Саутгейт о 0:0 со Словенией: «Выдающийся 2-й тайм, похоже на дни, когда я играл за Англию. Хорошо, что выиграли группу – это даст более легкого соперника»

Теги Гарет Саутгейт Сборная Англии по футболу Сборная Словении по футболу Sports.ru Евро-2024 Футбол

Гарет Саутгейт доволен игрок Англии в матче со Словенией (0:0).

«Выдающийся второй тайм. Очень-очень горжусь игроками. Они держали формацию, играли в очень сложной атмосфере. Это похоже на дни, когда я играл за Англию. И они отлично справились с этим. Они контролировали второй тайм, создали пару отличных моментов, которыми мы, к сожалению, не воспользовались.

Мы атаковали волна за волной, но не создали момент, который был нам необходим. Сыграли мы явно лучше, чем в предыдущем матче.

Хорошо, что мы выиграли группу. Это даст нам более легкого соперника», – передает корреспондент Sports Любовь Курчавова слова главного тренера сборной Англии.

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46 комментариев
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Он троллит всех что ли
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Теперь понятно, почему был кандидатом на замену Тен Хагу. Прям не дежавю, а дежавюшище.
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Сказочный...
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Держите наркомана
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С которым мы скатаем 0-0 и сольем по пеналям, добавил специалист, лукаво прищуривщись.
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В аду будущего, вместо кипящего котла, наказанием будет просмотр матчей сборной Англии. Так люди точно не будут грешить
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Страшно представить какой не выдающиеся тайм/матч для него
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Теперь понятно, почему был кандидатом на замену Тен Хагу. Прям не дежавю, а дежавюшище.
Ну тут даже тен Хагу есть чему поучиться. Виден слог мастера так сказать
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Походу кто-то все же попал пластиковым стаканом ему в голову
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Гарет Тенхаагейт
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Господи, да заткните ему рот. Как можно такую чушь нести каждый раз.
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Да что ты, черт побери, такое несешь! (с)
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+3
Ответ SPB Patriot
Только я засыпаю на этом ЧЕ? Ни разу такого скучного турнира не припомню.
Только ты
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Самый слабый матч на крупнейших турнирах за десятки лет...
А у него "выдающийся второй тайм"
Может, Саутгейта пора проверить на душевное здоровье?
+2
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Какие ещё волны атак Англии?) похоже сам Гарет попыл уже)
+2
0
+2
Ответ SPB Patriot
Только я засыпаю на этом ЧЕ? Ни разу такого скучного турнира не припомню.
В Катаре в группе тоже полно скучных матчей было. Уругвай — Корея и Марокко — Хорватия по вырвиглазности можно сопоставить с Англия — Словения
+2
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Англия по-настоящему играла в футбол при Линекере, Оуэне и Руни. Сейчас же блевать хочется.
Скорее уже вылетайте, чтобы не видеть этого ужаса.
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Ответ Григорий Сербаков
Он троллит всех что ли
"Игра забывается, результат остаётся" - видимо, именно эта цитата висела над кроватью у маленького Гарета
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Ответ Dick Advocaat
Эта команда может дать бой фаворитам в плей-офф. Очень вязкая, сухая, неприятная.
Англия? Ну да, может даже до пенальти дотерпит.
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Пока все идет к тому, что Англия выиграет Евро. Вялое начало никогда не вредило. Хотя очень не хочется.
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Эта команда может дать бой фаворитам в плей-офф. Очень вязкая, сухая, неприятная.
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Эрик Саутгейт
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Он обдолбаный?
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Ответ Indurain Larraya
Англию на СКА Спб поменять, тайм на период - и готовое интервью Романа Ротенберга
я сходу подумал так же.Еще не хватает фирменного - "выполняем поручение президента"
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Что он курит?
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Ответ Alex Rhea
Поколению Руни и Оэуна (да и Линекера) достижения сборной Саутгейта только снились
А какие у Англии достижения? Зеро титули, по классике :)
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Ответ Dark.Babysitter
Англия по-настоящему играла в футбол при Линекере, Оуэне и Руни. Сейчас же блевать хочется. Скорее уже вылетайте, чтобы не видеть этого ужаса.
Поколению Руни и Оэуна (да и Линекера) достижения сборной Саутгейта только снились
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Ответ Золотой пас Зе
Что для этой Англии более лёгкий соперник?)
Вроде большой шанс, что на Нидерланды выйдут.
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Ответ unreality
Комментарий удален модератором
но скорее всего дойдут до финала, и нам это терпеть
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Ответ Don kebab chimai
Ад есть
Жи есть
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