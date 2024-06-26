Саутгейт о том, что фанаты Англии бросали в него стаканчики: «В отношении меня создается определенный фон. Не видел, чтобы другая команда проходила дальше и получала такое отношение»

Теги Гарет Саутгейт Сборная Англии по футболу болельщики Евро-2024 Футбол

Гарет Саутгейт высказался о том, что фанаты Англии бросали в него стаканчики.

В 3-м туре Евро-2024 Англия сыграла вничью со Словенией (0:0).

После матча, когда Саутгейт подошел к болельщикам, чтобы поаплодировать им, с трибуны в главного тренера англичан бросили несколько пластиковых стаканчиков. Некоторые из болельщиков освистали Саутгейта.

«Я понимаю это, прятаться не буду. Самое важное – оставаться с командой. В отношении меня создается определенный фон.

Я не видел, чтобы какая-то другая команда проходила дальше и получала такое отношение. Очень-очень горжусь игроками», – передает корреспондент Sports Любовь Курчавова слова главного тренера сборной Англии.

Команда вышла в плей-офф чемпионата Европы, возглавив группу С с 5 набранными очками.

Я искала хорошее в этой Англии – и провалила миссию

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

47 комментариев
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Да пооому что ты клоун с таким составом должен всех вперед ногами выносить , ну в группе уж точно, а ты со скрипом проползаешь дальше и то раком. Полностью заслужил. Первый серьезный оппонент и вы поедете домой
+106
-4
+102
Выиграть единственный матч против дохлой Сербии - это достижение, конечно. Чего они свистят - непонятно.
+64
-1
+63
Болельщики приехали на праздник футбола, поболеть за свою команду, а видят унылые нули. Все по делу
+42
0
+42
Ответ denimo21
Да пооому что ты клоун с таким составом должен всех вперед ногами выносить , ну в группе уж точно, а ты со скрипом проползаешь дальше и то раком. Полностью заслужил. Первый серьезный оппонент и вы поедете домой
Да вот не факт по последнему...отобьются, заковыряют - и проползут дальше.
+19
0
+19
Просто вдумайтесь - Англия с таким составом забила лишь 2 гола за 3 матча
Когда уже это недоразумение, которое на полном серьезе говорит, что ждал от Палмера гола, уволят наконец. Даже если сделать это прямо сейчас, хуже не будет
+18
0
+18
Лучше совсем без тренера, он реальный вредитель , то что Англия так высоко доходит это не благодаря а вопреки Саутгейту, такой состав может вообще без тренера играть
+11
0
+11
Ответ sintenced
Выиграть единственный матч против дохлой Сербии - это достижение, конечно. Чего они свистят - непонятно.
Да и как выиграть? Там Сербы могли забивать и не раз, ели отстояли...)))
+14
-3
+11
Иметь в своём составе одного из самых быстрых правых защитн ков в истории, топового левого агрессивного атакующий защитника прошлого и нынешнего сезона, лучшего игрока апл фодена, быстрых технично фланговых игроков одних из лучших в этом сезоне, лучшего напа, одного из самого сильного центра по удержанию и атакующий действиям и просто ничего не делать в игре и не играть это надо умудриться.
+11
0
+11
клубы АПЛ точно адекватнее ФА, даже Эвертон
+11
-1
+10
Потому что ты имея имея такой состав, топового класса игроков, ставишь убогую игру. Мало тебе, надо было не пластиковые стаканчики бросать, а бутылки из под пива! Шутка!
+7
0
+7
Ответ Никита Алексеев
Просто вдумайтесь - Англия с таким составом забила лишь 2 гола за 3 матча Когда уже это недоразумение, которое на полном серьезе говорит, что ждал от Палмера гола, уволят наконец. Даже если сделать это прямо сейчас, хуже не будет
А ещё, в последнем товарняке перед Евро, на Уэмбли, англичане безвольно отлетели Исландии 0-1 ✌️
+6
0
+6
Ответ sancho81
Да вот не факт по последнему...отобьются, заковыряют - и проползут дальше.
На прошлом евро помогали ныряния Стерлинга. Может, и сейчас найдется герой, который сможет эффектно падать в штрафной
+4
0
+4
Надо умудриться при таком наборе игроков показывать такой футбол, если сравнивать с Италией, там команда по фамилиям уступает существенно, но духа к команды в разы больше, следующая игра будет последней для Англии
+4
0
+4
Ответ Сергей Лютый
Да и как выиграть? Там Сербы могли забивать и не раз, ели отстояли...)))
Это все же преувеличение, сербы там ни разу в штрафную не зашли. Самая мертвая сборная турнира.
+11
-7
+4
Красавчик :) образцово стрелки переводит.
+4
-1
+3
Ответ EVERGREEN
Комментарий скрыт
Смысл , забей Сербия и Словения и Англия мино евро могла пролететь
+4
-1
+3
Ответ Артём Кадуков
по делу бросаться чем-то?) че-то спорно...
думаю, имеется в виду, что реакция болельщиков объяснима. Бросаться предметами - не хорошо, не понимать отчего это происходит - идиотизм
+3
0
+3
Конечно бросают. Одно дело когда команда играет прагматично или примитивно, другое - когда игроки вообще не знают что делать.
+3
0
+3
Ответ Никита Алексеев
Просто вдумайтесь - Англия с таким составом забила лишь 2 гола за 3 матча Когда уже это недоразумение, которое на полном серьезе говорит, что ждал от Палмера гола, уволят наконец. Даже если сделать это прямо сейчас, хуже не будет
Сколько со своим составом забила Франция?
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+2
Ответ Бегемотик
Истерика АПЛ манов впечатляет.
А при чём тут апл, интересно. А, ну да. В апл же одни бритиши играют.
+1
0
+1
Ответ wadwill13
Иметь в своём составе одного из самых быстрых правых защитн ков в истории, топового левого агрессивного атакующий защитника прошлого и нынешнего сезона, лучшего игрока апл фодена, быстрых технично фланговых игроков одних из лучших в этом сезоне, лучшего напа, одного из самого сильного центра по удержанию и атакующий действиям и просто ничего не делать в игре и не играть это надо умудриться.
Всё потому что Филлипса нет
+1
0
+1
Чел довел до финала Англию на прошлом турнире. И заслужил хотя бы уважения и возможность не оценивать его болельщикам до конца турнира. Эта Англия кому-то что-то должна? Да когда там играли действительно классные игроки, они на ЧМ и ЧЕ дальше 1/4 не проходили. В финал евро вообще вышли впервые в истории при нем. Четвёртое место ЧМ, хотя до этого оно было в 90 ом, а ещё до этого в четвёрку попали, когда стали чемпионами аж в 66 ом. И ВСЁ.
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Что заслуживает, то и получает.
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пусть спстьо скажет, что не камни бросали. судя потинтервью он даже не понимает, что что-то не так. катастрофический идиот
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0
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Но что то мне подсказывает , что и после групп будет аналогичный ватокат 🤔
0
0
0
Надо умудриться при таком наборе игроков показывать такой футбол, если сравнивать с Италией, там команда по фамилиям уступает существенно, но духа к команды в разы больше, следующая игра будет последней для Англии
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Саутгейта уволят, если они не дойдут минимум до полуфинала
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Ответ v.belorussky
Я тоже считаю, что хейт не заслужен. Почему такое же не получает Дешам? У него и звезды ярче, и футбол унылее.
С чего это у него звезды ярче? У англичан как минимум пять игроков в сезоне 25 очков и более набрали по ГП, у французов один Мбаппе и тот бедолага в носопырку получил
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Ответ IvanKo
Вспомните Португалию 2016, когда она выползла из группы с 3-го места с 3-мя ничьими. А по итогу стали Чемпионами.
Вывод напрашивается, что Словения - будущий чемпион?
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В отношении меня создается определенный фон.

Чувак, скажи, что что Кремль и спецслужбы делают такой фон, Вован и Лексус, Петров и Баширов.

Если у нас в любых событиях обвиняют англо-саксов, то и им можно в любой фигне обвинять нас
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