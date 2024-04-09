Футболистка сборной Бельгии Вулларт о поцелуе Рубиалеса и Эрмосо: «Я подумала, что это часть испанской культуры – Дженнифер не отодвинулась. Я бы отреагировала по-другому»

Бельгийская футболистка высказалась о поцелуе Луиса Рубиалеса и Дженнифер Эрмосо.

После победы в финале женского чемпионата мира-2023 , тогда занимавший пост главы Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), крепко обнял и поцеловал в губы. Прокуратура потребовала по делу о поцелуе 2,5 года тюрьмы для Рубиалеса и по 1,5 года – для бывшего тренера женской сборной Хорхе Вильды, бывшего директора по маркетингу RFEF Рубена Риверы и для директора мужской сборной Альберта Луке.

«Я была сбита с толку. На мгновение я подумала, что поцелуй в губы – это просто часть испанской культуры, особенно потому, что Эрмосо не отодвинулась. Если бы это случилось со мной, моя реакция была бы другой. Это не критика: возможно, она была ошеломлена.

Жаль, что этот момент затмил победу на чемпионате мира, но хорошо, что некоторым мужчинам в очередной раз стало ясно, что нельзя просто делать то, что хочется», – сказала футболистка сборной Бельгии Тесса Вулларт перед матчем с Испанией (0:7).