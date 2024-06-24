Горшков о переходе в «Зенит»: «Я счастлив! Это моя детская мечта. Решение принял за 10 секунд»

Юрий Горшков рассказал, что мечтал играть в «Зените».

Сегодня 25-летний защитник « » подписал контракт с «Зенитом» по схеме «3+1».

– , рады приветствовать вас в « »! Поделитесь эмоциями.

– Я очень счастлив! Это моя детская мечта, и я рад оказаться здесь.

– Как узнали об интересе петербуржцев? О чем подумали в тот момент и долго ли принималось итоговое решение?

– Узнал от агента, а решение принял за 10 секунд. Сразу сказал: «Да!» И дальше ждал, когда уладятся все формальности.

– Некоторых зенитовцев вы хорошо знаете по выступлениям за «Крылья» и сборную России. Советовались с кем-то из них перед переходом, спрашивали о чем-нибудь?

– Ванька Сергеев написал, мы с ним пообщались. Сказал, что меня здесь ждет – мне это понравилось! Он и в сборной подшучивал надо мной, спрашивал: «Ну когда уже приедешь?» И вот теперь это случилось.

– На днях вы прошли медосмотр в клинике ММЦ. Как оцените его результаты? Говорят, вами особенно был доволен окулист!

– Да, отметили мое острое зрение. В целом, было в новинку для меня, очень долгий процесс – но это другой уровень, тут так надо.

– От Петербурга до вашей родной Кондопоги менее 500 километров. Уместно ли предположить, что переход в «Зенит» – это практически возвращение домой?

– Практически да. Только правильно говорить с ударением на первую «о» – Кондопоги. А так я очень рад, это близко к дому, родные вообще счастливы!

– Если бы вас попросили назвать три своих самых сильных качества, каким был бы ответ?

– Характер, трудолюбие и выносливость.

– Вы почему-то не назвали мастерское исполнение штрафных. Готовы стать их штатным исполнителем в новом клубе?

– Всегда готов, но, думаю, тут тоже есть исполнители высокого класса, и нужно немного подождать.

– Ваш однофамилец, Александр Викторович Горшков, задал высокую планку для людей с этой фамилией, которые защищают цвета «Зенита». Продолжите славную традицию Горшковых в Петербурге?

– Очень на это надеюсь! Когда был маленьким, смотрел матчи «Зенита», видел победу в Кубке УЕФА, и Александр тоже там играл. Так что с детства начал следить за ним и за клубом.

– Для вас это было особенное чувство – что однофамилец добивается таких высот?

– Конечно, тем более, его еще и зовут, как моего папу. Для меня это было большим стимулом.

– У вас есть возможность обратиться к болельщикам сине-бело-голубых. Что бы вы хотели им сказать?

– Дорогие болельщики! Обещаю вам, что буду выкладываться на каждой игре, отдавать себя полностью и по максимуму приносить пользу этому клубу, – сказал Горшков.

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