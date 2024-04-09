Футболистка сборной Бельгии Вулларт о поцелуе Рубиалеса и Эрмосо: «Я подумала, что это часть испанской культуры – Дженнифер не отодвинулась. Я бы отреагировала по-другому»

Теги Луис Рубиалес Ла Лига женский футбол Федерация футбола Испании сборная Испании жен Дженнифер Эрмосо Футбол

Бельгийская футболистка высказалась о поцелуе Луиса Рубиалеса и Дженнифер Эрмосо.

После победы Испании в финале женского чемпионата мира-2023 Рубиалес, тогда занимавший пост главы Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), крепко обнял Эрмосо и поцеловал в губы. Прокуратура потребовала по делу о поцелуе 2,5 года тюрьмы для Рубиалеса и по 1,5 года – для бывшего тренера женской сборной Хорхе Вильды, бывшего директора по маркетингу RFEF Рубена Риверы и для директора мужской сборной Альберта Луке.

«Я была сбита с толку. На мгновение я подумала, что поцелуй в губы – это просто часть испанской культуры, особенно потому, что Эрмосо не отодвинулась. Если бы это случилось со мной, моя реакция была бы другой. Это не критика: возможно, она была ошеломлена. 

Жаль, что этот момент затмил победу на чемпионате мира, но хорошо, что некоторым мужчинам в очередной раз стало ясно, что нельзя просто делать то, что хочется», – сказала футболистка сборной Бельгии Тесса Вулларт перед матчем с Испанией (0:7).

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40 комментариев
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Это и есть часть испанской культуры. Но толерасты решили уничтожить всё.
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+28
Тут всем ясно , когда был сам поцелуй , то все было нормально . Потом подтянулить разные организации и надо было убрать Рубильяса . Все адекватные люди это понимают . Сколько заплатили Эрмосо , мы наверно никогда не узнаем .
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+15
Ответ Dexter Morgan
Они были разными. Пока не открыли всем границы. ЕС, глобализация, безвизовый режим и прочее. Теперь условный скандинав может быть чёрным геем. И ничего сказать нельзя.
Чёрный гей скандинав. Прямо комбо.
+8
0
+8
Та всем понятно,что Дженнифер поддалась давлению и решила разыграть жертву.Она тоже не страдала после поцелуя и на видео смеялсь даже,сравнивая себя с бывшей Кассильяса когда тот ее поцеловал.
+6
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+6
Ответ R
Странно, а нам тут их определяют одним сухим словом- Запад. А они там разные бывают у себя)
Они были разными. Пока не открыли всем границы. ЕС, глобализация, безвизовый режим и прочее. Теперь условный скандинав может быть чёрным геем. И ничего сказать нельзя.
+7
-3
+4
"Если бы это случилось со мной, моя реакция была бы другой. Я бы этого рубиалеса сразу бы вырубила", - заявила бельгийская спортсменка.
+5
-1
+4
Ответ Verhovn
Знаки препинания не забывай расставлять, братишка. А то читать шибко неудобно.
1 пропустил,переживешь))
+3
0
+3
Ответ Мысли Стетхема
Чёрный гей скандинав. Прямо комбо.
Действительно. Просто вот разрушается идентичность каждой страны, этносов, обычаи и традиции. Всех пытаются привести к какому-то общему знаменателю. Что грустно.
+4
-1
+3
Удивлён, что ещё не подоспели спамеры из разряда: "А вы хотите, чтобы начальник обнимал и целовал ваших дочерей, матерей, бабушек, сестёр, тёть и всех остальных?".
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Эрмосо вначале не сопротивлялась поцелую, а потом на Рубиалеса пришёл платный заказ.
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Ответ Maturmalai
Ты уже раньше дал понять, что ты этого хочешь и от этого тащишься, зачем по сто раз переспрашивать?
Я не тащусь. Я в реальном обществе живу. Ещё и общаюсь с людьми из разных культур. Не поверишь, люди друг к другу прикасаются. Попробуй, вдруг понравится.
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Дженифер - конченная!
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На самом деле всё это очень грустно. Возможно, некоторые сейчас ещё не понимают этого. Но в будущем не будет разницы между условными бельгийцами и испанцами. Языки и какие-то аспекты жизни останутся, а все остальные будут по струнке ходить. Меня поражает, что в современном обществе все так хотят выделиться, но при этом сами не понимают, что все различия скоро исчезнут в Европе и в США. Скандинавов, викингов бывших, уже превратили в соевых. Французы уже давно перемешались, как и немцы. Итальянцы ещё держатся. Про Нидерланды, Бельгию вообще молчу. Там сборная солянка. Скоро останется одна идеология. Это деньги. И всё. А мораль, принципы, патриотизм, чувство родины и собственного достоинства в их обществах исчезнут. Уже исчезли. Адекватных людей никто не слушает.
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возможно, она была ошеломлена.
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А не возможно, что она стерва?
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Ответ ljolik888
Тут всем ясно , когда был сам поцелуй , то все было нормально . Потом подтянулить разные организации и надо было убрать Рубильяса . Все адекватные люди это понимают . Сколько заплатили Эрмосо , мы наверно никогда не узнаем .
Эрмосо ничего не платили, просто ей, если можно так сказать, "внушили" что этот поцелуй "акт насилия"
Соцсети так и действуют, толпой продвигают свои принципы и человек, особенно знаменитый, начинает к этому прислушиваться
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Ответ Dexter Morgan
Это и есть часть испанской культуры. Но толерасты решили уничтожить всё.
Тоже удивился. Это всегда было у них, французов и итальянцев. Всегда. По отношению даже к не очень знакомым людям.
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Ответ Andrey Bokov
Тоже удивился. Это всегда было у них, французов и итальянцев. Всегда. По отношению даже к не очень знакомым людям.
Вот именно. А теперь это вдруг перестало быть нормой.
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Ответ Dexter Morgan
На самом деле всё это очень грустно. Возможно, некоторые сейчас ещё не понимают этого. Но в будущем не будет разницы между условными бельгийцами и испанцами. Языки и какие-то аспекты жизни останутся, а все остальные будут по струнке ходить. Меня поражает, что в современном обществе все так хотят выделиться, но при этом сами не понимают, что все различия скоро исчезнут в Европе и в США. Скандинавов, викингов бывших, уже превратили в соевых. Французы уже давно перемешались, как и немцы. Итальянцы ещё держатся. Про Нидерланды, Бельгию вообще молчу. Там сборная солянка. Скоро останется одна идеология. Это деньги. И всё. А мораль, принципы, патриотизм, чувство родины и собственного достоинства в их обществах исчезнут. Уже исчезли. Адекватных людей никто не слушает.
не очень понятно, а чего ты так за Бельгию с Испанией переживаешь? аж прямо в истерике весь... ты о своей стране думай, тут уже не БУДУТ, а прямо такие уже ХОДЮТ по струнке - вот о чем думай, а то прямо испанцев с бельгийцами жалко... и раз так много общаешься с разными людьми, то при встрече поинтересуйся - а интересно им твоя жалость или плевать они на нее хотели? думаю скорее всего последнее... а то развел тут сопли о чужих проблемах... а свои росейские решать кто будет? испанцы? бельгийцы?...
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Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Они же от этого не страдают. Да и Европейцы сами все для этого сделали.
Да уже страдают. Не думаю, что Рубиалес единственный. Нам в СМИ никогда не сообщат, что условный Педро Гонсалес коснулся щеки условной Марии Роберто, а потом она подала на него в суд. Это никого и никогда не интересовало. А про рабочие места, экономику я вообще молчу. Местные компании вынуждены прогибаться под международные. Условные немцы должны пахать и работать, а немцы турецкого происхождения имеют те же права, что и они. При этом при любом конфликте однозначно виноват будет местный житель. Расизм и прочее.
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Ответ Dexter Morgan
Действительно. Просто вот разрушается идентичность каждой страны, этносов, обычаи и традиции. Всех пытаются привести к какому-то общему знаменателю. Что грустно.
А что грустного? Быть едиными лучше, чем быть разобщенными
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Ответ Dexter Morgan
Я не тащусь. Я в реальном обществе живу. Ещё и общаюсь с людьми из разных культур. Не поверишь, люди друг к другу прикасаются. Попробуй, вдруг понравится.
Сам там прикасайся, а меня в свои шалости не втягивай.
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Ответ Dexter Morgan
Тогда никаких рукопожатий? Ты уже этого боишься?
C такими как ты - однозначно боюсь.
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Ответ Maturmalai
C такими как ты - однозначно боюсь.
Вот ты себя и выдал. У таких, как ты, одни пошлые мысли и извращения на уме. У нормальных людей этого нет.
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Ответ Dexter Morgan
Вот ты себя и выдал. У таких, как ты, одни пошлые мысли и извращения на уме. У нормальных людей этого нет.
Я людей, которые прутся от того, что начальник без спроса и согласия целует в губы их жен и дочерей, нормальными не считаю. Если в твоих понятиях это делает меня извращенцем, то так тому и быть.
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Ответ Dexter Morgan
Действительно. Просто вот разрушается идентичность каждой страны, этносов, обычаи и традиции. Всех пытаются привести к какому-то общему знаменателю. Что грустно.
Они же от этого не страдают.

Да и Европейцы сами все для этого сделали.
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Ответ R
Странно, а нам тут их определяют одним сухим словом- Запад. А они там разные бывают у себя)
Ну так она только подумала. Оказалось - не права.
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Брежневу бы лет 500 дали!
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Испанской культуры, фламандской, мадагаскарской, какое принципиальное различие. И так неестественно и натуженно выглядят все эти их ахи, всхлипы и мнимые возмущения. Точно похоже на какой то заказ. И чтобы определить это вовсе не нужно быть "конспиролухом" Подлинное Человеческое достоинство не к этому сводится. Конечно бы твоя реакция была другой, но после шапошного разбора, и все сильны задним умом. Все они горазды теперь высказываться или рефлексировать в пустоту. Окажись на её месте, кто знает, как бы повела на самом деле, поди обвила бы еще шею руками, прыгнула, обхватила бы ногами и облобызала-обслюнявила бы дай божа на эйфории беспредельной. Простите..за..русский
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Выиграли бы какие нибудь кавказские девушки, их бы до дыр зацеловали и в чайхану унесли.
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Сейчас ее закенселят за такие заявы.
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