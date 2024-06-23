В «Рубине» считают, что у сербских игроков команды не будет конфликта с албанцем Даку из‑за его поведения на Евро: «Может, Мирлинд не разобрался в ситуации и сказал на эмоциях»

В «Рубине» высказались о ситуации с албанским игроком Мирлиндом Даку.

После игры с Хорватией на Евро-2024 нападающий « » и сборной Албании выкрикивал оскорбления в адрес македонцев и сербов. УЕФА завел в отношении 26-летнего футболиста дисциплинарное дело. Игрок принес извинения.

– Как вы отреагировали на заявление Даку в адрес сербов?

– Как все. Конечно, отрицательно. Как тут можно еще отреагировать?

– Сербы, выступающие в «Рубине», не задавали вопросов, что это такое?

– Мне нет.

– Не будет ли конфликта между ними теперь?

– Думаю, нет. Теплые отношения и были, и есть. Думаю, Даку тоже переживает из‑за этой ситуации. Думаю, что никаких конфликтов не будет. Может быть, Даку не разобрался в ситуации и сказал на эмоциях, – сказал генеральный директор «Рубина» Александр Айбатов.

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