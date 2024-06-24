Орлов о Горшкове в «Зените»: «В «Спартак» я бы не пошел сейчас, разный уровень клубов. Там пока неразбериха, не все выстроено, нет четкой вертикали, все довольно зыбко»

Геннадий Орлов считает, что Юрий Горшков поступил правильно, перейдя в «Зенит».

Сегодня сине-бело-голубые объявили о переходе 25-летнего защитника из « ». С 25-летним футболистом заключен контракт по схеме «3+1». На игрока также претендовал московский «Спартак».

– Это правда, что «Зенит» перехватил Горшкова у « »?

– Не знаю, не в курсе.

– Но вы не считаете, что в «Спартаке» у него было бы больше игровой практики?

– Возможно. Но на каком месте оказался «Спартак» по итогам сезона?

– На пятом.

– Ну вот... Это же разный уровень клубов! Я бы сейчас в «Спартак» не пошел.

Там пока неразбериха, не все выстроено, нет четкой вертикали. Все довольно зыбко, зыбко, – сказал журналист и комментатор .

«Зенит» купил Горшкова у «Крыльев». Контракт с защитником – по схеме «3+1»

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