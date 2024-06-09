«Ювентусу» интересен Роке. Форварда «Барсы» могут попробовать подписать в случае ухода Кина

Теги Ювентус Барселона серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Мойзе Кин Витор Роке Футбол

Витор Роке может оказаться в Серии А.

Как сообщает Calciomercato со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, форвард «Барселоны» входит в число футболистов, интересующих «Ювентус». В случае расставания с Мойзе Кином туринцы могут попробовать подписать бразильца.

Отмечается, что «Барселона» захочет отбить потраченные на Роке средства в случае решения о его продаже.

В этом сезоне нападающий провел 14 игр в Ла Лиге и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Материалы по теме

9 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Очень странно, отвалили столько денег, а теперь пытаются избавиться как будто он последние 3 года делал ставки и вот-вот это вскроется.
+2
0
+2
Как же хорош Ювентус, выручит Барсу в трудное время.
+1
-1
0
В аренду бездаря!!! При Лёве он не будет играть
0
0
0
Обмен на Влаховича
0
0
0
Не понимаю, почему Ювентус носится с этим Кином? Любой средний нап будет лучше этого бревна.
0
0
0
Ответ samatzakirzyanov
Как же хорош Ювентус, выручит Барсу в трудное время.
Да обычное дело для двух клубов - до сих пор в памяти невероятно странный «обмен» между клубами продажей Артура за 80 млн и покупкой Пьянича за 60 млн.
А потом оказалось все для того, чтобы все было окей по финансовым отчетам )
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий