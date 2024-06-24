Орлов о Горшкове в «Зените»: «В «Спартак» я бы не пошел сейчас, разный уровень клубов. Там пока неразбериха, не все выстроено, нет четкой вертикали, все довольно зыбко»

Теги Спартак Зенит Крылья Советов премьер-лига Россия Геннадий Орлов Спорт-Экспресс Юрий Горшков Футбол

Геннадий Орлов считает, что Юрий Горшков поступил правильно, перейдя в «Зенит».

Сегодня сине-бело-голубые объявили о переходе 25-летнего защитника из «Крыльев Советов». С 25-летним футболистом заключен контракт по схеме «3+1». На игрока также претендовал московский «Спартак».

– Это правда, что «Зенит» перехватил Горшкова у «Спартака»?

– Не знаю, не в курсе.

– Но вы не считаете, что в «Спартаке» у него было бы больше игровой практики?

– Возможно. Но на каком месте оказался «Спартак» по итогам сезона?

– На пятом.

– Ну вот... Это же разный уровень клубов! Я бы сейчас в «Спартак» не пошел.

Там пока неразбериха, не все выстроено, нет четкой вертикали. Все довольно зыбко, зыбко, – сказал журналист и комментатор Геннадий Орлов.

«Зенит» купил Горшкова у «Крыльев». Контракт с защитником – по схеме «3+1»

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25 комментариев
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Ответ superbro
Орлов о Горшкове в «Зените»: «В «Спартак» я бы не пошел сейчас, разный уровень зарплат. Там пока так не разбрасываются народными деньгами»
Не разбрасываются деньгами?
Бонгонда+Медина+Рябчук+Бабич-24 млн и трое игроки ротации,у кого ещё трое лавочников на 19 млн?Угальде 1 гол за пол чемпионата 13+2 млн...
+30
-13
+17
а сидеть на скамейке лучше?
+22
-11
+11
Ответ Спартак сила
Димон привет, как там Артур 15+5?
Привет,Артур зарешал в Краснодаре и Ростову победный влепил.Благодаря его голам Зенит заработал больше миллиарда в чемпионате.
+13
-3
+10
Ответ superbro
Комментарий скрыт
Про зарплаты Борзыкин рассказал?
Можно какие-то пруфы или "все знают" сойдет?
Бонгонда и Медина с Рябчуком игроки ротации,но если тебе нравится кто же против.
Смотрят футбол со скамейки,упс,топари,ахаха.
Желаешь таких трансферов побольше вам в команду раз их игра топовая для смотрящего футбол.))
+10
-3
+7
Ответ Spartakus1984
Комментарий удален модератором
Никто из них не сыграл ни матча целиком,кроме Бабича.
+5
0
+5
Ответ VIC
Да ,уж! Вертикаль Зенита пронизала все административные структуры РПЛ .
Да что там "административные структуры РПЛ"! Даже осужденного за поножовщину и контрабанду наркотиков Промеса пытаются вытащить в Россию на уровне министерств! Хотя, погодите, этот постыдный акт, вроде, не Зенит организует... 🤭

И да. ЧС сказочных "болельщиков футбола", не болеющих ни за один клуб... ;)
+6
-1
+5
Орлов о Горшкове в «Зените»: «В «Спартак» я бы не пошел сейчас, разный уровень зарплат. Там пока так не разбрасываются народными деньгами»
+28
-24
+4
Ответ VIC
Да ,уж! Вертикаль Зенита пронизала все административные структуры РПЛ .
Уже вон и Промеса собрались вытаскивать и визу ему продлевать, чтоб Спартак опорочить
+4
0
+4
А нюх как у собаки, а глаз как у Орла!
+5
-2
+3
Да ,уж! Вертикаль Зенита пронизала все административные структуры РПЛ .
+9
-6
+3
Зенит усиляется а мы сопли жуем
+4
-1
+3
Кстати, если в Спартаке "всё зыбко", приравнивает ли это его к кошачьему туалету?!🤔
+1
0
+1
На одном ютуб-шоу его видел недавно - абсолютно адекватен. Против фанайди, за пиво, против лимита.
Но как интервью дает такие вот - одна неадекватщина. Как у него так выходит? Специально троллит?
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Ответ Дмитрий9779
Не разбрасываются деньгами? Бонгонда+Медина+Рябчук+Бабич-24 млн и трое игроки ротации,у кого ещё трое лавочников на 19 млн?Угальде 1 гол за пол чемпионата 13+2 млн...
Какой ротации?Бабич основной игрок Спартака,и кроме первых матчей пропустил только последние из-за травмы.Бонгонда тоже почти все матчи отыграл .Медина больше половины играл,а так как его Абаскаль не правильно использовал его каждый матч болелы Спартака не хотели видеть на поле.И понятно,что мы то его точно замечали на поле.

П.с про Угальде смех конечно.Напомни первые сезоны Кассьеры,Вендела,Малкома в Зените.Тоже самое?А во сколько раз его трансфер был дешевле?
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Ответ Дмитрий9779
Спроси у Рябчука и иже с ним Медин.
Комментарий удален модератором
Ответ Гусеконь
а сидеть на скамейке лучше?
Хм в сравнении с чем?
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