Суд принял к рассмотрению дело о поцелуе Рубиалеса и Эрмосо. Экс-глава RFEF должен внести залог – 65 000 евро

Луис Рубиалес предстанет перед судом по делу о поцелуе с Дженнифер Эрмосо.

После победы в финале женского чемпионата мира-2023 Рубиалес, тогда занимавший пост главы Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), крепко обнял Эрмосо и поцеловал в губы. Прокуратура потребовала по делу о поцелуе 2,5 года тюрьмы для Рубиалеса и по 1,5 года – для бывшего тренера женской сборной Хорхе Вильды, бывшего директора по маркетингу RFEF Рубена Риверы и для директора мужской сборной Альберта Луке.

Луис также может быть дополнительно приговорен к 1,5 годам за давление на с требованием оправдать поцелуй.

Испанский суд принял это делу к рассмотрению и обязал Рубиалеса внести залог в размере 65 000 евро. Такую же сумму экс-глава RFEF, Вильда, Луке и Ривера должны были внести совместно.