Орлов о Горшкове в «Зените»: «В «Спартак» я бы не пошел сейчас, разный уровень клубов. Там пока неразбериха, не все выстроено, нет четкой вертикали, все довольно зыбко»
Геннадий Орлов считает, что Юрий Горшков поступил правильно, перейдя в «Зенит».
Сегодня сине-бело-голубые объявили о переходе 25-летнего защитника из «Крыльев Советов». С 25-летним футболистом заключен контракт по схеме «3+1». На игрока также претендовал московский «Спартак».
– Это правда, что «Зенит» перехватил Горшкова у «Спартака»?
– Не знаю, не в курсе.
– Но вы не считаете, что в «Спартаке» у него было бы больше игровой практики?
– Возможно. Но на каком месте оказался «Спартак» по итогам сезона?
– На пятом.
– Ну вот... Это же разный уровень клубов! Я бы сейчас в «Спартак» не пошел.
Там пока неразбериха, не все выстроено, нет четкой вертикали. Все довольно зыбко, зыбко, – сказал журналист и комментатор Геннадий Орлов.
«Зенит» купил Горшкова у «Крыльев». Контракт с защитником – по схеме «3+1»
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Бонгонда+Медина+Рябчук+Бабич-24 млн и трое игроки ротации,у кого ещё трое лавочников на 19 млн?Угальде 1 гол за пол чемпионата 13+2 млн...
Можно какие-то пруфы или "все знают" сойдет?
Бонгонда и Медина с Рябчуком игроки ротации,но если тебе нравится кто же против.
Смотрят футбол со скамейки,упс,топари,ахаха.
Желаешь таких трансферов побольше вам в команду раз их игра топовая для смотрящего футбол.))
И да. ЧС сказочных "болельщиков футбола", не болеющих ни за один клуб... ;)
Но как интервью дает такие вот - одна неадекватщина. Как у него так выходит? Специально троллит?
П.с про Угальде смех конечно.Напомни первые сезоны Кассьеры,Вендела,Малкома в Зените.Тоже самое?А во сколько раз его трансфер был дешевле?