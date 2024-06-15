«Барселона» отдаст Роке в аренду, если не зарегистрирует на сезон. В клубе верят, что Ферран сможет подменять Левандовского

Теги Барселона Ла Лига возможные трансферы Ханс-Дитер Флик Роберт Левандовски Ферран Торрес Витор Роке Футбол

«Барселона» отдаст Витора Роке в аренду, если не зарегистрирует на сезон.

Каталонцы хотят, чтобы бразилец прошел предсезонную подготовку под руководством Ханси Флика, нового главного тренера, и немецкий специалист уже сообщил, что рассчитывает на форварда.

При этом есть вероятность, что «блауграна» не сможет зарегистрировать 19-летнего футболиста, и в таком случае его постараются отправить в аренду.

Если Роке уйдет, то подменять Роберта Левандовского будет Ферран Торрес. В клубе верят, что испанский вингер способен играть в роли «девятки». Также могут быть задействованы игроки из резервной и молодежной команд.

11 комментариев
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Ферран, который далеко не самый забивной игрок, будет подменять Левандовского на спаде. Хороший план, Барселона, надёжный, блин, как швейцарские часы, если я правильно понял.
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Купить чтоб он не играл пол сезона,и потом отдать в аренду
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Ответ войд
Роке надо валить с этого бестрофейного середняка Куда б он не перешёл, это в любом случае будет повышение)
Стабильного участника Лиги Чемпионов и претендента на внутренние трофеи бок о бок с монструозным Реалом называть середняком это сильно
+7
-4
+3
Роке надо валить с этого бестрофейного середняка
Куда б он не перешёл, это в любом случае будет повышение)
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С такими планами, сезон можно не начинать. До начала сезона ещё пара месяцев. Найдут решение
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Барселона не сможет зарегистрировать игрока . Да- да , слышим это в последнее время часто , но почему-то потом все становится хорошо . Плюс главная фраза , что Флик рассчитывает на форварда .
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Полная глупость , очень перспективный молодой игрок , шанс можно дать !!!
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Ответ evroandreevi4@yandex.ru
Купить чтоб он не играл пол сезона,и потом отдать в аренду
И это клуб который вроде как в кризисе)))
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