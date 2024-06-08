«Челси» сообщил «Наполи», что не отдаст Лукаку в аренду. Ромелу обойдется в 45 млн евро

Теги Челси премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Наполи Ромелу Лукаку Виктор Осимхен Фабрицио Романо Футбол

Единственный вариант ухода Ромелу Лукаку из «Челси» – на постоянной основе.

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что «синие» дали «Наполи» понять: в аренду форварда не отдадут, за него придется выплатить 38 миллионов фунтов (почти 45 млн евро).

В лондонском клубе убеждены в том, что без продажи Виктора Осимхена неаполитанцы не смогут купить Лукаку.

«Челси» готов рассматривать предложения и от других клубов, включая саудовские.

Последний сезон Лукаку провел в «Роме», забив 13 голов в Серии А. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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8 комментариев
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Челси в ответ на предложение об аренде Лукаку культурно отправил Наполи в пешее путешествие на его третью ногу
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Справедливо. Сколько можно нагло накручивать цены на своих игроков, а нападающего, которого хочет ваш новый босс пытаться бесплатно взять.
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Ответ che kaif
Сами за Осмиехена хотят 100+ а тут жлобят за опытного топа около 45. Лаурентис крах))
Аналитика 😎👌
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Сами за Осмиехена хотят 100+ а тут жлобят за опытного топа около 45. Лаурентис крах))
+3
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Спихните его уже в Среднюю Азию. Связи есть.
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Ответ Зеленский
Интересно,сколько голов забил Лукакич за карьеру?400 есть?
300 точно есть, может 350. 400 вряд ли наберётся.

Наверное из всех топ форвардов поколения он самый подмочивший своё наследие. Его практически и нет. Смешные промахи и ужасное разочарование фанатов Интера и Челси уничтожили восприятие Лукаку как хорошего форварда. А он хорош.
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