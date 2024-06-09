«Ювентусу» интересен Роке. Форварда «Барсы» могут попробовать подписать в случае ухода Кина
Витор Роке может оказаться в Серии А.
Как сообщает Calciomercato со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, форвард «Барселоны» входит в число футболистов, интересующих «Ювентус». В случае расставания с Мойзе Кином туринцы могут попробовать подписать бразильца.
Отмечается, что «Барселона» захочет отбить потраченные на Роке средства в случае решения о его продаже.
В этом сезоне нападающий провел 14 игр в Ла Лиге и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
А потом оказалось все для того, чтобы все было окей по финансовым отчетам )