«Милан» хочет арендовать Лукаку и контактирует с «Челси» и агентами форварда

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«Милану» интересен форвард «Челси» Ромелу Лукаку.

Главной целью «россонери» в атаку был нападающий «Болоньи» Джошуа Зиркзе, однако финансовые требования его агента Кии Джурабчиана затрудняют сделку.

«Милан» снова обратился к кандидатуре 31-летнего форварда сборной Бельгии. Уже были контакты с лондонцами, на ближайшее время также запланированы переговоры с агентами футболиста «Челси». Миланцы хотят понять, на каких условиях возможен трансфер.

Итальянский клуб заинтересован в аренде Ромелу, однако «синие» хотят выручить за игрока значительную сумму. Ранее речь шла про 45 миллионов евро.

Бельгиец также интересен «Наполи» и главному тренеру клуба Антонио Конте, однако неаполитанцы пока не решили ситуацию с будущим Виктора Осимхена.

Последний сезон Лукаку провел в «Роме», забив 13 голов в Серии А. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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19 комментариев
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Круговорот Лукаку
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Всё таки лучший бомбардир Евро без вар
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Ответ Temirlahn
Круговорот Лукаку
Точнее сказать,круговорот Лукаки в Италии!😁
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Челси пошлет на три буквы Милан если они пришли только за арендой Лукаку, потому что клуб четко обозначили свою позицию - только полноценный трансфер без каких либо аренд
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Ответ Temirlahn
Круговорот Лукаку
Круговорот "мимо ворот"
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Ответ AprasidzE
Снова итальянские попрошайки пытаются равести англичан
Ди Марцио треплом стал в последнее время. сомневаюсь, что Милан хочет взять Лукаку
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Снова итальянские попрошайки пытаются равести англичан
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Милан это оптовый закупщик Челси. Можно и скидочку дать небольшую, или рассрочку)
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На самом деле как футболист может еще много дать Милану, как и многим клубам в Сераиле.

Еще быстрый, бьет с обеих ног, техники хватает, борьбу почти всегда выигрывает. Уж точно лучше, чем очередной молодой ноунейм.
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Интересно, ему самому то как? Как не пришей рукав туда сюда
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Блин, я уже и забыл, что он все еще игрок Челси.
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Ответ Kubinec_
Ди Марцио треплом стал в последнее время. сомневаюсь, что Милан хочет взять Лукаку
Да вроде бы он всегда даёт точные инсайды.
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Ответ lyosha1786
Да вроде бы он всегда даёт точные инсайды.
это когда он сказал Луис Альберто подпишет контракт с Ювентусом, а в итоге подписал с катарским клубом?
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Ответ Evgen_Hazard
Интересно, ему самому то как? Как не пришей рукав туда сюда
ему норм, он на окладе. жаль конечно, что то, в свое время виделось как мастер класс от грановской, в итоге вылилось для челси в этот балласт. давно стоило понять, что у челси эффективно тушить деньгами пожары проблемных позиций не получается, не смотря на наличие этих самых денег. торрес, кепа, фофана, лукаку - все они были куплены за явный оверпрайс, с поправкой на перспективу или заслуги в прошлых клубах. и у всех не вышло вывести клуб на какой-то качественно другой уровень.
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