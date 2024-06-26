«Милан» хочет арендовать Лукаку и контактирует с «Челси» и агентами форварда
«Милану» интересен форвард «Челси» Ромелу Лукаку.
Главной целью «россонери» в атаку был нападающий «Болоньи» Джошуа Зиркзе, однако финансовые требования его агента Кии Джурабчиана затрудняют сделку.
«Милан» снова обратился к кандидатуре 31-летнего форварда сборной Бельгии. Уже были контакты с лондонцами, на ближайшее время также запланированы переговоры с агентами футболиста «Челси». Миланцы хотят понять, на каких условиях возможен трансфер.
Итальянский клуб заинтересован в аренде Ромелу, однако «синие» хотят выручить за игрока значительную сумму. Ранее речь шла про 45 миллионов евро.
Бельгиец также интересен «Наполи» и главному тренеру клуба Антонио Конте, однако неаполитанцы пока не решили ситуацию с будущим Виктора Осимхена.
Последний сезон Лукаку провел в «Роме», забив 13 голов в Серии А. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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Еще быстрый, бьет с обеих ног, техники хватает, борьбу почти всегда выигрывает. Уж точно лучше, чем очередной молодой ноунейм.