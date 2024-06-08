«Челси» сообщил «Наполи», что не отдаст Лукаку в аренду. Ромелу обойдется в 45 млн евро
Единственный вариант ухода Ромелу Лукаку из «Челси» – на постоянной основе.
Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что «синие» дали «Наполи» понять: в аренду форварда не отдадут, за него придется выплатить 38 миллионов фунтов (почти 45 млн евро).
В лондонском клубе убеждены в том, что без продажи Виктора Осимхена неаполитанцы не смогут купить Лукаку.
«Челси» готов рассматривать предложения и от других клубов, включая саудовские.
Последний сезон Лукаку провел в «Роме», забив 13 голов в Серии А. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Наверное из всех топ форвардов поколения он самый подмочивший своё наследие. Его практически и нет. Смешные промахи и ужасное разочарование фанатов Интера и Челси уничтожили восприятие Лукаку как хорошего форварда. А он хорош.