«Челси» сообщил «Наполи», что не отдаст Лукаку в аренду. Ромелу обойдется в 45 млн евро

Единственный вариант ухода Ромелу Лукаку из «Челси» – на постоянной основе.

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что «синие» дали « » понять: в аренду форварда не отдадут, за него придется выплатить 38 миллионов фунтов (почти 45 млн евро).

В лондонском клубе убеждены в том, что без продажи неаполитанцы не смогут купить Лукаку.

« » готов рассматривать предложения и от других клубов, включая саудовские.

Последний сезон провел в «Роме», забив 13 голов в Серии А. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.