и красивее?
+3
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Ответ Leon Petov
Получается Рубиалес был единственным мужиком, который поцеловал Эрмосо
И сначала ей понравилось, нормальные инстинкты проснулись)
+2
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Ответ Покагорячев
«Всякие шмары нам не нужны»
- Шмары украшают мужчину.
- Может быть шрамы?
- Нет. Шрамы это больно. А шмары украшают.
+3
-2
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Скорее по своему поведению, слезам отчаяния от невинного поцелуя Рубиалеса, это Эрмосо пещерная. Ещё и лицемерка. Вначале радости полные стринги в автобусе и самолёте , а потом друг слезы , как будто ее Рубиалес сначильничал. Тьфу.
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Щас скажут что это был Аккаунт Рубиалеса)
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Помолчим друзья...
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Опять она... Какая невезучая дама
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Тут согласен. Признайтесь, гомофобы, не читая новость, кто бы глядя на фото подумал бы о (гомо)сексуальном подтексте?
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эх ща бы в этом море поплавать
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В таких ситуациях могут появиться сомнения, стоит ли вообще показывать себя, пока эти пещерные люди не вымрут.
- уровень образования и интеллекта показательный:
стадия промискуитета, пройдена видом хомо сапиенс много тысячелетий тому назад, соответственно возвращение к ней и есть ничто иное, как деградация к пещерному менталитету...
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Мем с человеком пауком и сюда подходит.
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Ответ Marcus-light
Что например? Вы всегда когда видите женщин в купальниках со спортивной фигурой думаете о гомофобии? А глядя на мальчишек?
Да ,всегда.Дальше что?
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