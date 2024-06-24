Гирасси решил уйти из «Штутгарта». «Арсенал», «Милан» и «Боруссия» интересуются вторым бомбардиром Бундеслиги

Серу Гирасси покинет «Штутгарт».

Лучший бомбардир швабов принял решение покинуть команду, сообщают Bild и Sky Sport. Он уже сообщил об этом представителям « ».

Интерес к 28-летнему нападающему проявляют дортмундская « », « » и « ». «Челси» вышел из борьбы за игрока.

В минувшем сезоне Бундеслиги Гирасси занял второе место в списке бомбардиров, забив 28 голов в 28 матчах. Его статистику можно найти здесь.

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