«Барселона» отдаст Роке в аренду, если не зарегистрирует на сезон. В клубе верят, что Ферран сможет подменять Левандовского
«Барселона» отдаст Витора Роке в аренду, если не зарегистрирует на сезон.
Каталонцы хотят, чтобы бразилец прошел предсезонную подготовку под руководством Ханси Флика, нового главного тренера, и немецкий специалист уже сообщил, что рассчитывает на форварда.
При этом есть вероятность, что «блауграна» не сможет зарегистрировать 19-летнего футболиста, и в таком случае его постараются отправить в аренду.
Если Роке уйдет, то подменять Роберта Левандовского будет Ферран Торрес. В клубе верят, что испанский вингер способен играть в роли «девятки». Также могут быть задействованы игроки из резервной и молодежной команд.
Куда б он не перешёл, это в любом случае будет повышение)