Саутгейт после 0:0 со Словенией: «Англия пыталась выиграть с помощью замен, нам немного не хватило везения. Мы рассчитывали, что Палмер забьет в конце»
Гарет Саутгейт дал комментарий после нулевой ничьей с командой Словении.
Сборная Англии сыграла вничью с словенской командой (0:0) в третьем туре Евро-2024.
«Я думаю, что мы значительно улучшили игру с мячом. Мы создали хорошие моменты, и сейчас нам тяжело. Нам не хватает немного везения перед воротами. Думаю, игроки, которые вышли на замену, сыграли хорошо.
Я понимаю реакцию [фанатов], но это сложная обстановка. Мы пытались выиграть матч с помощью замен. Мы выпустили атакующих игроков на поле.
Он [Коул Палмер] сыграл очень хорошо. Он хорошо находит свободные зоны и создает моменты, и мы рассчитывали, что он забьет в конце. Это молодые игроки, и мы испытываем их в сложных условиях.
Они оказали на нас хорошее влияние и сделали много полезного. Энтони Гордон, Коул Палмер, Кобби Майну – это был действительно хороший ход. Нам нужно развить его. Сегодня было много вещей, на которых можно строить игру», – заявил главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт.
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
Вы должны выходить, играть четко-выраженным первым номером и на классе уверенно побеждать 2-0 или 3-0 такую сборную. В крайнем случае, если у Вас стратегия игры вторым номером, то это должна быть монолитная оборона и разящие классные контр-атаки. Англия же играет именно в унылый автобус даже без помыслов забить мяч, никаких разящих классных контр-атак тоже нет.
По типу что без Филлипса ему невозможно побеждать
Но как тренер он просто кошмарен. У него огромные яйца, что на фоне всего хейта, который его преследует всю жизнь, он не сдается и гнет свою линию, но как тренер он эти яйца просто прячет где-то...где-то...ну вы поняли.