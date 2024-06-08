«Наполи» предложил 15+3 млн евро за Лукаку – почти в 3 раза меньше, чем хочет «Челси». Форварда покупали за 115 млн
«Наполи» предложил за Ромелу Лукаку почти в три раза меньше, чем хочет «Челси».
Как пишет La Repubblica, итальянский клуб, тренером которого недавно стал Антонио Конте, предложил за нападающего 15+3 млн евро. Ромелу уже выразил желание перейти в «Наполи».
Отметим, что «Челси», купивший Лукаку за 115 млн евро, хочет получить за форварда 45 млн евро.
Также интерес к бельгийцу проявляет «Милан».
В минувшем сезоне Лукаку выступал за «Рому» на правах аренды и забил 21 гол в 47 матчах. Полную статистику 31-летнего нападающего можно найти здесь.
Помню, как баттлился с Ибрагимовичем в инсте, называя себя «королем Милана». Только по факту везде, где Ибра не играл, его помнят и уважают. А этот так и канет в лету футбольной истории, через месяц после окончания карьеры забудут. Разве что, мемы с евро и финала ЛЧ будут жить вечно
Итого первый заход дал +23,5 миллионов евро.
Во второй раз Челси купил его за 113 миллионов евро, затем отдал в аренду Интеру за 7,8 миллионов евро, после аренда в Рому за 5.8 миллиона евро. Теперь нафантазируем, что стороны договорятся с трансфером за 30 миллионов евро (текущая цена на трансфермаркете)
Итого второй заход -69,4 миллиона евро.
Общий убыток 46 миллиона евро. Много ли это? Да, безусловно. Катастрофа ли это по сравнению с трансфером Антони в МЮ, Азара в Реал, Коутинью в Барсу? Думаю, что нет
Лукаку отличный нападающий, провел немало топ сезонов. Не его вина, что Челси 45 млн за него требует. Итальянцы не заплатят столько