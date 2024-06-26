Саутгейт о заменах Англии после 0:0 со Словенией: «Они позитивно повлияли на игру. Мы становимся лучше, я увидел прогресс. Голы придут»

Гарет Саутгейт высказался о заменах сборной Англии в матче со Словенией.

В 3-м туре Евро-2024 Англия сыграла вничью со Словенией (0:0). Команда вышла в плей-офф чемпионата Европы, возглавив группу С с 5 набранными очками.

– У Англии отличная скамейка, но, когда соперник обороняется так, как , у вас, кажется, нет варианта В или С.

– Наши замены позитивно повлияли на игру. Они очень хорошо оборонялись, не удавалось найти последний пас, решающий момент. Но мы становимся лучше. Футбол не работает так, что ты будешь забивать по 4-5 голов всегда. Но я увидел прогресс. Голы придут.

– У вас есть энергия, чтобы бороться с такой атмосферой вокруг команды?

– Я в очень хорошем состоянии. Ко мне могут относиться особо, но очень важно, чтобы болельщики оставались с командой. Моя работа – провести команду через этот период.

Я очень-очень счастлив из-за того, как они справляются с тем, что их окружало в последние дни, – передает корреспондент Sports Любовь Курчавова слова главного тренера сборной Англии.

Я искала хорошее в этой Англии – и провалила миссию

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