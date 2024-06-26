Райт об игре Англии на Евро-2024: «Нам очень повезло пройти групповой этап»

Иан Райт раскритиковал сборную Англии за игру на Евро-2024.

Англия сыграла 0:0 со Словенией в 3-м туре и с первого места вышла в 1/8 финала, набрав 5 очков.

«Это все еще недостаточно хорошо для Англии. Палмер и Майну хорошо справились, выйдя на поле, и мне бы очень хотелось, чтобы Гордон вышел раньше.

Нам очень повезло, что мы прошли этот [групповой] этап. Впереди еще так много работы в плане уверенности и динамики», – сказал бывший форвард « » и сборной Англии Райт в эфире ITV.

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