«Милан» хочет арендовать Лукаку и контактирует с «Челси» и агентами форварда

«Милану» интересен форвард «Челси» Ромелу Лукаку.

Главной целью «россонери» в атаку был нападающий «Болоньи» , однако финансовые требования его агента затрудняют сделку.

« » снова обратился к кандидатуре 31-летнего форварда сборной Бельгии. Уже были контакты с лондонцами, на ближайшее время также запланированы переговоры с агентами футболиста « ». Миланцы хотят понять, на каких условиях возможен трансфер.

Итальянский клуб заинтересован в аренде , однако «синие» хотят выручить за игрока значительную сумму. Ранее речь шла про 45 миллионов евро.

Бельгиец также интересен «Наполи» и главному тренеру клуба Антонио Конте, однако неаполитанцы пока не решили ситуацию с будущим Виктора Осимхена.

Последний сезон провел в «Роме», забив 13 голов в Серии А. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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