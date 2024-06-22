«Наполи» может купить или арендовать Роке. «Атлетико» и «Порту» форвард «Барсы» тоже интересен
Витор Роке интересен «Наполи».
Diario Sport сообщает, что неаполитанцы, как и «Порту» и «Атлетико», заинтересованы в подписании форварда «Барселоны» и настроены очень серьезно. Они уже хотели приобрести его год назад, однако понимали, что тягаться с «блауграной» не смогут.
«Наполи» может попытаться как арендовать бразильца, так и купить. Решение не зависит от будущего Виктора Осимхена.
Роке принял участие в 14 матчах Ла Лиги и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?