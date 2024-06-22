«Наполи» может купить или арендовать Роке. «Атлетико» и «Порту» форвард «Барсы» тоже интересен

Теги высшая лига Португалия Порту Барселона Атлетико серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Наполи Витор Роке Футбол

Витор Роке интересен «Наполи».

Diario Sport сообщает, что неаполитанцы, как и «Порту» и «Атлетико», заинтересованы в подписании форварда «Барселоны» и настроены очень серьезно. Они уже хотели приобрести его год назад, однако понимали, что тягаться с «блауграной» не смогут.

«Наполи» может попытаться как арендовать бразильца, так и купить. Решение не зависит от будущего Виктора Осимхена.

Роке принял участие в 14 матчах Ла Лиги и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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19 комментариев
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А кричали как что это новый Роналдо. В 100 раз сильнее Эндрика 😁
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дайте парню поиграть. показать себя.
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+8
Ответ Потолковый Лампонюх
А кричали как что это новый Роналдо. В 100 раз сильнее Эндрика 😁
"Сразу же заменит Левандовского"
+11
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+6
Мутный какой-то трансфер. Деку какие-то % имел наверное, но это не отменяет талант Витора, жаль опыта маловато. В аренду отдать неплохой вариант.
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Ответ Radik_2.0
вопрос болелам Барсы, что с ним не так? шума много было во время его перехода, неужели пшик?)
Поди знай что не так, вообще на мой взгляд мутная история какая-то
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Ответ Radik_2.0
вопрос болелам Барсы, что с ним не так? шума много было во время его перехода, неужели пшик?)
Лично мне он показался ооочень сырым. Возможно из него и выйдет хороший нападающий. Хороший, но не суперзвездв. Но ещё года три Роке не мешало бы побегать в условном Бетисе. Рад буду ошибиться, но и футбольного интеллекта под традиционную игру Барсы я тоже пока не заметил. Однако парень очень старательный.
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Он еще слишком юн для работы с Конте.
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вопрос болелам Барсы, что с ним не так? шума много было во время его перехода, неужели пшик?)
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Считаю что Роке надо уходить в аренду в Порту там он сможет проявит себя лучше чем в Барселоне .
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Ответ superbro
Усадит Хвичу на лавку
А как он это сделает если у них разные амплуа?
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Типа, а теперь можно у самой Барсы приобрести по дешёвке? Не думаю, что кто-то в Барсе согласится продать Роке, дешевле чем сами взяли.
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а вообще кто-нибудь из аренды возвращался в барсу и становился важным игроком команды потом? не могу даже вспомнить таких, уход в аренду = уход из команды но попозже
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Обычная покупка с пиаром и дальнейшей продажей. Таких было не мало.
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Ответ Radik_2.0
вопрос болелам Барсы, что с ним не так? шума много было во время его перехода, неужели пшик?)
Уровень показывает условного Тринкау. Может, и выстрелит когда-нибудь. Может, сейчас спад из-за достаточно серьезной травмы перед переходом (связки голеностопа порвал). Парень старательный, но суетливый и "безголовый", так сказать.
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Ответ Дмитрий Крутенко
Это называется фиксировать убыток. Проще продать за 20 в итоге потерять 20, чем продолжать тянуть время и ждать пока цена упадет до 2 млн и зафиксировать убыток 38 млн. Уже понятно, что это не игрок Барсы, так что надо выручить хоть какие-то деньги, пока есть возможность. Еще один такой сезон и дороже 5 млн его не продать.
Да я не это имел в виду. На носу выборы, Лапорта если продаст по дешёвке, получит огромный минус в репутацию и может их проиграть. Тянуть будут с Роке или отдадут тупо в аренду чтобы выиграть время. А там глядишь, он вдруг выстрелит. Хотя сомнительно. )))
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