«Барселона» отдаст Роке в аренду, если не зарегистрирует на сезон. В клубе верят, что Ферран сможет подменять Левандовского

«Барселона» отдаст Витора Роке в аренду, если не зарегистрирует на сезон.

Каталонцы хотят, чтобы бразилец прошел предсезонную подготовку под руководством Ханси Флика, нового главного тренера, и немецкий специалист уже сообщил, что рассчитывает на форварда.

При этом есть вероятность, что «блауграна» не сможет зарегистрировать 19-летнего футболиста, и в таком случае его постараются отправить в аренду.

Если Роке уйдет, то подменять Роберта Левандовского будет . В клубе верят, что испанский вингер способен играть в роли «девятки». Также могут быть задействованы игроки из резервной и молодежной команд.