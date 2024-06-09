«Ювентусу» интересен Роке. Форварда «Барсы» могут попробовать подписать в случае ухода Кина

Витор Роке может оказаться в Серии А.

Как сообщает Calciomercato со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, форвард «Барселоны» входит в число футболистов, интересующих « ». В случае расставания с туринцы могут попробовать подписать бразильца.

Отмечается, что « » захочет отбить потраченные на средства в случае решения о его продаже.

В этом сезоне нападающий провел 14 игр в и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.