«Наполи» предложил 15+3 млн евро за Лукаку – почти в 3 раза меньше, чем хочет «Челси». Форварда покупали за 115 млн

«Наполи» предложил за Ромелу Лукаку почти в три раза меньше, чем хочет «Челси».

Как пишет La Repubblica, итальянский клуб, тренером которого недавно стал , предложил за нападающего 15+3 млн евро. Ромелу уже выразил желание перейти в « ».

Отметим, что « », купивший Лукаку за 115 млн евро, хочет получить за форварда 45 млн евро.

Также интерес к бельгийцу проявляет «Милан».

В минувшем сезоне выступал за «Рому» на правах аренды и забил 21 гол в 47 матчах. Полную статистику 31-летнего нападающего можно найти здесь.