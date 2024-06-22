«Барса» готова выслушать предложения по всем игрокам, кроме 6 неприкосновенных: Педри, Гави, Ямаля, тер Стегена, Кубарси и Фермина
«Барселона» обозначила шесть игроков, не подлежащих трансферу.
По информации Diario Sport, неприкосновенными для руководства «блауграны» являются Пау Кубарси, Ламин Ямаль, Педри, Гави, Фермин Лопес и Марк-Андре тер Стеген.
Положение остальных игроков отличается. Уход некоторых будет воспринят клубом положительно, а другие могут уйти только за крупную сумму, например, Рональд Араухо и Алехандро Бальде. Новый тренер Ханси Флик считает их важными игроками, но в случае высокого предложения клуб задумается о продаже.
Руководство рассчитывает на Жуля Кунде, Андреаса Кристенсена и Иньиго Мартинеса, но готово рассмотреть продажу как француза, так и датчанина. То же самое касается и Мартинеса, чья регистрация находится под вопросом из-за финансового фэйр-плей, поскольку он был зарегистрирован в Ла Лиге только до 30 июня 2024 года.
В полузащите уход Ориоля Ромеу считается почти решенным. Он может вернуться в «Жирону» за сумму, примерно равную той, что «Барселона» заплатила за него прошлым летом – 3,5 миллиона евро. У Серджи Роберто заканчивается контракт, и его продление зависит от зарплатного фонда «Барселоны».
Что касается Френки де Йонга, его ситуация схожа с Араухо. У него очень высокая зарплата, и клуб предложил ему продление контракта, но игрок пока не ответил. В любом случае, если поступит значительное предложение, оно будет рассмотрено, как в случае с Илкаем Гюндоганом, хотя по немцу их не ожидают.
Левандовски должен стать важным игроком с приходом Флика, но его готовы продать, учитывая возраст и высокую зарплату поляка. Также будут рассмотрены предложения по Феррану Торресу и Рафинье – особенно по второму. Бразилец не хочет уходить, но на него есть высокий спрос, и клуб может пожертвовать им для инвестиций в другую позицию.
Последний в списке – Витор Роке. При Хави его уход считался почти решенным, но с Фликом у него есть шанс остаться, хотя приоритетом остается аренда бразильца.
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А так, я просто обалдел, когда к ним пришел бесплатно Обамеянг из Арсенала, а они его продали Челси за 30 лямов. Умеют же делать деньги на пустом месте)