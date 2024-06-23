В «Рубине» считают, что у сербских игроков команды не будет конфликта с албанцем Даку из‑за его поведения на Евро: «Может, Мирлинд не разобрался в ситуации и сказал на эмоциях»

Теги Рубин премьер-лига Россия Сборная Албании по футболу Евро-2024 Александр Айбатов Матч ТВ Мирлинд Даку Футбол

В «Рубине» высказались о ситуации с албанским игроком Мирлиндом Даку.

После игры с Хорватией на Евро-2024 нападающий «Рубина» и сборной Албании выкрикивал оскорбления в адрес македонцев и сербов. УЕФА завел в отношении 26-летнего футболиста дисциплинарное дело. Игрок принес извинения.

– Как вы отреагировали на заявление Даку в адрес сербов?

– Как все. Конечно, отрицательно. Как тут можно еще отреагировать?

– Сербы, выступающие в «Рубине», не задавали вопросов, что это такое?

– Мне нет.

– Не будет ли конфликта между ними теперь?

– Думаю, нет. Теплые отношения и были, и есть. Думаю, Даку тоже переживает из‑за этой ситуации. Думаю, что никаких конфликтов не будет. Может быть, Даку не разобрался в ситуации и сказал на эмоциях, – сказал генеральный директор «Рубина» Александр Айбатов.

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43 комментария
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Не разобрался в ситуации какой?) Не понял, что означает "убей серба"?)
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Странное заявление. Ребят прилюдно оскорбили, а они должны дружить с этим подонком? Никогда не будет успеха команде где нет взаимопонимания.
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«не разобрался в ситуации и сказал на эмоциях»

Я понимаю, что спортсмены редко обладают выдающимся интеллектом. Но в какой конкретно «ситуации» надо было тут разобраться? «Ситуация» это некие обстоятельства, в которых находится человек. Таким образом, могу сделать вывод, что в иной «ситуации» подобные выкрики, по мнению г-на Айбатова, можно счесть приемлемыми.
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Полагаю, что в «ситуации», в которой сербы набьют ему морду в раздевалке, Даку разберётся.
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И это говорит официальное лицо клуба?! Позорище! "Убей серба!" - в этом он не разобрался?!
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Ответ Антонио Мартынов
Не разобрался в ситуации какой?) Не понял, что означает "убей серба"?)
Плохо знает родной язык, звучит правдоподобно
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надеюсь, сербы из Рубина ему темную устроят)
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Детский лепет. По идее с таким персонажем надо расставаться с ходу, что бы ни было прописано в контракте. А эти персонажи действительно подумали о сербах в своей команде?!
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Ответ Okaka
он кричал другое слово
Пофиг же, он обидел братушек🤣🤣🤣🤣
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Выгнать этого "не разобравшегося" из клуба и забанить до конца жизни
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Ответ Stannis_Baratheon
Так же и большинство русских относятся к кавказцам. Когда на СВО, то кавказцы герои. А когда какой-то индивидум делает херню, то все мы чурки необразованные.
Что - то мне кажется, что не кавказец ты ... Украинец, походу ...
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Ответ I. S.
И это говорит официальное лицо клуба?! Позорище! "Убей серба!" - в этом он не разобрался?!
чел, он кричал не это слово, убей кричали фанаты
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Мягкотелость и беспринципность руководства. Начистить бы морду каждому такому руководителю, а потом сказать, что не разобрался в ситуации
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"Не разобрался, оступился, понять и простить".
Фу-фу-фу, быть таким (((
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С руководством Рубина уже после истории с Безруковым всё стало ясно
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Хорошее оправдание для всего - " не разобрался в ситуации" ... А если он этого гендиректора "пидором" назовет , а потом скажет , что " не разобрался в ситуации " - тоже все нормально будет ? Тоже " теплые отношения " останутся ?
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Конфликта не будет. Побьют разок и всё. И не забудут это никогда.
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Такое очучение , что айбатов не далёкий
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Ответ Игорь Ерин
Хорошее оправдание для всего - " не разобрался в ситуации" ... А если он этого гендиректора "пидором" назовет , а потом скажет , что " не разобрался в ситуации " - тоже все нормально будет ? Тоже " теплые отношения " останутся ?
Я слышал, кстати, что недавно, пускай и посмертно, оправдали Чикатило. Выяснилось, что он просто не разобрался в ситуации=(
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Руководство полные уроды
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Ответ Stannis_Baratheon
Так же и большинство русских относятся к кавказцам. Когда на СВО, то кавказцы герои. А когда какой-то индивидум делает херню, то все мы чурки необразованные.
Любой, кто делает фигню, то ч*рка не образованная
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Рубин ничего делать не будет, зарплату за день вычтет для проформы - и все.
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позор всему рубину
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Ответ Антонио Мартынов
Не разобрался в ситуации какой?) Не понял, что означает "убей серба"?)
он кричал другое слово
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Скорее всего этот Даку следующий сезон начнёт в каком-нибудь турецком клубе
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в 26 лет пора бы уже хоть чуть-чуть разбираться в ситуациях
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Болельщики Рубина , что скажете ?
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Да ничё сербы в "Рубине" ему не сделают,хватит из них прям припнципиальных лепить.

Вспомнить Матича: ненавидит страны НАТО и Британию в частности за Югославию -1999,но выступал в местной АПЛ,и ничё.
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Рубин - позорный клубец.
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Рубиновый куколдизм
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