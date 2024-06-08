«Наполи» предложил 15+3 млн евро за Лукаку – почти в 3 раза меньше, чем хочет «Челси». Форварда покупали за 115 млн

Теги Челси премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Наполи Антонио Конте Ромелу Лукаку деньги Футбол

«Наполи» предложил за Ромелу Лукаку почти в три раза меньше, чем хочет «Челси».

Как пишет La Repubblica, итальянский клуб, тренером которого недавно стал Антонио Конте, предложил за нападающего 15+3 млн евро. Ромелу уже выразил желание перейти в «Наполи».

Отметим, что «Челси», купивший Лукаку за 115 млн евро, хочет получить за форварда 45 млн евро.

Также интерес к бельгийцу проявляет «Милан».

В минувшем сезоне Лукаку выступал за «Рому» на правах аренды и забил 21 гол в 47 матчах. Полную статистику 31-летнего нападающего можно найти здесь.

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20 комментариев
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31 год уже. Всю карьеру по клубам прыгает, скачет, нигде не приживается, нигде не пригождается.

Помню, как баттлился с Ибрагимовичем в инсте, называя себя «королем Милана». Только по факту везде, где Ибра не играл, его помнят и уважают. А этот так и канет в лету футбольной истории, через месяц после окончания карьеры забудут. Разве что, мемы с евро и финала ЛЧ будут жить вечно
+21
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+19
А если бы не по уши влюбленный Конте, так и вовсе бы мотался по Эвертонам да по Вест Бромвичам всю карьеру
+7
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+7
В Аравию продадим, ибо нефик этим нищим итальяшкам.
+5
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+5
Желаю всем такой искренней любви, как у Конте с Лукаку.
+4
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+4
Ответ Winter Soldier
31 год уже. Всю карьеру по клубам прыгает, скачет, нигде не приживается, нигде не пригождается. Помню, как баттлился с Ибрагимовичем в инсте, называя себя «королем Милана». Только по факту везде, где Ибра не играл, его помнят и уважают. А этот так и канет в лету футбольной истории, через месяц после окончания карьеры забудут. Разве что, мемы с евро и финала ЛЧ будут жить вечно
Почему нигде не приживается? Он в Интере был хорош, нашел свой клуб. Продали его в Челси за 115 млн, там снова зачах и уже себя по новой тяжело обретает. Да и в сборной Лукаку всегда был полезен и в Эвертоне неплохо играл, прошлый сезон в Роме были моменты когда он был хорош
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И при этом надо соглашаться, тут максимум до 20 миллионов можно доторговаться
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Цена все ближе к мешку огурцов.
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Если вдруг кто забыл. В первый раз Челси купил его за 15 миллионов евро у Андерлехта в 2011 году, затем отдал в аренду Эвертону за 3,5 миллиона евро + полноценный трансфер туда же за 35 миллионов.
Итого первый заход дал +23,5 миллионов евро.
Во второй раз Челси купил его за 113 миллионов евро, затем отдал в аренду Интеру за 7,8 миллионов евро, после аренда в Рому за 5.8 миллиона евро. Теперь нафантазируем, что стороны договорятся с трансфером за 30 миллионов евро (текущая цена на трансфермаркете)
Итого второй заход -69,4 миллиона евро.
Общий убыток 46 миллиона евро. Много ли это? Да, безусловно. Катастрофа ли это по сравнению с трансфером Антони в МЮ, Азара в Реал, Коутинью в Барсу? Думаю, что нет
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Там арабы вроде сильно больше дают и по личке и за трансфер
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Цена выкупа есть и пошел вон.
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Включить в сделку по Осимену: Ромелу + 60-70 мультов.
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Ответ Winter Soldier
31 год уже. Всю карьеру по клубам прыгает, скачет, нигде не приживается, нигде не пригождается. Помню, как баттлился с Ибрагимовичем в инсте, называя себя «королем Милана». Только по факту везде, где Ибра не играл, его помнят и уважают. А этот так и канет в лету футбольной истории, через месяц после окончания карьеры забудут. Разве что, мемы с евро и финала ЛЧ будут жить вечно
Как балотелли
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Ответ Winter Soldier
31 год уже. Всю карьеру по клубам прыгает, скачет, нигде не приживается, нигде не пригождается. Помню, как баттлился с Ибрагимовичем в инсте, называя себя «королем Милана». Только по факту везде, где Ибра не играл, его помнят и уважают. А этот так и канет в лету футбольной истории, через месяц после окончания карьеры забудут. Разве что, мемы с евро и финала ЛЧ будут жить вечно
Челси откровенно слил его не давая шанса. Затем пришёл Боули, который продаёт всех с высокими зарплатами.
Лукаку отличный нападающий, провел немало топ сезонов. Не его вина, что Челси 45 млн за него требует. Итальянцы не заплатят столько
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Ответ Олег Ринкевич
Как балотелли
Балотели является автором паса на чемпионстао в апл ,такое не забывается ,а этот совсем бесславный.
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Ответ Potomok Budulaya
Балотели является автором паса на чемпионстао в апл ,такое не забывается ,а этот совсем бесславный.
Мне Балотелли больше всего запомнился дублем в полуфинале Евро, похоронившим Германию.
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Ответ B@SS
В Аравию продадим, ибо нефик этим нищим итальяшкам.
так же как и в прошлом году ?
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