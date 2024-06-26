Скоулз о 0:0 со Словенией: «Я очень воодушевлен выступлением Англии»

Пол Скоулз позитивно оценил игру сборной Англии на Евро-2024.

Англия сыграла 0:0 со Словенией в 3-м туре и с первого места вышла в 1/8 финала, набрав 5 очков.

«Может, это удивит кого-то... Я очень воодушевлен этим выступлением.

В какой-то момент матча на поле одновременно оказались нужные игроки. Думаю, эта команда готова действовать», – написал бывший полузащитник «МЮ» и сборной Англии Скоулз в эфире ITV.

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