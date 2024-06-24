Зарплата Горшкова в «Зените» – 8 млн рублей в месяц. За чемпионство – крупные бонусы (Sport24)
Раскрыта информация о зарплате Юрия Горшкова в «Зените».
Защитник перешел в состав чемпионов России из «Крыльев Советов», подписав контракт по схеме «3+1».
Sport24 сообщает, что футболист будет зарабатывать около 8 млн рублей в месяц (после вычета налогов). Также предусмотрены крупные бонусы за победу в Мир РПЛ.
«Зенит» купил Глушенкова, Горшкова и Волкова. Мысли Дорского о перестройке
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
Помню Бакаева переманили. Тупо предложили столько сколько Спартак не готов был ему платить. И это скамеечнику, которого и брали на скамейку