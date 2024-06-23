«Милану» интересен Кэлверт-Льюин. «Ньюкасл» уже обсуждает с «Эвертоном» трансфер форварда за 35 млн фунтов (Daily Mail)

Теги Милан Манчестер Юнайтед Челси Ньюкасл Эвертон премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Брайтон Доминик Кэлверт-Льюин деньги Футбол

Доминик Кэлверт-Льюин может продолжить карьеру в Серии А.

Как сообщает Daily Mail, интерес к форварду «Эвертона» проявляет «Милан», который ищет замену Оливье Жиру.

На 27-летнего англичанина также претендуют «Ньюкасл» и «Брайтон». «Сороки» обсуждают с «ирисками» трансфер за 35 млн фунтов. Также интерес к игроку был со стороны «Манчестер Юнайтед» и «Челси», однако первые не готовы платить столько, сколько хочет получить «Эвертон», а вторые переключились на другие цели.

Отмечается, что клуб из Ливерпуля предложил нападающему новый контракт, однако тот хочет попробовать что-нибудь новое.

В АПЛ-2023/24 Кэлверт-Льюин провел 32 матча и забил 7 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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13 комментариев
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Я понимаю "английскую надбавку" и к стоимости и к таланту внутри АПЛ, но Милану то вот этот товарищ зачем? Ещё и за деньги
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Был хорош, когда Анчелотти тренировал Эвертон. Потом сдулся.
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фантазии Дэйли Мэйл
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Спасибо и до свидания)
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Так у него худшая реализация в топ 5 лиг, это скорее всего агенты накидывают, что б контракт побольше выбить
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Ответ Игорь Новиков
Был хорош, когда Анчелотти тренировал Эвертон. Потом сдулся.
У него куча травм была. Даже в том сезоне когда он при Анчелотти забивпл вроде в 13 играх подряд
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Ответ dafaka13
Я понимаю "английскую надбавку" и к стоимости и к таланту внутри АПЛ, но Милану то вот этот товарищ зачем? Ещё и за деньги
Да индюшка это на день благодарения😂 Не будет Милан столько платить за это дерево. Лучше доплатить за Зиркзее, или же взять Дж Дэвида
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Проще какого нибудь Лукку купить.
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прошлым летом 80-ку стоил
в целом 30 за него нормальная цена, 27 лет, вполне может перезапуститься. ну и англичане в италии в последнее время не теряются
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Калверт с лазарета не вылазит .
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Ответ 4akyr
У Милана в последнее время появился фетиш на недофорвардов. Ребич, Йович и др
Ребич не форвард и хорошо играл первые 2 сезона. Йочик это вообще запаска за муку.
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