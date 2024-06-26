Саутгейт после 0:0 со Словенией: «Англия пыталась выиграть с помощью замен, нам немного не хватило везения. Мы рассчитывали, что Палмер забьет в конце»

Теги Манчестер Юнайтед Челси Ньюкасл Гарет Саутгейт Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Сборная Словении по футболу Евро-2024 Энтони Гордон Коул Палмер Кобби Майну Футбол

Гарет Саутгейт дал комментарий после нулевой ничьей с командой Словении.

Сборная Англии сыграла вничью с словенской командой (0:0) в третьем туре Евро-2024. 

«Я думаю, что мы значительно улучшили игру с мячом. Мы создали хорошие моменты, и сейчас нам тяжело. Нам не хватает немного везения перед воротами. Думаю, игроки, которые вышли на замену, сыграли хорошо.

Я понимаю реакцию [фанатов], но это сложная обстановка. Мы пытались выиграть матч с помощью замен. Мы выпустили атакующих игроков на поле.

Он [Коул Палмер] сыграл очень хорошо. Он хорошо находит свободные зоны и создает моменты, и мы рассчитывали, что он забьет в конце. Это молодые игроки, и мы испытываем их в сложных условиях.

Они оказали на нас хорошее влияние и сделали много полезного. Энтони Гордон, Коул Палмер, Кобби Майну – это был действительно хороший ход. Нам нужно развить его. Сегодня было много вещей, на которых можно строить игру», – заявил главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт.

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51 комментарий
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«Рассчитывали что Палмер забьет в конце» …занавес
+81
0
+81
Мариновал Палмера на скамейке два матча а в третьем выпустил на последние 20 минут и ожидал от него победного гола, ну и наглость.
+65
0
+65
«Если бы у меня был пистолет с двумя патронами, и я бы стоял в комнате с Гитлером, бен Ладеном и Саутгейтом, то я бы выстрелил в Саутгейта дважды»
+38
-1
+37
Англии просто не хватило Кэлвина Филлипса
+23
0
+23
Ответ Batistuta84
«Рассчитывали что Палмер забьет в конце» …занавес
Он спутал. Имел ввиду Пикфорда.
+18
0
+18
Спасибо Саутгейту, что выжимает максимум из этого состава, другой бы давно вылетел с турнира
+11
-1
+10
Мне кажется еще больший рассчет был на Гордона! Не зря его на 90й минуте выпустили, ведь судья еще 4 добавил! Как он не забил ума не приложу...
+10
0
+10
Во заливает
+10
-1
+9
Самая скучная Англия в истории. Стыд и позор
+7
0
+7
Все таки Саутгейт величайший физрук) Эталонный)
+7
0
+7
Какой-то унылый и максимально скучный персонаж. То, какую "игру" он ставит и то что он говорит похоже на какой-то розыгрыш
+6
0
+6
Ответ Carasa
«Если бы у меня был пистолет с двумя патронами, и я бы стоял в комнате с Гитлером, бен Ладеном и Саутгейтом, то я бы выстрелил в Саутгейта дважды»
Я бы уснул и всё
+6
-1
+5
Саутгейт: почему не смогли гол забить? Все вопросы к Палмеру 😁✌️
+4
0
+4
Ответ Гамарджоба Генацвале
Он спутал. Имел ввиду Пикфорда.
Имел в виду в свои ворота
+4
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+4
То есть играя против... Словении, откровенно средней сборной, которую Вы превосходите в плане игроцкого состава многократно, расчет был на то, что в КОНЦЕ ИГРЫ сможет забить Палмер?

Вы должны выходить, играть четко-выраженным первым номером и на классе уверенно побеждать 2-0 или 3-0 такую сборную. В крайнем случае, если у Вас стратегия игры вторым номером, то это должна быть монолитная оборона и разящие классные контр-атаки. Англия же играет именно в унылый автобус даже без помыслов забить мяч, никаких разящих классных контр-атак тоже нет.
+5
-1
+4
Да поставить в атаку связку Эмиль Хески - Питер Крауч это и то креативнее будет, чем твой держисраку футбол, физручелло!!
+3
0
+3
Гарет,как выглядит игра сборной Англии? - Как ваша овсянка, сэр.
+3
0
+3
Ответ Batistuta84
«Рассчитывали что Палмер забьет в конце» …занавес
Лора Палмер
+2
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Лучше бы не слова этого антифутбольщика перепечатывали, а написали, что впервые с Евро-92 все команды на групповом этапе набрали хотя бы одно очко. А при таком большом числе групп такое вообще впервые в истории
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А ведь это, наверное, тоже талант - с таким хорошим по именам составом организовать такую унылую игру. Как, черт побери, у Саутгейта это получается?
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Коул виноват?
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"Мы рассчитывали, что Палмер забьет в конце", а в начале не было необходимости
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Ответ НИЧЕГО СМЕШНОГО
Саутгейт: почему не смогли гол забить? Все вопросы к Палмеру 😁✌️
Не хватило Кэлвина Филлипса
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Ответ revodrok
лучше игры Англии только интервьюхи Южноворотного
Интервью прямо тенхаговские. Ссы в глаза– божья роса. МЮ стоит присмотреться.
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Он просто рофлит ))
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Ответ Zagashtok
Какой-то унылый и максимально скучный персонаж. То, какую "игру" он ставит и то что он говорит похоже на какой-то розыгрыш
Ну иногда выдает пёрлы
По типу что без Филлипса ему невозможно побеждать
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Уберите срочно Кейна из основы, на нем проклятье…
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Наверное, Гарет неплохой мужик, с которым можно и пива попить, и просто лясы поточить.
Но как тренер он просто кошмарен. У него огромные яйца, что на фоне всего хейта, который его преследует всю жизнь, он не сдается и гнет свою линию, но как тренер он эти яйца просто прячет где-то...где-то...ну вы поняли.
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Тренер у Англии огонь) В следующем интервью скажет, что играть “планировали спереди пошире, сзади поуже. Бей вперёд, игра придёт”.
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Это беспросветное уныние с первого же матча…Все ждал какого то чуда от Беллингема,но за три игры эти топоры не создали ничего абсолютно.
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