Горшков о переходе в «Зенит»: «Я счастлив! Это моя детская мечта. Решение принял за 10 секунд»

Теги Зенит Крылья Советов Александр Горшков премьер-лига Россия Юрий Горшков Футбол

Юрий Горшков рассказал, что мечтал играть в «Зените».

Сегодня 25-летний защитник «Крыльев Советов» подписал контракт с «Зенитом» по схеме «3+1».

Юрий, рады приветствовать вас в «Зените»! Поделитесь эмоциями. 

– Я очень счастлив! Это моя детская мечта, и я рад оказаться здесь.

– Как узнали об интересе петербуржцев? О чем подумали в тот момент и долго ли принималось итоговое решение? 

– Узнал от агента, а решение принял за 10 секунд. Сразу сказал: «Да!» И дальше ждал, когда уладятся все формальности.

– Некоторых зенитовцев вы хорошо знаете по выступлениям за «Крылья» и сборную России. Советовались с кем-то из них перед переходом, спрашивали о чем-нибудь? 

– Ванька Сергеев написал, мы с ним пообщались. Сказал, что меня здесь ждет – мне это понравилось! Он и в сборной подшучивал надо мной, спрашивал: «Ну когда уже приедешь?» И вот теперь это случилось.

– На днях вы прошли медосмотр в клинике ММЦ. Как оцените его результаты? Говорят, вами особенно был доволен окулист! 

– Да, отметили мое острое зрение. В целом, было в новинку для меня, очень долгий процесс – но это другой уровень, тут так надо.

– От Петербурга до вашей родной Кондопоги менее 500 километров. Уместно ли предположить, что переход в «Зенит» – это практически возвращение домой? 

– Практически да. Только правильно говорить с ударением на первую «о» – Кондопоги. А так я очень рад, это близко к дому, родные вообще счастливы!

– Если бы вас попросили назвать три своих самых сильных качества, каким был бы ответ?

– Характер, трудолюбие и выносливость.

– Вы почему-то не назвали мастерское исполнение штрафных. Готовы стать их штатным исполнителем в новом клубе? 

– Всегда готов, но, думаю, тут тоже есть исполнители высокого класса, и нужно немного подождать.

– Ваш однофамилец, Александр Викторович Горшков, задал высокую планку для людей с этой фамилией, которые защищают цвета «Зенита». Продолжите славную традицию Горшковых в Петербурге?

– Очень на это надеюсь! Когда был маленьким, смотрел матчи «Зенита», видел победу в Кубке УЕФА, и Александр тоже там играл. Так что с детства начал следить за ним и за клубом.

– Для вас это было особенное чувство – что однофамилец добивается таких высот? 

– Конечно, тем более, его еще и зовут, как моего папу. Для меня это было большим стимулом.

– У вас есть возможность обратиться к болельщикам сине-бело-голубых. Что бы вы хотели им сказать?

– Дорогие болельщики! Обещаю вам, что буду выкладываться на каждой игре, отдавать себя полностью и по максимуму приносить пользу этому клубу, – сказал Горшков.

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70 комментариев
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Осторожно, в комментариях орудует мясная диаспора
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+57
Ответ Илья Ломакин
Комментарий удален пользователем
Ну не в Спартак же идти за борщ играть, он же не контрабандист какой то
+52
-12
+40
Вот таких и надо подписывать,а не Тикнизянов.
+50
-18
+32
Ответ Илья Ломакин
Комментарий удален пользователем
Ой, опять бескорыстные появились)
Работаешь за идею?

Что ж ты фраер сдал назад?
Коммент удалил)))
+33
-6
+27
Ответ Spartakus1984
Комментарий скрыт
За своей лавкой следите.
А то накупили на 37,5 млн евро.
А ниже Локо, который без денег)))
+30
-4
+26
Ответ leppyanen
Осторожно, в комментариях орудует мясная диаспора
московские «болельщики» Балтики и Краснодара ты хотел сказать))
+35
-11
+24
Ответ atomio
московские «болельщики» Балтики и Краснодара ты хотел сказать))
И красно-белые, которые с детства за Динамо!
Вот это сюр конечно)))
+32
-10
+22
Ну и что думать было? Сравните с армянской капризулей
Конечно всегда надо отдавать предпочтение тому кто хочет играть за клуб в первую очередь, а не кому просто жирнее контракт
+30
-13
+17
Приятно что пацан пришел к исполнению мечты. Все карты в руки, Сантос не молодеет.
+17
-5
+12
Ответ Евпатий Романов
Сказал бы честно - иду за длинным рублём, нет начал выдавать из себя лицемерную дичь
Вот-вот. Не за титулами же в Зенит идти и не для того, чтоб иметь возможность играть с сильнейшими.
+14
-4
+10
Юрий Горшков в фильме "Принять решение за 10 секунд"
+11
-1
+10
Ответ Spartakus1984
Пххпхп чем покупка зенитом игрока себе на лавку,может задеть кого то?))
Задевает не покупка Зенитом игрока на лавку а вот эта вот часть про детскую мечту. Она сталкивает вас с мыслью о том, что даже не самые юные уже футболисты выросли на победах Зенита.
+13
-3
+10
Ответ Rudenzik
Комментарий скрыт
Ничего не делал, случайно вышло)))

Начинал заниматься футболом в ДЮСШ № 7 (г. Кондопога). В возрасте 12 лет, после удачно пройденного просмотра, был зачислен в академию «Чертаново». Там же окончил общеобразовательную школу с золотой медалью.

На профессиональном уровне дебютировал в составе «Чертаново» 18 августа 2016 года в матче Первенства ПФЛ против клуба «Энергомаш», в котором вышел на замену на 79-й минуте вместо Владислава Сарвели. В сезоне 2017/18 вместе с «Чертаново» стал победителем зоны ПФЛ «Запад» и следующие два сезона отыграл в ФНЛ.

Летом 2020 года, в составе группы из восьми «чертановцев», перешёл в «Крылья Советов». 21 апреля 2021 года отыграл полный матч в рамках полуфинала Кубка России 2020/21, в котором «Крылья» в серии послематчевых пенальти одержали победу над «Ахматом».

В 2021 году в составе «Крыльев Советов» вышел в премьер-лигу. 25 июля 2021 года дебютировал в премьер-лиге в стартовом составе в матче против «Ахмата» (1:2). Первый гол в премьер-лиге забил 20 марта 2022 года в ворота «Сочи» (3:2).
+10
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+8
Ответ Spartakus1984
Пххпхп чем покупка зенитом игрока себе на лавку,может задеть кого то?))
Так ты же зашел, прокомментировал.
Если новость рядовая и не стоит внимания, что ты тут делаешь?
+7
0
+7
Вот набежали... обсуждатели-осуждатели...
Может парень вдохновился оптытом Александра Анюкова и захотел постараться пройти тот же путь. Так пожелаем же ему удачи в этом) Если он сможет себя проявить, буду очень рад.
+9
-2
+7
Ответ leppyanen
Осторожно, в комментариях орудует мясная диаспора
Диарея, а не диаспора ))
+8
-1
+7
Удачной карьеры Юрию надеюсь поборется за место в старте с Дугласом
+8
-1
+7
А в Москвабаде опять дожди?)))
+14
-8
+6
Тьфу....позорник((
+6
-1
+5
Добро пожаловать!
Зенит - мечта🤗
+16
-11
+5
Правильно решил и нечего было раздумывать! Если показать все свои способности, то в лучшем клубе РПЛ!
+8
-3
+5
Ответ Spartakus1984
Пххпхп чем покупка зенитом игрока себе на лавку,может задеть кого то?))
если бы тебя так не волновало, то ты бы не скакал, как блоха по нашим веткам)
сидел бы тихо на своей и оправдывал промесика)
+6
-2
+4
Ответ Spartakus1984
Комментарий скрыт
И это только сезон 23/24)
Угальде 13 млн
Бонгонда 7,5 млн
Медина 6 млн
Рябчук 6
Бабич 5
Ты сравниваешь Пиняева, престарелого Дзюбу и Изодора который уже у нас "играет")))
+6
-2
+4
Ответ Spartakus1984
Комментарий скрыт
а сколько вы насыпали всяким Кралам и компани, не считал?)))
+6
-2
+4
Ответ Spartakus1984
Комментарий скрыт
В случае продажи - Вендела или Клаудиньо, Сантос может быть перемещен на позицию в центр полузащиты, так что Горшков вполне может стать игроком стартового состава! Всё в его руках! Удачи и спортивного роста!
+4
-1
+3
Ответ fussballer
Компани не играл за Спартак.
А Крал и компания?)
+3
-1
+2
Ответ Камо Мелкумян
Комментарий скрыт
Снова не выбрали твой середняк…
Плак плак 😅
+5
-3
+2
Ответ Ваня Аналитик
н-да...устроил парень свою жизнь и ради Бога...
И правильно сделал
+6
-4
+2
Ответ L.A.S_Vegas_777_
А в Москвабаде опять дожди?)))
Солёные
+7
-5
+2
Ответ Spartakus1984
Пххпхп чем покупка зенитом игрока себе на лавку,может задеть кого то?))
Напомнить про переход Ахметова?
+4
-2
+2
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