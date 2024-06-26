Саутгейт о том, что фанаты Англии бросали в него стаканчики: «В отношении меня создается определенный фон. Не видел, чтобы другая команда проходила дальше и получала такое отношение»

Гарет Саутгейт высказался о том, что фанаты Англии бросали в него стаканчики.

В 3-м туре Евро-2024 Англия сыграла вничью со Словенией (0:0).

После матча, когда подошел к болельщикам, чтобы поаплодировать им, с трибуны в главного тренера англичан бросили несколько пластиковых стаканчиков. Некоторые из болельщиков освистали Саутгейта.

«Я понимаю это, прятаться не буду. Самое важное – оставаться с командой. В отношении меня создается определенный фон.

Я не видел, чтобы какая-то другая команда проходила дальше и получала такое отношение. Очень-очень горжусь игроками», – передает корреспондент Sports Любовь Курчавова слова главного тренера сборной Англии.

Команда вышла в плей-офф чемпионата Европы, возглавив группу С с 5 набранными очками.

Я искала хорошее в этой Англии – и провалила миссию

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