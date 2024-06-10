Инфантино о тюремном сроке фанатам «Валенсии» за расизм в адрес Винисиуса: «Позитивный шаг. Такие люди нам не нужны, они не являются частью нашего сообщества»

Теги Реал Мадрид Валенсия Ла Лига ФИФА Джанни Инфантино Винисиус Жуниор дискриминация Футбол

Президент ФИФА отреагировал на решение суда по делу Винисиуса Жуниора.

Сегодня суд приговорил трех болельщиков «Валенсии» к 8 месяцам заключения за расистские выкрики в адрес бразильского вингера «Реала» во время матча Ла Лиги на «Месталье» в мае прошлого года. Также им запретят посещать матчи в течение двух лет.

«Я рад видеть решительные действия и приговор, принятый испанскими властями в отношении расистских оскорблений в отношении Винисиуса Жуниора в матче испанской Ла Лиги в мае 2023 года. Это позитивный шаг.

Как я ясно подчеркнул на недавнем Конгрессе ФИФА в Бангкоке, мы больше не можем мириться с тем, что происходит на стадионах и на поле. Наше послание людям в любой точке мира, которые до сих пор ведут себя расистски, когда дело касается футбола, ясно: вы нам не нужны. Этих людей необходимо исключить, они не являются частью нашего сообщества и не являются частью футбола.

Это решение демонстрирует один из пяти основных принципов деятельности ФИФА [по вопросу расизма]: предъявление уголовных обвинений. Мы будем добиваться признания расизма уголовным преступлением во всех странах мира и, как и произошло сегодня в Испании, где он уже является преступлением, будем добиваться судебного преследования со всей строгостью, которой он заслуживает», – заявил Джанни Инфантино.

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9 комментариев
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Я надеюсь, что однажды снова смогу ходить на футбол и не буду слышать оскорбления в адрес игроков, судьи по тому или иному признаку. А быдло никогда не попадёт на стадионы.
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+3
Жёстко, люди в целом очень легко в толпе поддаются массовому психозу...
но видимо по-другому не получится научить людей уважать других людей...
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Европа🤝Украина🤝 Россия

сроки за слова
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