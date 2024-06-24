Гирасси решил уйти из «Штутгарта». «Арсенал», «Милан» и «Боруссия» интересуются вторым бомбардиром Бундеслиги

Теги Боруссия Дортмунд Штутгарт Милан Челси премьер-лига Англия бундеслига Германия серия А Италия Арсенал возможные трансферы Серу Гирасси Футбол

Серу Гирасси покинет «Штутгарт».

Лучший бомбардир швабов принял решение покинуть команду, сообщают Bild и Sky Sport. Он уже сообщил об этом представителям «Штутгарта».

Интерес к 28-летнему нападающему проявляют дортмундская «Боруссия», «Милан» и «Арсенал». «Челси» вышел из борьбы за игрока.

В минувшем сезоне Бундеслиги Гирасси занял второе место в списке бомбардиров, забив 28 голов в 28 матчах. Его статистику можно найти здесь.

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22 комментария
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В Милане впишется в команду
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Ответ Доктор Щульц
В Милане впишется в команду
Да и Дортмунде
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Ответ Альфредо сказал
Странно,что саудиты не интересуются.Отступные смешные,а личку Гирасси получит,которая и ему не снилось
Саудитам важны хайповые имена, много подписчиков и рекламные контракты. Всё это они мутят ради поднятия престижа и рекламы страны. Гирасси не подходит.
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Ответ Prince_27
Саудитам важны хайповые имена, много подписчиков и рекламные контракты. Всё это они мутят ради поднятия престижа и рекламы страны. Гирасси не подходит.
Типа Габри Вейга и Рубен Невеш хайповее?
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+4
Странно,что саудиты не интересуются.Отступные смешные,а личку Гирасси получит,которая и ему не снилось
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Ответ Доктор Щульц
В Милане впишется в команду
Вместо Жиру отличный вариант
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Этого и стоило ожидать. Очень жаль. Надеюсь, что Штутгарт не будет бороться за выживание в следующем сезоне, хотя в это верится больше
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если Арсенал захочет - купит, Милан в этом ему не конкурент
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Ответ Damir Gabdrahmanov
У них думаю столько денег не будет
у него отступные 15 миллионов евро, они готовы отступные за Зиркзее (40 миллионов) выплатить, так что на Гирасси точно есть
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Ответ Lindeman
Этого и стоило ожидать. Очень жаль. Надеюсь, что Штутгарт не будет бороться за выживание в следующем сезоне, хотя в это верится больше
Если грамотно усилятся, то место в середине после такого вау-сезона будет отличным результатом
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По классике - в Боруссию !
И вернется в свое обычное состояние ))
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Какой еще Гирасси Мылану?)
Не по Сеньке шапка, успокойтесь и берите Белотти
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Зря он это сделал
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Ответ Доктор Щульц
В Милане впишется в команду
Был уже один Пёнтек один такой)
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Ответ Ulad
если Арсенал захочет - купит, Милан в этом ему не конкурент
Арсенал вроде бы на Дьокереша нацелен
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Ответ Cearvm
Гирасси показал сезон жизни, но это не тот игрок, который усилит топ-команду. Он не выигрывает матчи в одиночку, на Кубке Африки произвел ужасное впечатление, хоть после небольшой травмы, но не решал вообще. За небольшие отступные брать нужно, даже для ротации усиление, но условный МЮ основным он не потянет.
у Франкфурта вообще все игроки не вышли в плей-офф этого турика, и что? обычное дело для игроков немецких не топ-4
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