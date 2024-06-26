Скоулз о 0:0 со Словенией: «Я очень воодушевлен выступлением Англии»

Теги Манчестер Юнайтед Пол Скоулз Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Сборная Словении по футболу Евро-2024 Футбол

Пол Скоулз позитивно оценил игру сборной Англии на Евро-2024.

Англия сыграла 0:0 со Словенией в 3-м туре Евро-2024 и с первого места вышла в 1/8 финала, набрав 5 очков.

«Может, это удивит кого-то... Я очень воодушевлен этим выступлением.

В какой-то момент матча на поле одновременно оказались нужные игроки. Думаю, эта команда готова действовать», – написал бывший полузащитник «МЮ» и сборной Англии Скоулз в эфире ITV.

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12 комментариев
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Это ни разу не воодушевляет,с таким подбором игроков,играть в такой унылый футбол ! Нужно прям стараться
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Рыжий неплохо троллит физрука😏
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Меня так первые матчи Евро 24 воодушевили не тратить время на группы и продолжить смотреть только с плей-офф, чтобы получать удовольствие когда подобные сборные будут вылетать
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Я не пойму, это они все троллят, или серьёзно?
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Сколзи, ты чего, пару лишних пинт в баре опрокинул чтоль?
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*картинка со смеющимся джей джоной джеймсоном из человека-паука*
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И ведь все равно могут далеко пройти... А жаль. За такой футбол в группе должны получить карму и наказание в виде вылета сразу в первом раунде плей-офф
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Немного удивительно, Пол, правда. Кто-то из ваших сказал, что вам повезло выйти из группы. Мнения разные. Увидим, что произойдёт.
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Стокгольмский синдром
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Он наверное Германию с Англией перепутал.
Включите ему матчи Англии. Там вдохновение исключительно на рвотные позывы, от их игры.
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Ответ Timo Lindstrm
Меня так первые матчи Евро 24 воодушевили не тратить время на группы и продолжить смотреть только с плей-офф, чтобы получать удовольствие когда подобные сборные будут вылетать
С 1/4 думаю норм будет. Но это не точно
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Ответ ApXuMaHqPuT
Рыжий неплохо троллит физрука😏
Мне тож понравилось))
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