В «Рубине» считают, что у сербских игроков команды не будет конфликта с албанцем Даку из‑за его поведения на Евро: «Может, Мирлинд не разобрался в ситуации и сказал на эмоциях»
В «Рубине» высказались о ситуации с албанским игроком Мирлиндом Даку.
После игры с Хорватией на Евро-2024 нападающий «Рубина» и сборной Албании выкрикивал оскорбления в адрес македонцев и сербов. УЕФА завел в отношении 26-летнего футболиста дисциплинарное дело. Игрок принес извинения.
– Как вы отреагировали на заявление Даку в адрес сербов?
– Как все. Конечно, отрицательно. Как тут можно еще отреагировать?
– Сербы, выступающие в «Рубине», не задавали вопросов, что это такое?
– Мне нет.
– Не будет ли конфликта между ними теперь?
– Думаю, нет. Теплые отношения и были, и есть. Думаю, Даку тоже переживает из‑за этой ситуации. Думаю, что никаких конфликтов не будет. Может быть, Даку не разобрался в ситуации и сказал на эмоциях, – сказал генеральный директор «Рубина» Александр Айбатов.
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
Я понимаю, что спортсмены редко обладают выдающимся интеллектом. Но в какой конкретно «ситуации» надо было тут разобраться? «Ситуация» это некие обстоятельства, в которых находится человек. Таким образом, могу сделать вывод, что в иной «ситуации» подобные выкрики, по мнению г-на Айбатова, можно счесть приемлемыми.
Фу-фу-фу, быть таким (((
Вспомнить Матича: ненавидит страны НАТО и Британию в частности за Югославию -1999,но выступал в местной АПЛ,и ничё.