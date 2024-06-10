Министр расового равенства Бразилии о тюремном сроке фанатам «Валенсии» за оскорбления в адрес Винисиуса: «Решительный шаг в борьбе с расизмом. Равенство полезно всем!»

В правительстве Бразилии отреагировали на решение суда по делу Винисиуса Жуниора.

Сегодня суд приговорил трех болельщиков «Валенсии» к 8 месяцам заключения за расистские выкрики в адрес бразильского вингера « » во время матча на «Месталье» в мае прошлого года. Также им запретят посещать матчи в течение двух лет.

«За несколько недель до этого решения Министерство расового равенства подписало Меморандум о взаимопонимании с Испанией в рамках беспрецедентных усилий по борьбе с расизмом. Одним из основных моментов соглашения является положение о том, что обе страны будут уделять особое внимание борьбе с расизмом в спортивной деятельности.

Приговор является решительным шагом в борьбе с расизмом и доказывает важность того, чтобы федеральное правительство продолжало выстраивать государственную политику, способствующую равенству и уважению в спорте и во всех сферах жизни.

С расизмом нет игры, нет состязаний, нет демократии. Равенство полезно всем!» – заявила министр расового равенства Бразилии Аниэль Франко.

Винисиус о тюремном сроке фанатам «Валенсии»: «Я не жертва расизма, а палач расистов. Пусть они боятся, стыдятся и прячутся в тени»