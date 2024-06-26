Саутгейт после 0:0 со Словенией: «Англия пыталась выиграть с помощью замен, нам немного не хватило везения. Мы рассчитывали, что Палмер забьет в конце»

Гарет Саутгейт дал комментарий после нулевой ничьей с командой Словении.

сыграла вничью с словенской командой (0:0) в третьем туре Евро-2024.

«Я думаю, что мы значительно улучшили игру с мячом. Мы создали хорошие моменты, и сейчас нам тяжело. Нам не хватает немного везения перед воротами. Думаю, игроки, которые вышли на замену, сыграли хорошо.

Я понимаю реакцию [фанатов], но это сложная обстановка. Мы пытались выиграть матч с помощью замен. Мы выпустили атакующих игроков на поле.

Он [Коул Палмер] сыграл очень хорошо. Он хорошо находит свободные зоны и создает моменты, и мы рассчитывали, что он забьет в конце. Это молодые игроки, и мы испытываем их в сложных условиях.

Они оказали на нас хорошее влияние и сделали много полезного. , , – это был действительно хороший ход. Нам нужно развить его. Сегодня было много вещей, на которых можно строить игру», – заявил главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт.

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