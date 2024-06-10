Инфантино о тюремном сроке фанатам «Валенсии» за расизм в адрес Винисиуса: «Позитивный шаг. Такие люди нам не нужны, они не являются частью нашего сообщества»

Президент ФИФА отреагировал на решение суда по делу Винисиуса Жуниора.

Сегодня суд приговорил трех болельщиков «Валенсии» к 8 месяцам заключения за расистские выкрики в адрес бразильского вингера «Реала» во время матча Ла Лиги на «Месталье» в мае прошлого года. Также им запретят посещать матчи в течение двух лет.

«Я рад видеть решительные действия и приговор, принятый испанскими властями в отношении расистских оскорблений в отношении Винисиуса Жуниора в матче испанской Ла Лиги в мае 2023 года. Это позитивный шаг.

Как я ясно подчеркнул на недавнем Конгрессе ФИФА в Бангкоке, мы больше не можем мириться с тем, что происходит на стадионах и на поле. Наше послание людям в любой точке мира, которые до сих пор ведут себя расистски, когда дело касается футбола, ясно: вы нам не нужны. Этих людей необходимо исключить, они не являются частью нашего сообщества и не являются частью футбола.

Это решение демонстрирует один из пяти основных принципов деятельности ФИФА [по вопросу расизма]: предъявление уголовных обвинений. Мы будем добиваться признания расизма уголовным преступлением во всех странах мира и, как и произошло сегодня в Испании, где он уже является преступлением, будем добиваться судебного преследования со всей строгостью, которой он заслуживает», – заявил Джанни Инфантино.