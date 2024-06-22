«Барса» готова выслушать предложения по всем игрокам, кроме 6 неприкосновенных: Педри, Гави, Ямаля, тер Стегена, Кубарси и Фермина

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«Барселона» обозначила шесть игроков, не подлежащих трансферу.

По информации Diario Sport, неприкосновенными для руководства «блауграны» являются Пау Кубарси, Ламин Ямаль, Педри, Гави, Фермин Лопес и Марк-Андре тер Стеген.

Положение остальных игроков отличается. Уход некоторых будет воспринят клубом положительно, а другие могут уйти только за крупную сумму, например, Рональд Араухо и Алехандро Бальде. Новый тренер Ханси Флик считает их важными игроками, но в случае высокого предложения клуб задумается о продаже.

Руководство рассчитывает на Жуля Кунде, Андреаса Кристенсена и Иньиго Мартинеса, но готово рассмотреть продажу как француза, так и датчанина. То же самое касается и Мартинеса, чья регистрация находится под вопросом из-за финансового фэйр-плей, поскольку он был зарегистрирован в Ла Лиге только до 30 июня 2024 года.

В полузащите уход Ориоля Ромеу считается почти решенным. Он может вернуться в «Жирону» за сумму, примерно равную той, что «Барселона» заплатила за него прошлым летом – 3,5 миллиона евро. У Серджи Роберто заканчивается контракт, и его продление зависит от зарплатного фонда «Барселоны».

Что касается Френки де Йонга, его ситуация схожа с Араухо. У него очень высокая зарплата, и клуб предложил ему продление контракта, но игрок пока не ответил. В любом случае, если поступит значительное предложение, оно будет рассмотрено, как в случае с Илкаем Гюндоганом, хотя по немцу их не ожидают.

Левандовски должен стать важным игроком с приходом Флика, но его готовы продать, учитывая возраст и высокую зарплату поляка. Также будут рассмотрены предложения по Феррану Торресу и Рафинье – особенно по второму. Бразилец не хочет уходить, но на него есть высокий спрос, и клуб может пожертвовать им для инвестиций в другую позицию.

Последний в списке – Витор Роке. При Хави его уход считался почти решенным, но с Фликом у него есть шанс остаться, хотя приоритетом остается аренда бразильца.

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27 комментариев
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Нико Уильямса надо брать , и от балласта избавляться…
+45
-3
+42
Я помню, как когда-то неприкосновенными были Фати, Араухо.
+11
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+11
Гюндоган не в списке? Удивлен…
+7
0
+7
Ответ Cosstigan
Нико Уильямса надо брать , и от балласта избавляться…
Тогда нужно избавляться и от Рафиньи, и от Феррана
+7
0
+7
Ответ Cosstigan
Нико Уильямса надо брать , и от балласта избавляться…
Полностью согласен, слишком много балласта накопилось
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Фанатам Барсы стоит запомнить фразу: чтобы купить что-нибудь нужное, нужно продать что-нибудь ненужное
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Ответ Прошлтт Рооллшг
Игрок классный. Но уже в возрасте
да тут его лидерские качества нужны,какой смысл его было брать,чтобы сразу сливать.Это не Левандовски,который и сдал ,и сам по себе не игрок для стиля Барсы
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+2
Ответ brno2020
Ничё себе, распродажа! А точно Флик справится с одним Кубарси в центре обороны?
флика для этого и брали чтобы сделать лошка, распродав пол клуба и заставить играть остатками, Хави был с этим не согласен
+6
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+2
Предложения будут в духе оставить всех этих игроков себе :)))
+2
-1
+1
Ответ 7s6vjn2j5s
Гюндоган не в списке? Удивлен…
ну если предложат прям много денег, то барса возражать не станет, и это правильно. но все забывают, что тут не работорговля, и согласие игрока тоже нужно, а его не будет. как и в случае с левандовским, рафиньей, де йонгом. барселона классныц город, платят им очень хорошо, больше им будут платить или в псж, или в мю, или в мсити, или в саудовской аравии. и во всех четырех случаях или верхи не хотят… или низы не хотят)
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Ответ Den-is
Так и Флика могут продать, если совсем припрет) А так, я просто обалдел, когда к ним пришел бесплатно Обамеянг из Арсенала, а они его продали Челси за 30 лямов. Умеют же делать деньги на пустом месте)
Какие 30 млн? За 12 его Челси купил
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Да эти футболисты просто нулевые , там Левандовски как никак забывает и Гюндоган лучший игрок,
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Так и Флика могут продать, если совсем припрет)
А так, я просто обалдел, когда к ним пришел бесплатно Обамеянг из Арсенала, а они его продали Челси за 30 лямов. Умеют же делать деньги на пустом месте)
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Ну да согласен
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Ничё себе, распродажа! А точно Флик справится с одним Кубарси в центре обороны?
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Ответ kaka10
Хави никого из текущих и новых игроков не смог развить и апгрейднуть. Один лишь Араухо остаётся ликвидным по старой памяти, а по факту сезон неудачно провёл Школьники не в счёт, ибо это новые лица в футболе
ну если бы не хави то эти школьники вообще пылили за вторую команду)
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Ответ Sadullo
За сколько дадите де йонга
Пачка кириешек
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Ответ 7s6vjn2j5s
Гюндоган не в списке? Удивлен…
Игрок классный. Но уже в возрасте
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Ответ Green grass
Какие 30 млн? За 12 его Челси купил
А, ну да. Но все равно 12 лямов с куста)
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