Горшков о переходе в «Зенит»: «Я счастлив! Это моя детская мечта. Решение принял за 10 секунд»
Юрий Горшков рассказал, что мечтал играть в «Зените».
Сегодня 25-летний защитник «Крыльев Советов» подписал контракт с «Зенитом» по схеме «3+1».
– Юрий, рады приветствовать вас в «Зените»! Поделитесь эмоциями.
– Я очень счастлив! Это моя детская мечта, и я рад оказаться здесь.
– Как узнали об интересе петербуржцев? О чем подумали в тот момент и долго ли принималось итоговое решение?
– Узнал от агента, а решение принял за 10 секунд. Сразу сказал: «Да!» И дальше ждал, когда уладятся все формальности.
– Некоторых зенитовцев вы хорошо знаете по выступлениям за «Крылья» и сборную России. Советовались с кем-то из них перед переходом, спрашивали о чем-нибудь?
– Ванька Сергеев написал, мы с ним пообщались. Сказал, что меня здесь ждет – мне это понравилось! Он и в сборной подшучивал надо мной, спрашивал: «Ну когда уже приедешь?» И вот теперь это случилось.
– На днях вы прошли медосмотр в клинике ММЦ. Как оцените его результаты? Говорят, вами особенно был доволен окулист!
– Да, отметили мое острое зрение. В целом, было в новинку для меня, очень долгий процесс – но это другой уровень, тут так надо.
– От Петербурга до вашей родной Кондопоги менее 500 километров. Уместно ли предположить, что переход в «Зенит» – это практически возвращение домой?
– Практически да. Только правильно говорить с ударением на первую «о» – Кондопоги. А так я очень рад, это близко к дому, родные вообще счастливы!
– Если бы вас попросили назвать три своих самых сильных качества, каким был бы ответ?
– Характер, трудолюбие и выносливость.
– Вы почему-то не назвали мастерское исполнение штрафных. Готовы стать их штатным исполнителем в новом клубе?
– Всегда готов, но, думаю, тут тоже есть исполнители высокого класса, и нужно немного подождать.
– Ваш однофамилец, Александр Викторович Горшков, задал высокую планку для людей с этой фамилией, которые защищают цвета «Зенита». Продолжите славную традицию Горшковых в Петербурге?
– Очень на это надеюсь! Когда был маленьким, смотрел матчи «Зенита», видел победу в Кубке УЕФА, и Александр тоже там играл. Так что с детства начал следить за ним и за клубом.
– Для вас это было особенное чувство – что однофамилец добивается таких высот?
– Конечно, тем более, его еще и зовут, как моего папу. Для меня это было большим стимулом.
– У вас есть возможность обратиться к болельщикам сине-бело-голубых. Что бы вы хотели им сказать?
– Дорогие болельщики! Обещаю вам, что буду выкладываться на каждой игре, отдавать себя полностью и по максимуму приносить пользу этому клубу, – сказал Горшков.
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Работаешь за идею?
Что ж ты фраер сдал назад?
Коммент удалил)))
А то накупили на 37,5 млн евро.
А ниже Локо, который без денег)))
Вот это сюр конечно)))
Конечно всегда надо отдавать предпочтение тому кто хочет играть за клуб в первую очередь, а не кому просто жирнее контракт
Начинал заниматься футболом в ДЮСШ № 7 (г. Кондопога). В возрасте 12 лет, после удачно пройденного просмотра, был зачислен в академию «Чертаново». Там же окончил общеобразовательную школу с золотой медалью.
На профессиональном уровне дебютировал в составе «Чертаново» 18 августа 2016 года в матче Первенства ПФЛ против клуба «Энергомаш», в котором вышел на замену на 79-й минуте вместо Владислава Сарвели. В сезоне 2017/18 вместе с «Чертаново» стал победителем зоны ПФЛ «Запад» и следующие два сезона отыграл в ФНЛ.
Летом 2020 года, в составе группы из восьми «чертановцев», перешёл в «Крылья Советов». 21 апреля 2021 года отыграл полный матч в рамках полуфинала Кубка России 2020/21, в котором «Крылья» в серии послематчевых пенальти одержали победу над «Ахматом».
В 2021 году в составе «Крыльев Советов» вышел в премьер-лигу. 25 июля 2021 года дебютировал в премьер-лиге в стартовом составе в матче против «Ахмата» (1:2). Первый гол в премьер-лиге забил 20 марта 2022 года в ворота «Сочи» (3:2).
Если новость рядовая и не стоит внимания, что ты тут делаешь?
Может парень вдохновился оптытом Александра Анюкова и захотел постараться пройти тот же путь. Так пожелаем же ему удачи в этом) Если он сможет себя проявить, буду очень рад.
Зенит - мечта🤗
сидел бы тихо на своей и оправдывал промесика)
Угальде 13 млн
Бонгонда 7,5 млн
Медина 6 млн
Рябчук 6
Бабич 5
Ты сравниваешь Пиняева, престарелого Дзюбу и Изодора который уже у нас "играет")))
Плак плак 😅