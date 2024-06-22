«Барса» готова выслушать предложения по всем игрокам, кроме 6 неприкосновенных: Педри, Гави, Ямаля, тер Стегена, Кубарси и Фермина

«Барселона» обозначила шесть игроков, не подлежащих трансферу.

По информации Diario Sport, неприкосновенными для руководства «блауграны» являются , , , , и тер Стеген.

Положение остальных игроков отличается. Уход некоторых будет воспринят клубом положительно, а другие могут уйти только за крупную сумму, например, и Алехандро Бальде. Новый тренер считает их важными игроками, но в случае высокого предложения клуб задумается о продаже.

Руководство рассчитывает на Жуля Кунде, и , но готово рассмотреть продажу как француза, так и датчанина. То же самое касается и Мартинеса, чья регистрация находится под вопросом из-за финансового фэйр-плей, поскольку он был зарегистрирован в только до 30 июня 2024 года.

В полузащите уход считается почти решенным. Он может вернуться в «Жирону» за сумму, примерно равную той, что « » заплатила за него прошлым летом – 3,5 миллиона евро. У Серджи заканчивается контракт, и его продление зависит от зарплатного фонда «Барселоны».

Что касается Френки де , его ситуация схожа с Араухо. У него очень высокая зарплата, и клуб предложил ему продление контракта, но игрок пока не ответил. В любом случае, если поступит значительное предложение, оно будет рассмотрено, как в случае с , хотя по немцу их не ожидают.

должен стать важным игроком с приходом Флика, но его готовы продать, учитывая возраст и высокую зарплату поляка. Также будут рассмотрены предложения по и – особенно по второму. Бразилец не хочет уходить, но на него есть высокий спрос, и клуб может пожертвовать им для инвестиций в другую позицию.

Последний в списке – . При Хави его уход считался почти решенным, но с Фликом у него есть шанс остаться, хотя приоритетом остается аренда бразильца.

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