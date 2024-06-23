«Милану» интересен Кэлверт-Льюин. «Ньюкасл» уже обсуждает с «Эвертоном» трансфер форварда за 35 млн фунтов (Daily Mail)

Доминик Кэлверт-Льюин может продолжить карьеру в Серии А.

Как сообщает Daily Mail, интерес к форварду « » проявляет « », который ищет замену Оливье Жиру.

На 27-летнего англичанина также претендуют « » и «Брайтон». «Сороки» обсуждают с «ирисками» трансфер за 35 млн фунтов. Также интерес к игроку был со стороны « » и « », однако первые не готовы платить столько, сколько хочет получить «Эвертон», а вторые переключились на другие цели.

Отмечается, что клуб из Ливерпуля предложил нападающему новый контракт, однако тот хочет попробовать что-нибудь новое.

В АПЛ-2023/24 Кэлверт-Льюин провел 32 матча и забил 7 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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