«Наполи» может купить или арендовать Роке. «Атлетико» и «Порту» форвард «Барсы» тоже интересен

Витор Роке интересен «Наполи».

Diario Sport сообщает, что неаполитанцы, как и «Порту» и « », заинтересованы в подписании форварда «Барселоны» и настроены очень серьезно. Они уже хотели приобрести его год назад, однако понимали, что тягаться с «блауграной» не смогут.

« » может попытаться как арендовать бразильца, так и купить. Решение не зависит от будущего Виктора Осимхена.

принял участие в 14 матчах и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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