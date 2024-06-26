Саутгейт о том, что фанаты Англии бросали в него стаканчики: «В отношении меня создается определенный фон. Не видел, чтобы другая команда проходила дальше и получала такое отношение»
Гарет Саутгейт высказался о том, что фанаты Англии бросали в него стаканчики.
В 3-м туре Евро-2024 Англия сыграла вничью со Словенией (0:0).
После матча, когда Саутгейт подошел к болельщикам, чтобы поаплодировать им, с трибуны в главного тренера англичан бросили несколько пластиковых стаканчиков. Некоторые из болельщиков освистали Саутгейта.
«Я понимаю это, прятаться не буду. Самое важное – оставаться с командой. В отношении меня создается определенный фон.
Я не видел, чтобы какая-то другая команда проходила дальше и получала такое отношение. Очень-очень горжусь игроками», – передает корреспондент Sports Любовь Курчавова слова главного тренера сборной Англии.
Команда вышла в плей-офф чемпионата Европы, возглавив группу С с 5 набранными очками.
Я искала хорошее в этой Англии – и провалила миссию
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
Когда уже это недоразумение, которое на полном серьезе говорит, что ждал от Палмера гола, уволят наконец. Даже если сделать это прямо сейчас, хуже не будет
Чувак, скажи, что что Кремль и спецслужбы делают такой фон, Вован и Лексус, Петров и Баширов.
Если у нас в любых событиях обвиняют англо-саксов, то и им можно в любой фигне обвинять нас