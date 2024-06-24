Зарплата Горшкова в «Зените» – 8 млн рублей в месяц. За чемпионство – крупные бонусы (Sport24)

Теги Зенит премьер-лига Россия Юрий Горшков деньги Футбол

Раскрыта информация о зарплате Юрия Горшкова в «Зените».

Защитник перешел в состав чемпионов России из «Крыльев Советов», подписав контракт по схеме «3+1».

Sport24 сообщает, что футболист будет зарабатывать около 8 млн рублей в месяц (после вычета налогов). Также предусмотрены крупные бонусы за победу в Мир РПЛ.

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34 комментария
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Ответ kolokolo22
10 лет надо работать, чтобы 8 лямов заработать
Смотря кому, Сечину 2 дня... 😂
+59
0
+59
До вычета налогов и с учётом бонусов порядка 1,5 млн 💲 будет получать, что явно не соответствует уровню его мастерства, да и вообще в РПЛ мало кто достоин сейчас таких зарплат.
+41
-9
+32
Ответ Этот Райола хочет денег
Комментарий удален модератором
Сдается мне, что вы хотите денег.
+15
-4
+11
10 лет надо работать, чтобы 8 лямов заработать
+17
-8
+9
Многие скажут, что таков рынок, иди сам в футболисты, на этом уровне столько платят, но по сути сама система, в которой такие деньги платят на фоне низких по факту, у большинства людей зарплат, эта система не то чтобы несправедлива, она аморальна.
+10
-1
+9
Ответ Фут.Боль
Сдается мне, что вы хотите денег.
а кто ж не хочет.
+9
0
+9
Понятно почему наши игроки в Европу не хотят ехать играть
+9
-1
+8
Ответ Фут.Боль
Сдается мне, что вы хотите денег.
++))
+9
-2
+7
Жесть. Абсолютно феноменальное количество денег тратится на потеху зенитовской вип-ложе. Кто такой Горшков? Чем он уникален? Почему его зарплата не может ограничиться хотя бы 1.5 миллионами рублей в месяц, а остальные 6.5 - пойти на какие-то важные социальные проекты в стране? Третий год сво, страну трясут теракты, мы даём 8 лямов в месяц какому-то парню по фамилии Горшков. Что, блин, не так-то?
+12
-6
+6
Ответ Алексей Гоголь
А это в каком регионе, какой профессии и с каким опытом (должностью) такой оклад? Или Вы каким делом занимаетесь, если не секрет? Просто любопытно.
Это примерно средняя зарплата по РФ
+7
-1
+6
Ответ Мужанов Дмитрий Александрович
До вычета налогов и с учётом бонусов порядка 1,5 млн 💲 будет получать, что явно не соответствует уровню его мастерства, да и вообще в РПЛ мало кто достоин сейчас таких зарплат.
Я понимаю когда еврокубки были, лимитчики получали очень много из-за этого же лимита. Но сейчас с чего им дают такие зп...
+7
-2
+5
Ответ Этот Райола хочет денег
Комментарий удален модератором
Да мы тут здесь никто не завидуем, всего лишь напросто а###ваем от этого всего))
+5
0
+5
Ответ kjartan
Жесть. Абсолютно феноменальное количество денег тратится на потеху зенитовской вип-ложе. Кто такой Горшков? Чем он уникален? Почему его зарплата не может ограничиться хотя бы 1.5 миллионами рублей в месяц, а остальные 6.5 - пойти на какие-то важные социальные проекты в стране? Третий год сво, страну трясут теракты, мы даём 8 лямов в месяц какому-то парню по фамилии Горшков. Что, блин, не так-то?
все правильно
+2
0
+2
Горшков: «ЗЕНИТ 💙 — это тебе, не московская шпана, это великий, футбольный клуб ⚽️, ГЕГЕМОН, ДОМИНАТОР и ГАЛАКТИКОС ВСЕЯ РУСИ 🇷🇺!!! Вперёд к новому треблу 🏆💙🏆💙🏆💙 . ЗЕНИТ — THE BEST 💥💥💥
+2
-1
+1
Спасибо Мутко что у наших дров такие зп,им и развиваться как спортсменам не нужно
+3
-2
+1
Ответ Алексей Гоголь
А это в каком регионе, какой профессии и с каким опытом (должностью) такой оклад? Или Вы каким делом занимаетесь, если не секрет? Просто любопытно.
Да в столице обычная зп
+2
-2
0
Ну вот всё и стало на свои места. Было 5 в месяц до уплаты налогов и никаких бонусов, стало 8 в месяц после уплаты, ну и сладкие бонусы, куда же без них. Итого: з/п х 3. Молодец. Заработал сам. Всем бы так. Ещё и поиграть после успеет, если с Зенитом не сложится совсем, как у Кругового. В Зенит сейчас русские идут только за 2 вещами: дармовое чемпионство и большие деньги. При Медведеве и Семаке по другому не будет. Тем более Сельдереевич надолго продлился. Можно только порадоваться за парня из Кондопоги, который обеспечил себя и всю свою семью на всю жизнь. Повторю, всем бы так.
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Ответ kolokolo22
10 лет надо работать, чтобы 8 лямов заработать
И все равно не хватит, чтобы закрыть ипотеку за студию в заднице Питера.
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Ответ Алексей Гоголь
А это в каком регионе, какой профессии и с каким опытом (должностью) такой оклад? Или Вы каким делом занимаетесь, если не секрет? Просто любопытно.
Он школу ещё не окончил
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Ответ ZenitFan
Он школу ещё не окончил
детсад, старшая группа
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Напомните сколько учителя и врачи в РФ получают?
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Да уж. Бюджетные деньги транжырят гады.
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Можно сказать, жизнь удалась. Красавчик чё
+2
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Ответ Владимир Пушкарев
Таков рынок, не он виноват в таких зарплатах
рынок таков, что ему кроме Зенита никто столько не готов заплатить.
Помню Бакаева переманили. Тупо предложили столько сколько Спартак не готов был ему платить. И это скамеечнику, которого и брали на скамейку
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