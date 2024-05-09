Суд принял к рассмотрению дело о поцелуе Рубиалеса и Эрмосо. Экс-глава RFEF должен внести залог – 65 000 евро

Теги Луис Рубиалес Ла Лига женский футбол Федерация футбола Испании сборная Испании жен Дженнифер Эрмосо Футбол

Луис Рубиалес предстанет перед судом по делу о поцелуе с Дженнифер Эрмосо.

После победы Испании в финале женского чемпионата мира-2023 Рубиалес, тогда занимавший пост главы Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), крепко обнял Эрмосо и поцеловал в губы. Прокуратура потребовала по делу о поцелуе 2,5 года тюрьмы для Рубиалеса и по 1,5 года – для бывшего тренера женской сборной Хорхе Вильды, бывшего директора по маркетингу RFEF Рубена Риверы и для директора мужской сборной Альберта Луке.

Луис также может быть дополнительно приговорен к 1,5 годам за давление на Эрмосо с требованием оправдать поцелуй. 

Испанский суд принял это делу к рассмотрению и обязал Рубиалеса внести залог в размере 65 000 евро. Такую же сумму экс-глава RFEF, Вильда, Луке и Ривера должны были внести совместно.

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7 комментариев
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и что, больше никто на поцелуи не жаловался? а когда подруги её целовали? им почему можно? шестой гендер не позволяет никому целоваться!
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А деньги то за что? Пусть Эрмосо платит за их работу, она заинтересована. Ни цента принципиально не платил бы. Пусть пыжатся.
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Ответ AIBOLIT66
и что, больше никто на поцелуи не жаловался? а когда подруги её целовали? им почему можно? шестой гендер не позволяет никому целоваться!
Потому что лесбиянкам видимо можно домагаться, такая прошивка у людей. Так же и с Рюдигером, который крутил соски Мораты, но до сих пор на свободе и не потерял спонсорские контракты. Двойные стандарты.
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Все лысые должны сидеть в тюрьме
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Самый дорогой поцелуй в истории.
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