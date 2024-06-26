Саутгейт о заменах Англии после 0:0 со Словенией: «Они позитивно повлияли на игру. Мы становимся лучше, я увидел прогресс. Голы придут»

Теги Гарет Саутгейт Сборная Англии по футболу Сборная Словении по футболу Евро-2024 Футбол

Гарет Саутгейт высказался о заменах сборной Англии в матче со Словенией.

В 3-м туре Евро-2024 Англия сыграла вничью со Словенией (0:0). Команда вышла в плей-офф чемпионата Европы, возглавив группу С с 5 набранными очками.

– У Англии отличная скамейка, но, когда соперник обороняется так, как Словения, у вас, кажется, нет варианта В или С.

– Наши замены позитивно повлияли на игру. Они очень хорошо оборонялись, не удавалось найти последний пас, решающий момент. Но мы становимся лучше. Футбол не работает так, что ты будешь забивать по 4-5 голов всегда. Но я увидел прогресс. Голы придут.

– У вас есть энергия, чтобы бороться с такой атмосферой вокруг команды?

– Я в очень хорошем состоянии. Ко мне могут относиться особо, но очень важно, чтобы болельщики оставались с командой. Моя работа – провести команду через этот период.

Я очень-очень счастлив из-за того, как они справляются с тем, что их окружало в последние дни, – передает корреспондент Sports Любовь Курчавова слова главного тренера сборной Англии.

Я искала хорошее в этой Англии – и провалила миссию

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

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29 комментариев
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мог бы еще добавить, что доминировали весь матч
+22
0
+22
Так дер…..о смотреть на этот евро ! За исключением пары тройке матчей …. А на Англию рвотный рефлекс …. Имея такой состав , показывать такой футбол …
+22
-2
+20
Ответ Romano1985
Так дер…..о смотреть на этот евро ! За исключением пары тройке матчей …. А на Англию рвотный рефлекс …. Имея такой состав , показывать такой футбол …
За матч Нидерланды — Австрия пришлось заплатить просмотром Англия Словения 😁
+15
0
+15
Единственный прогресс состоит в скорости засыпания
+8
0
+8
Ответ Born is the King
Палмер более тонкий игрок с высоким игровым мышлением. Фоден и Сака это юркие бегунки , которые играют в системном футболе
«Фоден бегунок» мда. Вот что значит пути клоунов спортса неисповедимы
+10
-3
+7
Палмер сделал больше за 20 минут, чем Фоден за все три игры. Без системы Пепа Филя вообще ни о чём
+9
-2
+7
Ответ Evgen_Hazard
За матч Нидерланды — Австрия пришлось заплатить просмотром Англия Словения 😁
Не пришлось. Я не смотрел Англию. ;)
+6
0
+6
Чота он перебрал с тренингами про позитивный настрой
+4
-1
+3
Голы придут, но уже после Евро в матче с Люксембургом.
+3
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+3
Такой позорной игры вообще трудно было представить, но Англия смогла
+1
0
+1
У бритишев похоже окончательно чердак протёк... просто нет слов, один только https://youtu.be/SpIXM7xo95w?si=MGdvv7lImO0F-DOg
Кто там их топами считал? Ну, кроме самого саутгейта
+1
0
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На сварку смотреть интереснее
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Похоже, Саутгейт - единственный, кто видит прогресс.
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0
+1
Позитивные нули
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Ответ Born is the King
Палмер более тонкий игрок с высоким игровым мышлением. Фоден и Сака это юркие бегунки , которые играют в системном футболе
Палмер тонкий игрок? Вы отбитый фанат Челси, что ли?
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Ответ mastadon
Палмер сделал больше за 20 минут, чем Фоден за все три игры. Без системы Пепа Филя вообще ни о чём
Здесь не в игроках дело. В системе Саутгейтыча и пиковые Месси с Роналду превратились бы в бесполезных бегунков. При нём все игроки из топарей становятся английской древесиной.
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Ответ mastadon
Палмер сделал больше за 20 минут, чем Фоден за все три игры. Без системы Пепа Филя вообще ни о чём
Палмер более тонкий игрок с высоким игровым мышлением. Фоден и Сака это юркие бегунки , которые играют в системном футболе
+6
-6
0
Ответ Romano1985
Так дер…..о смотреть на этот евро ! За исключением пары тройке матчей …. А на Англию рвотный рефлекс …. Имея такой состав , показывать такой футбол …
Не говори, то ли старый стал что не интересно смотреть, то ли этот евро и правда убогий по игре, надежды на плей офф
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Ответ Николай Коваленко
Голы придут, но уже после Евро в матче с Люксембургом.
Один?))
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Этот евро отлично показывает силу тренеров, у одних Беллингем, Сака, Фоден и тд разрывают все что можно, у этого вот так
С другой стороны школьники с бчк при чапи посмешище, а в сборной самую приятную игру на евро показывают
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Полный неадекват..
Ни одной осмысленной атаки, ни одной достойной комбинации или эпизода.. но вафлежуй Гарет где-то в этой куче навоза увидел прогресс))
Отберите у него наркотики!)
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Надо англичанам после южных ворот задуматься о приглашении Макса Аллегри, а лучше устроить тренерский тандем, к такому футбол точно не будет готов
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Мы становимся лучше, я увидел прогресс. Голы придут»
ни кто кроме Саутгейта, это не видел
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Желаю скорейшего вылета англии
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Был же нормальный тренер у Англии, Майк Бассет, зачем было менять?!
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По конспектам Вадима Валентиновича
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Блаженный.Брат Аллегри и Евсеева
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