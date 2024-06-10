Министр расового равенства Бразилии о тюремном сроке фанатам «Валенсии» за оскорбления в адрес Винисиуса: «Решительный шаг в борьбе с расизмом. Равенство полезно всем!»

Теги Реал Мадрид Валенсия Ла Лига Политика Винисиус Жуниор дискриминация Футбол

В правительстве Бразилии отреагировали на решение суда по делу Винисиуса Жуниора.

Сегодня суд приговорил трех болельщиков «Валенсии» к 8 месяцам заключения за расистские выкрики в адрес бразильского вингера «Реала» во время матча Ла Лиги на «Месталье» в мае прошлого года. Также им запретят посещать матчи в течение двух лет.

«За несколько недель до этого решения Министерство расового равенства подписало Меморандум о взаимопонимании с Испанией в рамках беспрецедентных усилий по борьбе с расизмом. Одним из основных моментов соглашения является положение о том, что обе страны будут уделять особое внимание борьбе с расизмом в спортивной деятельности.

Приговор является решительным шагом в борьбе с расизмом и доказывает важность того, чтобы федеральное правительство продолжало выстраивать государственную политику, способствующую равенству и уважению в спорте и во всех сферах жизни.

С расизмом нет игры, нет состязаний, нет демократии. Равенство полезно всем!» – заявила министр расового равенства Бразилии Аниэль Франко.

Винисиус о тюремном сроке фанатам «Валенсии»: «Я не жертва расизма, а палач расистов. Пусть они боятся, стыдятся и прячутся в тени»

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14 комментариев
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Один плачущий палач расистов, вторая - Министр Расового равенства, какие должности замечательные. Надеюсь ,Винисиусу это аукнется,ведь даже по надменной физиономии его видно, что сам-то он почти никого из аппонентов за людей практически не считает или смотрит свысока, а чуть что так сразу в слёзки.
+17
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+12
Я предлагаю запретить чёрные фигуры в шахматах, т.к. через них пропагандируется расизм и неравенство - ходят всегда после белых!

Когда белого называют белым - это констатация факта. Когда чернокожего называют чернокожим - это расизм! :)

Не перепутайте!
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+3
Чего только не понапридумывают, министр расового равенства)
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Какой-какой министр?
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Чёт слишком много политики от Винни и меньше спорта. Как бы он к сожалению не наигрался.
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Это тот самый министр, который предложила не сажать бандитов за грабежи и разбой, если их цвет кожи темный? Ну как бы да, по своему борется с расизмом.
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Так если черные протестили белых, где тут равенство то? :)
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Ну с таким министерством наш "Свадебный Генерал" не выглядит таким уж бесполезным.
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