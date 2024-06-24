Зарплата Горшкова в «Зените» – 8 млн рублей в месяц. За чемпионство – крупные бонусы (Sport24)

Раскрыта информация о зарплате Юрия Горшкова в «Зените».

Защитник перешел в состав чемпионов России из «Крыльев Советов», подписав контракт по схеме «3+1».

Sport24 сообщает, что футболист будет зарабатывать около 8 млн рублей в месяц (после вычета налогов). Также предусмотрены крупные бонусы за победу в Мир .

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